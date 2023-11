Bradl (ServusTV) : "Bagnaia et Martin sur un pied d'égalité".

Grâce à un week-end parfait en Thaïlande, Jorge Martin a réduit l'écart avec le leader du championnat du monde Francesco "Pecco" Bagnaia à 13 points et a fait monter le suspense dans une course au titre déjà spectaculaire. "Jorge a l'air moins stressé et plus libéré", explique Stefan Bradl, expert de ServusTV, qui pense que le pilote privé de Ducati veut mettre des bâtons dans les roues de l'équipe d'usine en raison de la promotion qui n'a pas eu lieu cet hiver. "Il y va avec l'idée qu'il peut tout faire, mais qu'il ne doit rien faire".

Selon Bradl, il n'y a en tout cas aucune pression de la part de Pramac. En revanche, il ne serait pas optimal pour les Rouges d'être battus par leur propre équipe cliente. Et Bagnaia sait exactement comment son adversaire gère mentalement le rôle de chasseur. "L'année dernière, Pecco était dans une situation similaire, car il avait un retard presque impossible à combler. En milieu de saison, il a simplement regardé ce qui se passait. Ensuite, les choses se passent plus facilement".

Bagnaia reste calme

Bradl est curieux de voir comment le champion du monde réagit désormais lui-même face au danger venant de l'arrière. "Soit il roule avec le frein à main serré, soit il dit - de toute façon, ça n'a pas d'importance". A Buriram, le pilote turinois avait à un moment donné actionné le levier et s'était mis à l'attaque. "Je trouve que Pecco fait un super boulot. Il reste calme et garde ses sept affaires ensemble, ce qui n'est pas facile avec ses collègues italiens".

Qualifier Martin de plus rapide actuellement serait une mauvaise expression, estime Bradl. "En termes de pilotage, ils sont au même niveau, en termes de vitesse, ils ne se privent de rien". Et : "Le moment viendra où le titre éventuel entrera aussi dans la tête de Jorge et où il se demandera quand il aura à nouveau cette chance dans sa vie". Ce qui comptera en fin de compte dans ce duel très médiatisé : "Débrancher, baisser la visière, ne pas faire d'erreur, livrer la prestation au point".

Un circuit connu, pas la météo

Les pilotes connaissent par cœur le circuit international de Sepang, rapide et fluide, grâce aux tests hivernaux, seule la météo représente un facteur d'incertitude sous les latitudes tropicales : De la chaleur étouffante et de l'humidité extrême aux pluies torrentielles qui ont conduit à des courses flag-to-flag avec des temps d'entraînement réduits, tout a déjà eu lieu en Malaisie.

L'année dernière, les deux prétendants au titre ont montré leurs muscles sur ce circuit à haute vitesse. L'Espagnol, éliminé en course, avait décroché la pole position, tandis que l'Italien, parti de la 9e place, avait remporté la victoire. Et cette fois-ci ? "J'ai l'impression que Marco Bezzecchi va encore s'interposer". Pour le sprint, Bradl mise sur Martin, qui s'est déjà imposé lors de six samedis. "Quand c'est aussi serré, il est tout à fait possible que le sprint soit décisif à la fin. Il faut juste être là dès le vendredi et prendre chaque point".

Ce qui s'est passé jusqu'à présent

Autour de l'action de la course, ServusTV montre ce qui s'est passé jusqu'à présent dans le duel du championnat du monde. Le champion de Superbike Alvaro Bautista, qui prendra le départ en Malaisie avec une wildcard, sera également présenté. Il y aura également une rétrospective de la course spectaculaire en Thaïlande.

Le Moto2 sort la règle à calcul pour savoir comment Pedro Acosta sera champion du monde. En Moto3, Collin Veijer, qui est monté pour la première fois sur le podium à Buriram, est à l'honneur, tout comme la course au titre qui oppose cinq pilotes.

Eve Scheer et Stefan Bradl seront en direct du circuit international de Sepang, tandis que Christian Brugger et Alex Hofmann livreront leurs commentaires et analyses.

