Nuova discussione: Martin al posto di Bastianini a Lenovo?

Naturalmente, i responsabili di Ducati Corse si stanno chiedendo se una formazione di piloti della Lenovo Ducati 2024 con Pecco Bagnaia e Jorge Martin non sarebbe più potente della costellazione prevista con Bagnaia e Bastianini.

Per questo motivo i media di settore stanno ipotizzando e discutendo se Lenovo e Pramac potrebbero scambiare Bastianini con Martin. Gigi Dall'Igna, il cui passaggio dal Gruppo Piaggio a Ducati Corse è stato reso pubblico giovedì in occasione del GP di Sepang 2013, ha dichiarato oggi a SPEEDWEEK.com: "Al momento non è previsto. In termini di contratti, in realtà non c'è questa possibilità".

"La Ducati aveva una clausola nel contratto con Enea che permetteva loro di decidere fino alla fine di agosto se Enea avrebbe continuato a correre con Lenovo o sarebbe entrato nel team Pramac", ha spiegato Carlo Pernat, il manager di Enea Bastianini, medaglia di bronzo del Campionato del Mondo MotoGP dello scorso anno. "Ducati Cose mi ha poi inviato una mail il 30 o 31 agosto confermando che Enea avrebbe continuato a correre per il team ufficiale. Così facendo, hanno perso l'opportunità di effettuare tale trasferimento. Quindi ho messo per iscritto che Enea rimarrà con Lenovo nel 2024. Non si può discutere questo documento ufficiale".

"Non capisco come siano nate queste voci. Non so nemmeno se i piani della Ducati cambieranno se Jorge Martin vincerà il campionato del mondo. Per noi, naturalmente, un tale cambiamento di squadra avrebbe un grande impatto finanziario, perché i nostri sponsor privati pagano molto di più per un posto nel team ufficiale che per un posto a Pramac. Anche se lì si ha una moto ufficiale, non si fa parte del team ufficiale", ha sottolineato Pernat.

"Inoltre, non capisco cosa dovrebbe essere cambiato nei piani della Ducati nel breve tempo trascorso dalla fine di agosto", ha sospirato Carlo Pernat in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

Il fatto è che Enea Bastianini ha ottenuto risultati deludenti quest'anno, infortunandosi due volte a Portimão e a Barcellona.

"Enea è stato abbattuto da Marini in Portogallo e poi è stato fuori per quasi tre mesi a causa della rottura della scapola", sottolinea Pernat. "Per la prima volta nel 2023 ha avuto una moto da corsa, è entrato in una nuova squadra e ha dovuto abituarsi al modo di lavorare del suo nuovo capo equipaggio Marco Rigamonti. Ma non ha potuto guidare la GP23 per tre mesi e non ha potuto fare un programma di fitness adeguato per tre mesi. In ogni caso, siamo convinti che Enea continuerà a correre per il team Lenovo anche nel 2024".

Tuttavia, Pernat è consapevole che piloti come Lorenzo (2028 con la Ducati), Zarco (2019 con la KTM) e Viñales (2021 con la Yamaha) hanno cambiato squadra pur avendo contratti validi. E Marc Márquez passerà dalla HRC alla Gresini Ducati dopo il 2023, nonostante abbia un contratto per il 2024.

"Se Enea dovesse passare alla Pramac, la Ducati ne pagherebbe le conseguenze", ha calcolato Pernat in modo inequivocabile.

Il campione del mondo e leader del campionato Pecco Bagnaia si tiene fuori da queste discussioni: "Non sono mai stato coinvolto in queste decisioni e non voglio interferire in questo tipo di decisioni. Non credo che sarebbe giusto nei confronti di Enea dopo la stagione che ha avuto. Ma io sono qui solo per correre. È meglio se lo chiedete a lui, non so".

Non c'è però un amore profondo tra Bagnaia e Bastianini. Il "Bestia" ha affrontato il campione del mondo 2022 sulla Ducati GP21 di Gresini almeno quattro volte in modo piuttosto spietato e ha mostrato scarsa considerazione per la sua lotta al titolo contro Quartararo.

All'apertura della stagione in Portogallo, Bastiannii ha trascinato la stella della Honda Marc Márquez in pole position, che Bagnaia ha perso. Più di recente, Bastianini ha spinto il suo compagno di squadra al terzo posto nella Q1 del Gran Premio di Mandalika, rovinando così la sua possibilità di ottenere una buona posizione in griglia.

Il vicecampione del mondo JorgeMartin: "Non posso dire molto al riguardo. Quello che posso dire: Sarei orgoglioso di continuare con Pramac per un'altra stagione. Ma se la Ducati volesse vedermi su una moto rossa, ne sarei certamente felice".

Martin attende con calma. "Non posso dire molto al riguardo", ha spiegato oggi a Sepang. "Quello che posso dire: Sarei orgoglioso di continuare con Pramac per un'altra stagione. Ma se la Ducati volesse vedermi su una moto rossa, sarei certamente felice anch'io".

Risultati gara MotoGP, Buriram (29/10):

1° Martin, Ducati, 26 giri in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5.362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, +14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17,640

17° Augusto Fernández, KTM, +21.307

18° Pol Espargaró, KTM, +21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione stagionale alla pressione degli pneumatici)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, +10.356

13° Bastianini, Ducati, +12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Augusto Fernández 76. 16. Augusto Márquez 76. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campionato mondiale a squadre:

1. Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.