Bradl (ServusTV): "Bagnaia e Martin alla pari".

ServusTV trasmetterà il Gran Premio della Malesia in diretta sabato e domenica, con repliche a mezzogiorno. Stefan Bradl dà un'occhiata in anticipo alla posizione di partenza nella lotta per il titolo della MotoGP.

Con un weekend perfetto in Thailandia, Jorge Martin ha ridotto a 13 punti il distacco dal leader del campionato mondiale Francesco "Pecco" Bagnaia, aumentando ulteriormente la tensione nella già spettacolare corsa al titolo. "Jorge sembra più rilassato e libero", dice l'esperto di ServusTV Stefan Bradl e ritiene che il pilota privato Ducati voglia avere la meglio sul team ufficiale a causa della mancanza di promozione durante l'inverno. "Sta entrando in pista con l'atteggiamento di chi può fare tutto, ma non è obbligato a fare nulla".

Secondo Bradl, non c'è alcuna pressione da parte di Pramac. D'altra parte, non sarebbe ideale per i Rossi essere battuti dalla loro stessa squadra clienti. E Bagnaia sa esattamente come il suo rivale affronta mentalmente il ruolo di cacciatore. "Pecco si è trovato in una situazione simile l'anno scorso, perché aveva un distacco quasi incolmabile. A metà stagione ha semplicemente visto cosa sarebbe successo. Allora è più facile da gestire".

Bagnaia mantiene la calma

Bradl è curioso di vedere come il campione del mondo stesso reagirà al pericolo proveniente da dietro. "O guida con il freno a mano tirato o dice - non importa comunque". A Buriram, il corridore torinese a un certo punto ha acceso l'interruttore ed è andato all'attacco. "Penso che Pecco stia facendo un ottimo lavoro. Rimane calmo e tiene insieme le sue sette cose, cosa non facile con i suoi colleghi italiani".

Secondo Bradl, descrivere Martin come il corridore attualmente più veloce sarebbe un'espressione sbagliata. "In termini di guida sono sullo stesso piano, in termini di velocità non si tolgono nulla a vicenda". E: "Arriverà il momento in cui il possibile titolo entrerà anche nella testa di Jorge e si chiederà quando avrà di nuovo questa possibilità nella vita". Cosa sarà importante nel duello mediatico: "Spegnersi, abbassare la mira, non commettere errori, fare risultato, portare la propria prestazione al punto giusto".

La pista è conosciuta, il tempo no

I piloti conoscono bene il veloce e scorrevole circuito internazionale di Sepang grazie ai test invernali; l'unico fattore di incertezza alle latitudini tropicali è il tempo: In Malesia si è visto di tutto, dal caldo opprimente e dall'umidità estrema alle piogge torrenziali, che hanno portato a gare flag-to-flag con tempi di prova ridotti.

L'anno scorso, entrambi i contendenti al titolo hanno mostrato i muscoli sulla pista ad alta velocità. Lo spagnolo, eliminato dalla gara, conquistò la pole position, mentre l'italiano, partito dalla nona posizione in griglia, ottenne la vittoria. E questa volta? "Ho la sensazione che Marco Bezzecchi interverrà di nuovo". In volata, Bradl favorisce Martin, che ha già vinto in sei sabati. "Se è così vicino, è possibile che lo sprint sia decisivo alla fine. Basta essere lì da venerdì e prendere ogni punto".

Cosa è successo finora

ServusTV mostrerà cosa è successo finora nel duello del Campionato del Mondo. Verrà presentato anche il campione della Superbike Alvaro Bautista, che partirà in Malesia con una wildcard. Verrà inoltre presentata la spettacolare gara in Thailandia.

La Moto2 presenta il regolo calcolatore su come Pedro Acosta diventerà campione del mondo. In Moto3, l'attenzione si concentra su Collin Veijer, che è salito per la prima volta sul podio a Buriram, e sulla corsa al titolo disputata da cinque piloti.

Eve Scheer e Stefan Bradl riferiscono direttamente dal Circuito Internazionale di Sepang, mentre i commenti e le analisi sono forniti da Christian Brugger e Alex Hofmann.

Il GP della Malesia su ServusTV

Sabato (11 novembre):

03:40: Qualifiche MotoGP LIVE

04:35: Analisi delle qualifiche

05:40: Qualifiche Moto3 LIVE

06:45: Qualifiche Moto2 LIVE

07:30: Sprint MotoGP LIVE

08:25: Analisi Sprint

11:55: Re-Live delle qualifiche



Domenica (12 novembre):

04:20: Inizio della diretta

05:00: Gara Moto3 LIVE

06:15: Gara Moto2 LIVE

08:00: Gara MotoGP LIVE

08:45: Analisi MotoGP

11:45: Tutte le gare in diretta (in Germania)

12:30: Tutte le gare Re-Live (in Austria)

Il programma completo di TV e streaming per il weekend di gara è disponibile come sempre nella panoramica di SPEEDWEEK.com.