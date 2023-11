Jorge Martín: "Demasiado tiempo para pensar en todo"

Con un fin de semana perfecto en Tailandia, Jorge Martín redujo su desventaja en la clasificación del campeonato a 13 puntos. Dos semanas después, la lucha por el título entra en la siguiente ronda en Malasia. "He tenido demasiado tiempo para pensar en todo durante esta semana sin carreras, habría preferido continuar enseguida porque tenía buenas sensaciones", admitió el madrileño. "Ahora por fin seguimos adelante aquí en Malasia y tengo muchas ganas de correr".

El "Martinator" siente la presión más lejos de la acción de las carreras. "La semana pasada en Bali, por ejemplo, tuve tiempo de pensar en que podía ganar algo grande. Pero en cuanto estoy en la pista, mi atención se centra únicamente en las carreras. Hoy me siento bastante relajado y confío en que las cosas pueden ir bien", dijo el jueves en Sepang.

Elhecho de que el piloto del Pramac Ducati fuera amonestado tras su victoria en Buriram por no tener la presión mínima en los neumáticos no afecta realmente a su enfoque de las próximas carreras. "Cometimos este pequeño error. Pero conseguí la victoria, que era lo más importante. Conseguí mis otras victorias con la presión normal", subrayó Martin. "También estábamos muy cerca del límite, así que creo que tenemos que seguir igual. Si me amonestan, puede que tenga que ir un poco a rebufo. Eso es todo".

Su gesto tras la trabajada victoria en el GP de Tailandia, cuando se llevó la mano a la oreja en el podio como Pecco Bagnaia antes que él en Mandalika, tampoco debe sobrevalorarse. "No lo hice a propósito", aseguró el madrileño de 25 años. "Después he visto que parecía idéntico, pero iba más dirigido a la grada. Un poco de brusquedad no hace daño, pero fue un impulso. Me sentí muy feliz en ese momento".

El año pasado, Martin logró la pole en Sepang con un récord de vuelta histórico, pero en la carrera se estrelló en la séptima vuelta cuando lideraba. Por ello, este fin de semana quiere vengarse. "Sí, tengo la sensación de que me falta esta victoria. Creo que podría haberlo conseguido. Si hubiera apretado dos o tres vueltas más y hubiera abierto hueco. Pero la caída lo impidió", dijo Jorge echando la vista atrás. "Creo que hay menos baches con el nuevo asfalto, así que los tiempos podrían ser aún más rápidos. Y ya veremos en la carrera, quizás no sea la mejor estrategia querer rodar en cabeza".

Resultado carrera MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40.045 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0.253 seg.

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4.550

6º Marc Márquez, Honda, + 5.362

7º Marini, Ducati, + 6.778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10º Zarco, Ducati, + 9.377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12º Mir, Honda, + 11.990

13º Bastianini, Ducati, + 12.323

14º Nakagami, Honda, +14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, +21.307

18º Pol Espargaró, KTM, +21.435

- Viñales, Aprilia, 3 vueltas abajo

- Alex Márquez, Ducati, 14 vueltas detrás

- Oliveira, Aprilia, 20 vueltas detrás



*= 1 puesto atrás ("límites de pista" en la última vuelta)

**= 3 segundos de penalización (2ª infracción de presión de neumáticos de la temporada)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41.593 min

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1.841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9. Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, +10.356

13º Bastianini, Ducati, +12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, +15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 33 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 389 puntos. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández (caída). Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 589 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 570 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.