Pecco Bagnaia (Ducati) : Le bonus de pression des pneus comme joker ?

Le tenant du titre MotoGP Pecco Bagnaia aborde le GP de Malaisie avec 13 points d'avance sur Jorge Martin. Contrairement à son rival, il n'a pas non plus reçu d'avertissement concernant la pression minimale des pneus.

Le triplé final et décisif dans la course au titre MotoGP 2023 se profile. En tant que pilote d'usine et leader du championnat du monde, Francesco "Pecco" Bagnaia est naturellement soumis à une pression particulière. Mais il a également souligné à ce sujet jeudi à Sepang : "C'est un plaisir d'avoir ce genre de pression. Car nous nous battons pour le titre. Si l'on ne ressentait pas de pression, cela signifierait que l'on ne se préoccupe pas beaucoup de ce que nous faisons. C'est normal d'avoir de la pression et, de mon point de vue, c'est aussi un moteur pour nous améliorer et redevenir champion du monde".

En tant que tenant du titre, le sextuple vainqueur de la saison dispose, contrairement à son challenger Jorge Martin, de l'expérience acquise lors de la lutte pour le championnat du monde de l'année dernière. Mais il est difficile de dire dans quelle mesure cela aide Pecco. "L'année dernière, j'ai ressenti une grande pression ici pendant tout le week-end et j'ai ensuite gagné la course. Chaque personne et chaque pilote réagissent différemment à la pression. Cela peut avoir un impact, mais c'est toujours une motivation. Je ne sais pas ce qu'il en est pour Jorge. Il est certain que l'expérience peut m'aider, mais la situation est très différente de celle d'il y a un an".

Ce qui pourrait en outre arranger le pilote d'usine Ducati-Lenovo lors des dernières courses de la saison : Martin est averti depuis la Thaïlande pour ne pas avoir respecté la limite de pression des pneus. A la prochaine infraction, la star de Pramac risque une pénalité de trois secondes. Cela ouvre-t-il la possibilité à Bagnaia d'exploiter stratégiquement cet avantage, surtout avec les températures élevées de Sepang ?

"Nous savons très bien comment cela peut changer si tu restes en dessous de la limite. Cela donne un grand avantage sur les freins et en entrée de virage", a envoyé Pecco en avant. "C'est bien d'avoir une sorte de joker pour cette course. Mais au Qatar, l'avantage pourrait être encore plus grand. Car il y fait froid et l'humidité est assez élevée. Ce sera donc encore différent mais oui, cela peut être une chose qui peut nous aider dans certaines situations".

Le champion du monde n'a jamais caché qu'il ne trouvait pas la réglementation sur la pression des pneus très utile. Mais maintenant, il se retrouve dans la situation de pouvoir peut-être en profiter. Il a néanmoins réaffirmé : "Personne n'aime cette règle !"

Il n'est pas plus sûr de rouler en respectant la valeur minimale prescrite par Michelin, bien au contraire. "Quand on est plus haut en pression, comme c'était mon cas en Thaïlande, il est très facile de perdre le contrôle de l'avant", a fait remarquer Bagnaia. "Et il semblerait qu'à partir de l'année prochaine, on soit mis hors course dès la première infraction".

Pecco poursuit : "Ce n'est pas juste de dire que l'on pourrait avoir un avantage en passant outre les règles. C'est insensé. Mais nous avons déjà beaucoup travaillé avant l'entrée en vigueur de la règle pour être plus haut avec la pression. Mais on ne sait jamais comment la course va évoluer. Peut-être que tu pars à 1,7 bar et que la pression ne monte pas, d'autres fois tu atteindras 2,2 bars alors que tu pars avec la même pression. Cela rend les choses difficiles et mon équipe fait un travail incroyable pour rester constante avec la pression des pneus. Mais c'est vraiment très difficile".

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.