Bradl (ServusTV): "Bagnaia e Martin em pé de igualdade"

A ServusTV vai transmitir o Grande Prémio da Malásia em direto no sábado e no domingo, com repetições ao meio-dia. Stefan Bradl analisa antecipadamente a posição de partida na luta pelo título de MotoGP.

Com um fim de semana perfeito na Tailândia, Jorge Martin reduziu a diferença para o líder do Campeonato do Mundo Francesco "Pecco" Bagnaia para 13 pontos e aumentou ainda mais a tensão na já espetacular corrida pelo título. "Jorge parece mais relaxado e liberto", diz o especialista da ServusTV, Stefan Bradl, e acredita que o piloto privado da Ducati quer ultrapassar a equipa de fábrica devido à falta de promoção no inverno. "Ele está a entrar com a atitude de que pode fazer tudo, mas não tem de fazer nada."

De acordo com Bradl, não há qualquer pressão por parte da Pramac. Por outro lado, não seria ideal para os Reds serem derrotados pela sua própria equipa cliente. E Bagnaia sabe exatamente como o seu rival lida mentalmente com o papel de caçador. "Pecco estava numa situação semelhante no ano passado, porque tinha uma diferença quase impossível. A meio da época, ele simplesmente viu o que ia acontecer. Assim, é mais fácil lidar com isso".

Bagnaia mantém a calma

Bradl está curioso para ver como o próprio campeão mundial vai reagir ao perigo que vem de trás. "Ou ele conduz com o travão de mão puxado ou diz - não interessa." Em Buriram, o piloto de Turim ligou o interrutor a certa altura e partiu para o ataque. "Acho que o Pecco está a fazer um trabalho muito bom. Ele mantém-se calmo e mantém as suas sete coisas juntas, o que não é fácil com os seus colegas italianos."

Descrever Martin como sendo atualmente o piloto mais rápido seria uma expressão errada, diz Bradl. "Em termos de pilotagem, eles estão em pé de igualdade, em termos de velocidade eles não estão a tirar nada um do outro." E: "Chegará o momento em que o possível título também entrará na cabeça de Jorge e ele se perguntará quando terá essa chance na vida novamente." O que será importante no duelo mediático: "Desligar, baixar os olhos, não cometer erros, entregar, levar o desempenho ao ponto."

A pista é conhecida, o tempo não

Os pilotos conhecem bem o rápido e fluido Circuito Internacional de Sepang desde os testes de inverno; o único fator de incerteza nas latitudes tropicais é o clima: A Malásia já viu de tudo, desde calor opressivo e humidade extrema a chuva torrencial, o que levou a corridas de bandeira a bandeira com tempos de treino reduzidos.

No ano passado, os dois candidatos ao título mostraram os seus músculos na pista de alta velocidade. O espanhol, que foi eliminado da corrida, conquistou a pole position, enquanto o italiano, que partiu do nono lugar da grelha, conquistou a vitória. E desta vez? "De alguma forma, tenho a sensação de que Marco Bezzecchi vai intervir novamente". No sprint, Bradl favorece Martin, que já venceu em seis sábados. "Se estiver tão perto, é bem possível que o sprint seja decisivo no final. Só temos de estar lá desde sexta-feira e aproveitar todos os pontos."

O que aconteceu até agora

A ServusTV vai mostrar o que aconteceu até agora no duelo do Campeonato do Mundo. O campeão de Superbike, Alvaro Bautista, que vai começar na Malásia com um wildcard, também será apresentado. Há também uma revisão da espetacular corrida na Tailândia.

A Moto2 apresenta a régua de cálculo sobre como Pedro Acosta se vai tornar campeão do mundo. E em Moto3, o foco está em Collin Veijer, que terminou no pódio pela primeira vez em Buriram, bem como na corrida pelo título disputada por cinco pilotos.

Eve Scheer e Stefan Bradl fazem a reportagem diretamente do Circuito Internacional de Sepang e Christian Brugger e Alex Hofmann fazem os comentários e análises.

O GP da Malásia na ServusTV

Sábado (11 de novembro):

03:40: Qualificação MotoGP EM DIRECTO

04:35: Análise da qualificação

05:40: Qualificação de Moto3 EM DIRECTO

06:45: Qualificação de Moto2 em DIRECTO

07:30: Sprint MotoGP AO VIVO

08:25: Análise Sprint

11:55: Qualificação Re-Live



Domingo (12 novembro):

04:20: Início da transmissão em direto

05:00: Corrida Moto3 AO VIVO

06:15: Corrida Moto2 AO VIVO

08:00: Corrida MotoGP EM DIRECTO

08:45: Análise MotoGP

11:45: Todas as corridas em direto (na Alemanha)

12:30: Todas as corridas em direto (na Áustria)

O programa completo de TV e streaming para o fim de semana de corrida está disponível, como habitualmente, na visão geral do SPEEDWEEK.com.