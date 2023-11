Jorge Martin: "Demasiado tempo para pensar em tudo"

A estrela da Pramac, Jorge Martin, está contente por continuar a perseguir o seu colega da marca Ducati e líder do Campeonato do Mundo de MotoGP, Francesco "Pecco" Bagnaia, na Malásia, este fim de semana.

Com um fim de semana perfeito na Tailândia, Jorge Martin reduziu a sua desvantagem na classificação do campeonato para 13 pontos. Duas semanas mais tarde, a luta pelo título entra na próxima ronda na Malásia. "Tive demasiado tempo para pensar em tudo durante esta semana sem corridas, teria preferido continuar de imediato porque tinha uma boa sensação", admitiu o madrileno. "Agora estamos finalmente a avançar aqui na Malásia e estou ansioso por correr."

O "Martinator" sente a pressão mais longe da ação da corrida. "Na semana passada, em Bali, por exemplo, tive tempo para pensar no facto de poder ganhar algo importante. Mas assim que estou na pista, concentro-me apenas na corrida. Hoje sinto-me bastante relaxado e estou confiante que as coisas podem correr bem," disse na quinta-feira em Sepang.

Ofacto de o piloto da Pramac Ducati ter sido advertido após a sua vitória em Buriram por não ter a pressão mínima dos pneus não afecta realmente a sua abordagem às próximas corridas. "Cometemos um pequeno erro. Mas consegui a vitória, que era o mais importante. Consegui as minhas outras vitórias com a pressão normal", sublinhou Martin. "Também estávamos muito perto do limite, por isso acho que temos de continuar da mesma forma. Se houver uma advertência, talvez eu tenha que fazer um pouco de slipstream. É só isso".

O seu gesto após a difícil vitória no GP da Tailândia, quando levou a mão à orelha no pódio, tal como Pecco Bagnaia antes dele em Mandalika, também não deve ser sobrestimado. "Não fiz isso de propósito", garantiu o madrileno de 25 anos. "Vi depois que parecia idêntico, mas foi mais direcionado para as bancadas. Um pouco de perspicácia não faz mal, mas aconteceu por impulso. Fiquei muito feliz naquele momento".

No ano passado, Martin conquistou a pole position em Sepang com um recorde de volta de todos os tempos, mas na corrida despistou-se na sétima volta quando liderava. Por isso, este fim de semana quer vingar-se. "Sim, tenho a sensação de que me está a faltar esta vitória. Acredito que podia tê-la conseguido. Se tivesse feito mais duas ou três voltas e aumentado a diferença. Mas o acidente impediu-o", disse Jorge, olhando para trás. "Penso que há menos solavancos com o novo asfalto, por isso os tempos podem ser ainda mais rápidos. E veremos na corrida - talvez não seja a melhor estratégia querer andar na frente."

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 rdn em 39:40.045 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, +14,537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17,640

17º Augusto Fernández, KTM, +21,307

18º Pol Espargaró, KTM, +21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, 14 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, menos 20 voltas



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= penalização de 3 segundos (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 rdn em 19:41.593 min

2º Binder, KTM, + 0,933 seg

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9,339

12º Mir, Honda, +10,356

13º Bastianini, Ducati, +12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17º Oliveira, Aprilia, + 17,753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.