Álvaro Bautista: "La máquina es más importante que la habilidad"

Álvaro Bautista se proclamó campeón de Superbike por primera vez en 2022 y defendió con éxito su título este año. Ducati recompensa a este piloto de 39 años con una inscripción "wildcard" en MotoGP este fin de semana en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, justo al lado del aeropuerto de Kuala Lumpur.

Numerosos expertos tienen grandes esperanzas puestas en el peso ligero en el calor del sudeste asiático, pero Bautista echa el freno. "Sólo intento divertirme", subraya. "En un test puedes construir una base paso a paso, en un fin de semana de carrera es importante tener buenas sensaciones con la moto lo antes posible. Por eso no tengo expectativas respecto a los resultados".

Diez meses más joven, Dani Pedrosa ha puesto el listón muy alto: El piloto probador de KTM rondó el 6º y 7º puesto en las carreras de Jerez, y en Misano incluso brilló con dos cuartos puestos.

"Eso aumenta la presión sobre mí", sonrió Bautista el jueves en una pequeña ronda de periodistas en Sepang. "Todo el mundo dice que si Dani puede hacerlo... Pero estamos en situaciones diferentes. Dani ya ha hecho muchos kilómetros con la KTM y fue rápido en Misano. Sólo le falta práctica en carrera, de lo contrario podría ser aún mejor. Para mí es al revés: Tengo esta práctica y el ritmo de carrera necesario, pero me falta experiencia con esta moto. Fue bonito ver a Dani luchando por estas posiciones. No fue bueno para mí porque quizá ahora se espera lo mismo de mí".

Y luego está Troy Bayliss, que ganó el GP de Valencia con una wild card como Campeón del Mundo de Superbike en 2006.



"Entonces no había neumáticos monoplaza, así que no creo que fuera posible repetir una actuación así", dijo Bautista. "Hoy en día, la densidad de potencia también es mayor. Aunque estés cerca en los tiempos por vuelta, puedes estar más atrás en la clasificación. Hay 20 pilotos en menos de un segundo. Si estás a 7 décimas de segundo del primero, eso es bueno en términos de tiempo, pero posiblemente muy malo en términos de posición. Por eso ignoro la posición y sólo miro mi rendimiento".

Bautista realizó dos tests de MotoGP en Misano como preparación, uno en julio y otro a finales de agosto. Se le permitió sustituir al lesionado piloto probador Michele Pirro por tercera vez. "Pero aquello no era un test para mí, se trataba de nuevas piezas para 2024", explicó el español. "Debido a la aerodinámica y todas las ayudas a la conducción, las motos son completamente diferentes hoy en día de lo que eran en mi última carrera en 2018. Mi sensación es que el piloto tiene menos control sobre la moto hoy en día, se trata más de la puesta a punto, la electrónica y la aerodinámica. Hoy en día, el piloto depende más de su moto que de sus habilidades. Esto puede no ser bueno para los pilotos, pero entiendo que las fábricas quieran tener las mejores motos posibles y desarrollen mucho. No me gustan todas las ayudas a la conducción, prefiero marcar la diferencia con el acelerador o la posición de mi cuerpo".

No hay que descuidar el factor de los neumáticos: Bautista monta neumáticos Pirelli en el Campeonato del Mundo de Superbike desde 2019, mientras que en MotoGP se utilizan Michelin. El 59 veces ganador de carreras de SBK dice que el límite se puede sentir mejor con los neumáticos Pirelli, mientras que los Michelin ofrecen una mayor estabilidad.

También vemos una característica especial en el box de Bautista en Sepang: trabajará con dos jefes de equipo. "Marco Palmerini es el jefe de equipo del equipo de pruebas, pero mi jefe de equipo Giulio Nava también está aquí", explicó el as de Ducati. "Palmerini conoce muy bien la moto y Nava me conoce a mí. Juntamos estos conocimientos y esperamos sacarle el máximo partido".