Pecco Bagnaia (Ducati): Bonus pressione pneumatici come jolly?

L'ultima e decisiva tripletta nella lotta per il titolo MotoGP 2023 si avvicina. In qualità di pilota e leader del campionato mondiale, Francesco "Pecco" Bagnaia è naturalmente particolarmente sotto pressione. Tuttavia, giovedì a Sepang ha anche sottolineato: "È un piacere avere questo tipo di pressione. Perché stiamo lottando per il titolo. Se non sentissi la pressione, significherebbe che non ti interessa molto quello che facciamo. È normale avere questa pressione e, dal mio punto di vista, è anche una spinta a migliorare e a diventare di nuovo campione del mondo".

A differenza del suo sfidante Jorge Martin, il sei volte campione in carica ha a disposizione l'esperienza della battaglia per il campionato del mondo dello scorso anno. Tuttavia, è difficile dire quanto questo possa aiutare Pecco. "L'anno scorso qui ho sentito molta pressione per tutto il weekend e poi ho vinto la gara. Ogni persona e ogni pilota reagisce in modo diverso alla pressione. Può avere un effetto, ma è sempre una motivazione. Non so come sarà con Jorge. L'esperienza può sicuramente aiutarmi, ma la situazione è completamente diversa rispetto a un anno fa".

Questo potrebbe anche giocare a favore del pilota della Ducati-Lenovo nelle ultime gare della stagione: Martin è stato ammonito dalla Thailandia per aver gonfiato troppo poco le gomme. Il pilota Pramac rischia una penalità di tre secondi per la prossima infrazione. Questo apre forse la possibilità per Bagnaia di utilizzare questo vantaggio in modo strategico, soprattutto con le alte temperature di Sepang?

"Sappiamo bene come può cambiare la situazione se si rimane sotto il limite. Questo ti dà un grande vantaggio in frenata e all'ingresso delle curve", ha detto Pecco. "È un bene avere una sorta di jolly per questa gara. Ma il vantaggio potrebbe essere ancora maggiore in Qatar. Perché lì fa freddo e l'umidità è piuttosto alta. Quindi sarà di nuovo diverso, ma sì, questo può essere un elemento che ci può aiutare in alcune situazioni".

Il campione del mondo non ha mai nascosto di non ritenere sensata la regolazione della pressione degli pneumatici. Ora, però, si trova nella posizione di poterne beneficiare. Tuttavia, ha sottolineato: "Questa regola non piace a nessuno!".

La guida non è più sicura se si rispetta il valore minimo prescritto da Michelin, anzi. "Se la pressione è più alta, come è successo a me in Thailandia, è molto facile perdere il controllo dell'anteriore", ha detto Bagnaia. "E sembra che dal prossimo anno sarai fuori dalla gara alla prima infrazione".

Pecco ha continuato: "Non è giusto dire che si può avere un vantaggio se si ignorano le regole. È assurdo. Ma anche prima dell'entrata in vigore della regola, stavamo già lavorando duramente per aumentare la pressione. Ma non si può mai sapere come si svilupperà la gara. Magari si parte con 1,7 bar e la pressione non aumenta, altre volte si arriva a 2,2 bar pur partendo con la stessa pressione. Questo rende le cose difficili e il mio team fa un lavoro incredibile per mantenere costante la pressione degli pneumatici. Ma è davvero molto difficile".

Risultati gara MotoGP, Buriram (29/10):

1° Martin, Ducati, 26 giri in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5.362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, +14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17,640

17° Augusto Fernández, KTM, +21.307

18° Pol Espargaró, KTM, +21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione stagionale alla pressione degli pneumatici)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, +10.356

13° Bastianini, Ducati, +12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Augusto Fernández 76. 16. Augusto Márquez 76. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campionato mondiale a squadre:

1. Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.