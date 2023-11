Alvaro Bautista : "La machine est plus importante que les compétences".

En 2022, Alvaro Bautista est devenu pour la première fois champion de Superbike et cette année, il a défendu son titre avec succès. Ducati récompense l'homme qui aura 39 ans le 21 novembre en lui offrant une wild card MotoGP ce week-end sur le circuit international de Sepang en Malaisie, juste à côté de l'aéroport de Kuala Lumpur.

De nombreux experts font confiance au poids plume dans la chaleur de l'Asie du Sud-Est, mais Bautista freine les espoirs. "J'essaie simplement de m'amuser", souligne-t-il. "Lors d'un test, tu peux acquérir une base pas à pas, mais lors d'un week-end de course, il est important d'avoir un bon feeling avec la moto le plus rapidement possible. C'est pourquoi je n'ai pas d'attentes en termes de résultats".

Dani Pedrosa, de dix mois son cadet, a placé la barre très haut : Le pilote d'essai KTM avait survolé les courses de Jerez en se classant 6e et 7e, et il a même brillé à Misano avec deux quatrièmes places.

"Cela augmente la pression sur moi", a souri Bautista jeudi lors d'une petite réunion de journalistes à Sepang. "Tout le monde dit que si Dani peut le faire... Mais nous sommes dans des situations différentes. Dani a déjà parcouru beaucoup de kilomètres sur la KTM et il a été rapide à Misano. Il ne lui manque que la pratique de la course, sinon il pourrait être encore meilleur. Pour moi, c'est l'inverse : j'ai cette pratique et le rythme de course nécessaire, mais je manque d'expérience avec cette moto. C'était bien de voir Dani se battre pour ces positions. Pour moi, ce n'était pas bon, car maintenant on attend peut-être de moi la même chose".

Et puis il y a Troy Bayliss, champion du monde de Superbike en 2006, qui a remporté le GP de Valence avec une wildcard.



"A l'époque, il n'y avait pas encore de pneus monotypes, je ne pense pas qu'il soit possible de répéter une telle performance", a déclaré Bautista. "Aujourd'hui, la densité des performances est également plus élevée. Même si tu es proche des temps au tour, tu peux te retrouver plus loin dans le classement. Vingt pilotes se tiennent en une seconde. Si tu es à 7/10e de seconde du premier, c'est bien en termes de temps, mais c'est peut-être très mauvais en termes de position. C'est pourquoi je fais abstraction du classement et ne regarde que ma performance".

Bautista a effectué deux tests MotoGP à Misano en guise de préparation, l'un en juillet et l'autre fin août. Une troisième fois, il a pu remplacer le pilote d'essai Michele Pirro, blessé. "Mais ce n'était pas un test pour moi, il s'agissait de nouvelles pièces pour 2024", a précisé l'Espagnol. "Avec l'aérodynamique et toutes les aides à la conduite, les motos d'aujourd'hui sont très différentes de celles de ma dernière course en 2018. D'après mon sentiment, le pilote a aujourd'hui moins de contrôle sur la moto, cela dépend davantage des réglages, de l'électronique et de l'aérodynamique. Le pilote dépend aujourd'hui plus de sa machine que de ses compétences. Ce n'est peut-être pas une bonne chose pour les pilotes, mais je comprends les usines qui veulent avoir les meilleures motos possibles et qui développent beaucoup. Je ne suis pas content de toutes ces aides à la conduite, je préfère faire la différence avec la poignée des gaz ou ma posture".

Le facteur pneus ne doit pas être négligé : En Championnat du monde Superbike, Bautista utilise Pirelli depuis 2019, tandis qu'en MotoGP, ce sont des Michelin qui sont utilisés. Le pilote aux 59 victoires en SBK affirme que les Pirelli permettent de mieux sentir les limites, tandis que les Michelin offrent une meilleure stabilité.

Le box de Bautista à Sepang présente également une particularité : il travaillera avec deux chefs d'équipe. "Marco Palmerini est le chef d'équipe du team d'essai, mais mon chef d'équipe Giulio Nava est aussi là", explique l'as de la Ducati. "Palmerini connaît très bien la moto et Nava me connaît bien. Nous mettons ces connaissances en commun pour, je l'espère, en tirer le maximum".