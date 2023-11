Jorge Martin: "Troppo tempo per pensare a tutto".

Con un weekend perfetto in Thailandia, Jorge Martin ha ridotto il suo deficit nella classifica del campionato a 13 punti. Due settimane dopo, la lotta per il titolo entra nel vivo con il prossimo appuntamento in Malesia. "Ho avuto troppo tempo per pensare a tutto durante questa settimana senza gare, avrei preferito continuare subito perché avevo buone sensazioni", ha ammesso il madrileno. "Ora finalmente si va avanti qui in Malesia e non vedo l'ora di correre".

Il "Martinator" sente la pressione più lontano dalle gare. "La scorsa settimana a Bali, ad esempio, ho avuto il tempo di pensare al fatto che avrei potuto vincere qualcosa di importante. Ma non appena sono in pista, mi concentro solo sulla gara. Oggi mi sento abbastanza rilassato e sono fiducioso che le cose possano andare bene", ha detto giovedì a Sepang.

Ilfatto che il pilota del Pramac Ducati sia stato ammonito dopo la vittoria di Buriram per non avere la pressione minima degli pneumatici non influisce molto sul suo approccio alle prossime gare. "Abbiamo commesso un piccolo errore. Ma ho ottenuto la vittoria, che era la cosa più importante. Le altre vittorie le ho ottenute con una pressione normale", ha sottolineato Martin. "Eravamo anche molto vicini al limite, quindi credo che dovremo continuare nello stesso modo. Se mi danno un'ammonizione, forse dovrò fare un po' di scia. Tutto qui".

Anche il suo gesto dopo la sofferta vittoria nel GP di Thailandia, quando si è portato la mano all'orecchio sul podio come Pecco Bagnaia prima di lui a Mandalika, non va sopravvalutato. "Non l'ho fatto apposta", ha assicurato il 25enne madrileno. "Ho visto dopo che sembrava identico, ma era più rivolto agli spalti. Un po' di acume non guasta, ma è successo d'impulso. Ero così felice in quel momento".

L'anno scorso, Martin ha conquistato la pole position a Sepang con un record sul giro di tutti i tempi, ma in gara è caduto al settimo giro mentre era in testa. Di conseguenza, questo fine settimana vuole vendicarsi. "Sì, ho la sensazione che mi manchi questa vittoria. Credo che avrei potuto farcela. Se avessi spinto per altri due o tre giri e avessi aumentato il distacco. Ma l'incidente me lo ha impedito", ha detto Jorge guardando al passato. "Credo che con il nuovo asfalto ci siano meno asperità, quindi i tempi potrebbero essere ancora più veloci. Vedremo in gara: forse non è la strategia migliore per andare in testa".

Risultati gara MotoGP, Buriram (29/10):

1° Martin, Ducati, 26 giri in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5.362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, +14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17,640

17° Augusto Fernández, KTM, +21.307

18° Pol Espargaró, KTM, +21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione stagionale alla pressione degli pneumatici)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, +10.356

13° Bastianini, Ducati, +12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Augusto Fernández 76. 16. Augusto Márquez 76. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campionato mondiale a squadre:

1. Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.