Nova discussão: Martin em vez de Bastianini para a Lenovo?

Logicamente, a Ducati quer colocar em campo a melhor dupla de pilotos para os patrocinadores na equipa de fábrica de 2024. No entanto, foi prometido a Bastianini o segundo lugar ao lado de Bagnaia no final de agosto. Agora há necessidade de diálogo.

Naturalmente, os responsáveis da Ducati Corse estão a perguntar-se se uma formação de pilotos na Lenovo Ducati 2024 com Pecco Bagnaia e Jorge Martin não seria mais poderosa do que a constelação planeada com Bagnaia e Bastianini.

É por isso que os meios de comunicação social relevantes estão agora a especular e a discutir se a Lenovo e a Pramac poderiam trocar Bastianini por Martin. Gigi Dall'Igna, cuja mudança do Grupo Piaggio para a Ducati Corse foi tornada pública na quinta-feira no GP de Sepang de 2013, disse à SPEEDWEEK.com hoje em Sepang: "Isso não está planeado de momento. Em termos de contratos, não existe de facto essa possibilidade".

"A Ducati tinha uma cláusula no contrato com o Enea que lhes permitia decidir até ao final de agosto se o Enea continuaria a correr com a Lenovo ou se se juntaria à equipa Pramac," explicou Carlo Pernat, o empresário do medalhado de bronze do Campeonato do Mundo de MotoGP do ano passado, Enea Bastianini. "A Ducati Cose enviou-me um e-mail a 30 ou 31 de agosto a confirmar que Enea continuaria a correr pela equipa de fábrica. Ao fazê-lo, perderam a oportunidade de efetuar essa transferência. Por isso, tenho por escrito que Enea vai continuar com a Lenovo em 2024. Não se pode contestar este documento oficial".

"Não percebo como surgiram estes rumores. Também não sei se os planos da Ducati vão mudar se Jorge Martin ganhar o campeonato do mundo. Para nós, é claro, essa mudança de equipa teria um grande impacto financeiro porque os nossos patrocinadores privados pagam significativamente mais por um lugar na equipa de trabalho do que por um lugar em Pramac. Embora se tenha uma moto de fábrica, não se está na equipa de fábrica", sublinhou Pernat.

"Eu também não entendo o que supostamente mudou nos planos da Ducati no curto espaço de tempo desde o final de agosto", suspirou Carlo Pernat em entrevista ao SPEEDWEEK.com.

O facto é que Enea Bastianini tem apresentado alguns resultados decepcionantes este ano, tendo-se lesionado gravemente duas vezes em Portimão e em Barcelona.

"Enea foi abatido por Marini em Portugal e depois esteve de fora durante quase três meses devido a uma fratura na omoplata", salienta Pernat. "Recebeu uma moto de trabalho atual pela primeira vez em 2023, juntou-se a uma nova equipa, teve de se habituar à forma como o seu novo chefe de equipa, Marco Rigamonti, trabalhava. Mas não pôde correr com a GP23 durante três meses e não pôde fazer um programa de fitness adequado durante três meses. De qualquer forma, estamos convencidos de que Enea vai continuar a correr pela equipa de trabalho da Lenovo em 2024."

No entanto, Pernat está ciente de que pilotos como Lorenzo (2028 com a Ducati), Zarco (2019 com a KTM) e Viñales (2021 com a Yamaha) mudaram de equipa apesar de terem contratos válidos. E Marc Márquez vai mudar da HRC para a Gresini Ducati depois de 2023 - apesar de ter um contrato para 2024.

"Se acontecer de Enea ser transferido para a Pramac, isso custará muito dinheiro à Ducati", calculou Pernat de forma inequívoca.

O campeão do mundo e líder do campeonato, Pecco Bagnaia, mantém-se afastado destas discussões: "Nunca estou envolvido nestas decisões e não quero interferir neste tipo de decisões. Penso que não seria justo para o Enea depois da época que teve. Mas eu só estou aqui para correr. É melhor perguntar-lhe a ele, não sei".

No entanto, não existe um amor profundo entre Bagnaia e Bastianini. O "Bestia" lutou com o campeão mundial de 2022 na Gresini Ducati GP21 pelo menos quatro vezes de uma forma bastante cruel e mostrou pouca consideração pela sua luta pelo título contra Quartararo.

E na abertura da época em Portugal, Bastiannii arrastou a estrela da Honda Marc Márquez para a pole position, que Bagnaia perdeu. Mais recentemente, Bastianini empurrou o seu companheiro de equipa para o terceiro lugar na Q1 do Grande Prémio em Mandalika, arruinando assim a sua oportunidade de obter uma boa posição na grelha.

JorgeMartin, segundo classificado do Campeonato do Mundo: "Não posso dizer muito sobre isso. O que posso dizer: Teria muito orgulho em continuar com a Pramac por mais uma época. Mas se a Ducati me quisesse ver numa moto vermelha, eu também ficaria muito contente."

Martin espera calmamente. "Não posso dizer muito sobre isso", ele explicou hoje em Sepang. "O que posso dizer: Teria orgulho em continuar com a Pramac por mais uma época. Mas se a Ducati quiser me ver numa moto vermelha, eu certamente ficaria feliz também."

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 rdn em 39:40.045 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, +14,537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17,640

17º Augusto Fernández, KTM, +21,307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, menos 14 voltas

- Oliveira, Aprilia, menos 20 voltas



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= penalização de 3 segundos (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 rdn em 19:41.593 min

2º Binder, KTM, + 0,933 seg

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9,339

12º Mir, Honda, +10,356

13º Bastianini, Ducati, +12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17º Oliveira, Aprilia, + 17,753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.