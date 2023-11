Jorge Martin : "Trop de temps pour penser à tout".

Grâce à un week-end parfait en Thaïlande, Jorge Martin a réduit son retard au classement du championnat du monde à 13 points. Deux semaines plus tard, la lutte pour le titre se poursuit en Malaisie. "J'ai eu trop de temps pour penser à tout pendant cette semaine sans course, j'aurais préféré passer directement à autre chose parce que j'avais de bonnes sensations", a reconnu le Madrilène. "Maintenant, nous allons enfin passer à autre chose ici en Malaisie et j'ai hâte de courir".

La pression, le "martinator" la ressent davantage en dehors de la course. "Par exemple, la semaine dernière à Bali, j'ai eu le temps de penser que je pourrais gagner quelque chose de grand. Mais dès que je suis sur la piste, je me concentre uniquement sur la course. Aujourd'hui, je me sens plutôt détendu et je suis confiant dans le fait que les choses peuvent bien se passer", a-t-il fait savoir jeudi à Sepang.

Le fait que le pilote Pramac-Ducati ait été averti après sa victoire à Buriram pour ne pas avoir respecté la pression minimale des pneus n'a pas vraiment influencé son approche des prochaines courses. "Nous avons fait cette petite erreur. Mais j'ai remporté la victoire, ce qui était le plus important. J'ai remporté mes autres victoires avec une pression normale", a souligné Martin. "Nous étions aussi vraiment proches de la limite, c'est pourquoi je pense que nous devons simplement continuer de la même manière. Si je reçois un avertissement, je devrai peut-être rouler un peu à l'abri du vent. C'est tout".

Il ne faut pas non plus surestimer son geste après la victoire durement acquise au GP de Thaïlande, lorsqu'il a porté la main à son oreille sur le podium, comme Pecco Bagnaia avant lui à Mandalika. "Je ne l'ai pas fait exprès", a assuré le pilote madrilène de 25 ans. "J'ai vu après que ça avait l'air identique, mais c'était plus dirigé vers les tribunes. Un peu d'acuité ne fait pas de mal, mais c'est arrivé comme ça, sur une impulsion. J'étais juste tellement heureux sur le moment".

L'an dernier, Martin avait décroché la pole position à Sepang avec un All Time Lap Record, mais en course, il avait chuté dès le septième tour alors qu'il était en tête. En conséquence, il a envie de prendre sa revanche ce week-end. "Oui, j'ai l'impression que cette victoire me manque. Je pense que j'aurais pu la remporter. Si j'avais poussé deux ou trois tours de plus et que l'écart s'était creusé. Mais le crash a empêché cela", a déclaré Jorge avec le recul. "Je pense qu'avec le nouvel asphalte, il y aura moins de bosses et les temps seront peut-être encore plus rapides. Et nous verrons en course - ce n'est peut-être pas la meilleure stratégie de vouloir partir devant".

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.