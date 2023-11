Pecco Bagnaia (Ducati): O bónus de pressão dos pneus como um brincalhão?

O defensor do título de MotoGP, Pecco Bagnaia, vai para o GP da Malásia com 13 pontos de vantagem sobre Jorge Martin - e, ao contrário do seu rival, ainda não foi avisado sobre o limite mínimo de pressão dos pneus.

A última e decisiva tripla na luta pelo título de MotoGP de 2023 está a chegar. Como piloto de fábrica e líder do campeonato mundial, Francesco "Pecco" Bagnaia está naturalmente sob uma pressão especial. No entanto, ele também enfatizou na quinta-feira em Sepang: "É um prazer ter esse tipo de pressão. Porque estamos a lutar pelo título. Se não sentíssemos pressão, isso significaria que não nos preocupamos muito com o que fazemos. É normal sentir a pressão e, do meu ponto de vista, é também uma motivação para melhorar e voltar a ser campeão do mundo".

Ao contrário do seu adversário Jorge Martin, o hexacampeão tem à sua disposição a experiência da batalha do Campeonato do Mundo do ano passado. No entanto, é difícil dizer o quanto isso vai ajudar Pecco. "No ano passado, senti muita pressão aqui durante todo o fim de semana e depois ganhei a corrida. Cada pessoa e cada piloto reage de forma diferente à pressão. Pode ter um efeito, mas é sempre uma motivação. Não sei como vai ser com o Jorge. A experiência pode certamente ajudar-me, mas a situação é completamente diferente da de há um ano."

Isto também pode funcionar a favor do piloto de fábrica da Ducati-Lenovo nas últimas corridas da época: Martin foi advertido desde a Tailândia por encher pouco os pneus. A estrela da Pramac enfrenta uma penalização de três segundos na próxima infração. Será que isto abre a possibilidade de Bagnaia utilizar esta vantagem estrategicamente, especialmente nas altas temperaturas de Sepang?

"Sabemos muito bem como as coisas podem mudar se nos mantivermos abaixo do limite. Isto dá-nos uma grande vantagem nos travões e na entrada das curvas", disse Pecco. É bom ter uma espécie de "joker" para esta corrida. Mas a vantagem pode ser ainda maior no Qatar. Porque lá está frio e a humidade é bastante elevada. Por isso, vai ser diferente outra vez, mas sim, isso pode ser uma coisa que nos pode ajudar em algumas situações."

O campeão do mundo nunca escondeu o facto de achar que a regulação da pressão dos pneus não faz muito sentido. Agora, no entanto, ele se encontra na posição de talvez ser capaz de se beneficiar dela. No entanto, sublinhou: "Ninguém gosta desta regra!"

A condução não é mais segura se for respeitado o valor mínimo prescrito pela Michelin, pelo contrário. "Se a pressão for mais elevada, como foi o meu caso na Tailândia, é muito fácil perder o controlo da frente", disse Bagnaia. "E parece que a partir do próximo ano estarás fora da corrida na primeira infração."

Pecco continuou: "Não é correto dizer que se pode ter uma vantagem se se ignorar as regras. Isso é uma loucura. Mas mesmo antes de a regra entrar em vigor, já estávamos a trabalhar arduamente para aumentar a pressão. Mas nunca se sabe como é que a corrida se vai desenrolar. Talvez se comece com 1,7 bar e a pressão não aumente, outras vezes chega-se aos 2,2 bar, apesar de se começar com a mesma pressão. Isso torna tudo mais difícil e a minha equipa faz um trabalho incrível para manter a pressão dos pneus constante. Mas é realmente muito difícil."

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 rdn em 39:40.045 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, +14,537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17,640

17º Augusto Fernández, KTM, +21,307

18º Pol Espargaró, KTM, +21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, 14 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, menos 20 voltas



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= penalização de 3 segundos (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 rdn em 19:41.593 min

2º Binder, KTM, + 0,933 seg

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9,339

12º Mir, Honda, +10,356

13º Bastianini, Ducati, +12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17º Oliveira, Aprilia, + 17,753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.