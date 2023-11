Nuevo debate: ¿Martin en lugar de Bastianini a Lenovo?

Por supuesto, los responsables de Ducati Corse se preguntan actualmente si una alineación de pilotos en Lenovo Ducati 2024 con Pecco Bagnaia y Jorge Martín no sería más potente que la constelación prevista con Bagnaia y Bastianini.

Por este motivo, los medios de comunicación más importantes especulan y debaten sobre la posibilidad de que Lenovo y Pramac cambien a Bastianini por Martín. Gigi Dall'Igna, cuyo cambio del Grupo Piaggio a Ducati Corse se hizo público el jueves en el GP de Sepang 2013, ha declarado hoy a SPEEDWEEK.com en Sepang: "Eso no está previsto por el momento. En términos de los contratos, en realidad no existe esa posibilidad".

"Ducati tenía una cláusula en el contrato con Enea que les permitía decidir hasta finales de agosto si Enea continuaba pilotando con Lenovo o se unía al equipo Pramac", explicó Carlo Pernat, mánager del medallista de bronce del Campeonato del Mundo de MotoGP del año pasado, Enea Bastianini. "Ducati Cose me envió entonces un correo electrónico el 30 o 31 de agosto confirmando que Enea seguiría pilotando para el equipo de fábrica. Al hacerlo, perdieron la oportunidad de realizar dicha transferencia. Así que tengo por escrito que Enea seguirá con Lenovo en 2024". No se puede discutir este documento oficial".

"No entiendo cómo han surgido estos rumores. Tampoco sé si los planes de Ducati cambiarán si Jorge Martín gana el campeonato del mundo. Para nosotros, por supuesto, ese cambio de equipo tendría un gran impacto financiero porque nuestros patrocinadores privados pagan bastante más por una plaza en el equipo de fábrica que por una plaza en Pramac. Aunque tengas una moto de fábrica allí, no estás en el equipo de fábrica", subrayó Pernat.

"Tampoco entiendo qué se supone que ha cambiado en los planes de Ducati en el poco tiempo transcurrido desde finales de agosto", suspira Carlo Pernat en una entrevista concedida a SPEEDWEEK.com.

El hecho es que Enea Bastianini ha obtenido unos resultados decepcionantes este año, por supuesto lesionándose gravemente dos veces en Portimão y en Barcelona.

"Enea fue derribado por Marini en Portugal y luego estuvo de baja casi tres meses por una fractura de omóplato", señala Pernat. "Tuvo una moto de trabajo actual por primera vez en 2023, se unió a un nuevo equipo, tuvo que acostumbrarse a la forma de trabajar de su nuevo jefe de equipo Marco Rigamonti. Pero no pudo pilotar la GP23 durante tres meses y no pudo hacer un programa de preparación física adecuado durante tres meses. En cualquier caso, estamos convencidos de que Enea seguirá pilotando para el equipo de trabajo de Lenovo en 2024".

Sin embargo, Pernat es consciente de que pilotos como Lorenzo (2028 con Ducati), Zarco (2019 con KTM) y Viñales (2021 con Yamaha) han cambiado de equipo a pesar de tener contrato en vigor. Y Marc Márquez cambiará de HRC a Gresini Ducati después de 2023 - a pesar de tener contrato para 2024.

"Si ocurre que Enea es transferido a Pramac, le costará mucho dinero a Ducati", calculó Pernat sin ambages.

El campeón del mundo y líder del campeonato, Pecco Bagnaia, se mantiene al margen de estas discusiones: "Nunca estoy involucrado en estas decisiones y no quiero interferir en este tipo de decisiones. No creo que fuera justo para Enea después de la temporada que ha hecho. Pero yo sólo estoy aquí para correr. Es mejor que se lo pregunten a él, no sé".

Sin embargo, no existe un amor profundo entre Bagnaia y Bastianini. La "Bestia" se enfrentó al campeón del mundo de 2022 en la Gresini Ducati GP21 al menos cuatro veces de forma bastante despiadada y mostró poca consideración por su lucha por el título contra Quartararo.

Y en el arranque de la temporada en Portugal, Bastiannii arrastró a la estrella de Honda Marc Márquez a la pole position, que Bagnaia perdió. Más recientemente, Bastianini empujó a su compañero de equipo al tercer puesto en la Q1 del Gran Premio de Mandalika, arruinando así su oportunidad de lograr una buena posición en la parrilla de salida.

JorgeMartin, subcampeón del mundo: "No puedo decir mucho al respecto. Lo que sí puedo decir: Estaría orgulloso de continuar con el Pramac una temporada más. Pero si Ducati quisiera verme con una moto roja, sin duda también estaría contento".

Resultado carrera MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40.045 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0.253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4.550

6º Marc Márquez, Honda, + 5.362

7º Marini, Ducati, + 6.778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10º Zarco, Ducati, + 9.377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12º Mir, Honda, + 11.990

13º Bastianini, Ducati, + 12.323

14º Nakagami, Honda, +14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, +21.307

18º Pol Espargaró, KTM, +21.435

- Viñales, Aprilia, 3 vueltas abajo

- Alex Márquez, Ducati, 14 vueltas detrás

- Oliveira, Aprilia, 20 vueltas detrás



*= 1 puesto atrás ("límites de pista" en la última vuelta)

**= 3 segundos de penalización (2ª infracción de presión de neumáticos de la temporada)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41.593 min

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1.841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9. Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, +10.356

13º Bastianini, Ducati, +12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, +15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 33 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 389 puntos. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández (caída). Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 589 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 570 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.