Nouvelle discussion : Martin plutôt que Bastianini chez Lenovo ?

Bien entendu, les responsables de Ducati Corse se demandent actuellement si une formation de pilotes chez Lenovo Ducati 2024 avec Pecco Bagnaia et Jorge Martin ne serait pas plus efficace que la constellation prévue avec Bagnaia et Bastianini.

C'est pourquoi les médias spécialisés spéculent et se demandent si Lenovo et Pramac ne pourraient pas procéder à un échange de pilotes entre Bastianini et Martin. Gigi Dall'Igna, dont le passage de Piaggio Group à Ducati Corse a été rendu public le jeudi du GP de Sepang 2013, a déclaré aujourd'hui à SPEEDWEEK.com : "Ce n'est pas prévu pour le moment. Du point de vue des contrats, une telle possibilité n'existe pas vraiment".

"Ducati avait une clause dans le contrat d'Enea qui leur permettait de décider jusqu'à la fin du mois d'août si Enea continuerait à courir avec Lenovo ou s'il rejoindrait le team Pramac", a expliqué Carlo Pernat, le manager d'Enea Bastianini, troisième du championnat du monde MotoGP l'an dernier. "Ducati Cose m'a ensuite envoyé un e-mail le 30 ou 31 août pour me confirmer qu'Enea continuerait à courir dans l'équipe d'usine. Ils ont ainsi perdu la possibilité de procéder à un tel transfert. J'ai donc la confirmation écrite qu'Enea restera chez Lenovo en 2024. Ce document officiel ne peut pas être écarté".

"Je ne comprends pas comment ces rumeurs ont pu naître maintenant. Je ne sais pas non plus si les plans de Ducati changeront si Jorge Martin gagne le championnat du monde. Pour nous, un tel changement d'équipe aurait bien sûr des conséquences financières importantes, car nos sponsors privés paient nettement plus pour une place dans l'équipe d'usine que pour une place chez Pramac. Là-bas, on a certes une moto d'usine, mais on n'est pas dans l'équipe d'usine", souligne Pernat.

"Je ne comprends pas non plus ce qui aurait changé dans les plans de Ducati dans le court laps de temps qui s'est écoulé depuis fin août", soupire Carlo Pernat lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com.

Le fait est qu'Enea Bastianini a livré quelques résultats décevants cette année, avec bien sûr deux graves blessures à Portimão et à Barcelone.

"Enea a été abattu par Marini au Portugal et a ensuite été absent pendant près de trois mois à cause d'une omoplate cassée", fait remarquer Pernat. "En 2023, il a reçu pour la première fois une moto d'usine actuelle, il est arrivé dans une nouvelle équipe, il a dû s'habituer à la méthode de travail de son nouveau chef d'équipe Marco Rigamonti. Mais il n'a pas pu piloter la GP23 pendant trois mois et n'a pas pu suivre un programme de condition physique digne de ce nom pendant trois mois. Quoi qu'il en soit, nous sommes d'avis qu'Enea continuera à courir dans l'équipe d'usine Lenovo en 2024".

Pernat sait cependant que des pilotes comme Lorenzo (2028 chez Ducati), Zarco (2019 chez KTM), Viñales (2021 chez Yamaha) ont changé d'équipe malgré des contrats valables. Et Marc Márquez passera du HRC à Gresini Ducati après 2023, malgré un contrat pour 2024.

"S'il devait arriver qu'Enea soit transféré chez Pramac, cela coûterait un paquet d'argent à Ducati", a calculé Pernat sans équivoque.

Le champion du monde et leader du championnat Pecco Bagnaia se tient à l'écart de ces discussions : "Je ne suis jamais impliqué dans ces décisions et je ne veux pas non plus m'immiscer dans ce genre de décisions. Je pense que ce ne serait pas juste pour Enea après la saison qu'il a vécue. Mais je ne suis là que pour faire la course. Il vaut mieux que vous lui demandiez, je ne sais pas".

Un amour fusionnel n'existe toutefois pas entre Bagnaia et Bastianini. Car la "Bestia" a combattu le champion du monde 2022 avec la Gresini-Ducati GP21 au moins quatre fois de manière assez impitoyable et n'a eu que peu d'égards pour sa lutte pour le titre contre Quartararo.

Et lors du début de saison au Portugal, Bastiannii a traîné la star Honda Marc Márquez jusqu'à la pole position, que Bagnaia a perdue. Plus récemment, Bastianini a relégué son coéquipier à la troisième place lors de la Q1 du Grand Prix de Mandalika, lui faisant ainsi perdre toute chance d'obtenir une bonne place sur la grille de départ.

Martin attend sereinement. "Je ne peux pas en dire beaucoup plus", a-t-il déclaré aujourd'hui à Sepang. "Ce que je peux dire : Je serais fier de continuer une saison de plus avec Pramac. Mais si Ducati voulait me voir sur une moto rouge, je serais certainement heureux aussi".

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.