Alvaro Bautista: "La macchina è più importante dell'abilità".

Alvaro Bautista è diventato campione Superbike per la prima volta nel 2022 e ha difeso con successo il suo titolo quest'anno. La Ducati premia il 39enne con una wildcard per la MotoGP questo fine settimana sul Circuito Internazionale di Sepang in Malesia, proprio accanto all'aeroporto di Kuala Lumpur.

Numerosi esperti nutrono grandi speranze per la moto leggera nel caldo del sud-est asiatico, ma Bautista si tira indietro. "Sto solo cercando di divertirmi", sottolinea. "In un test si può costruire una base passo dopo passo, in un weekend di gara è importante avere un buon feeling con la moto il più rapidamente possibile. Per questo non ho aspettative sui risultati".

Dieci mesi più giovane, Dani Pedrosa ha puntato in alto: Il collaudatore della KTM ha conquistato un sesto e un settimo posto nelle gare di Jerez e a Misano ha addirittura brillato con due quarti posti.

"Questo aumenta la pressione su di me", ha sorriso Bautista giovedì in un piccolo giro di giornalisti a Sepang. "Tutti dicono che se Dani ce la fa... Ma siamo in situazioni diverse. Dani ha già percorso molti chilometri con la KTM ed è stato veloce a Misano. Gli manca solo l'allenamento in gara, altrimenti potrebbe fare ancora meglio. Per me è il contrario: ho la pratica e il ritmo di gara necessario, ma mi manca l'esperienza con questa moto. È stato bello vedere Dani lottare per queste posizioni. Non è stato bello per me, perché forse ora ci si aspetta lo stesso da me".

E poi c'è Troy Bayliss, che ha vinto il GP di Valencia con una wildcard come campione del mondo Superbike nel 2006.



"All'epoca non c'erano le gomme singole, quindi non credo che sarebbe stato possibile ripetere una prestazione del genere", ha detto Bautista. "Oggi, inoltre, la densità di potenza è maggiore. Anche se sei vicino ai tempi sul giro, potresti essere più indietro in classifica. 20 piloti sono a meno di un secondo. Se sei a 7/10 di secondo dal primo pilota, è un buon risultato in termini di tempo, ma potrebbe essere molto negativo in termini di posizione. Per questo motivo ignoro la posizione e guardo solo alla mia prestazione".

Bautista ha svolto due test MotoGP a Misano come preparazione, uno a luglio e uno a fine agosto. Gli è stato permesso di sostituire per la terza volta il collaudatore Michele Pirro, infortunato. "Ma non si trattava di un test per me, bensì di nuove parti per il 2024", ha spiegato lo spagnolo. "A causa dell'aerodinamica e di tutti gli aiuti alla guida, le moto sono completamente diverse oggi rispetto alla mia ultima gara nel 2018. La mia sensazione è che il pilota abbia meno controllo sulla moto oggi, è più legato all'assetto, all'elettronica e all'aerodinamica. Oggi il pilota dipende più dalla moto che dalle sue capacità. Questo potrebbe non essere un bene per i piloti, ma capisco che le fabbriche vogliano avere le migliori moto possibili e sviluppino molto. Non sono contento di tutti gli aiuti alla guida, preferisco fare la differenza con l'acceleratore o con la posizione del corpo".

Il fattore pneumatici non va trascurato: Bautista corre con pneumatici Pirelli nel Campionato Mondiale Superbike dal 2019, mentre in MotoGP vengono utilizzati pneumatici Michelin. Il 59 volte vincitore di gare SBK afferma che il limite si sente meglio con i pneumatici Pirelli, mentre quelli Michelin offrono maggiore stabilità.

Nel box di Bautista a Sepang c'è anche una particolarità: lavorerà con due capi equipaggio. "Marco Palmerini è il capo equipaggio del test team, ma c'è anche il mio capo equipaggio Giulio Nava", ha spiegato l'asso della Ducati. "Palmerini conosce molto bene la moto e Nava conosce me. Mettiamo insieme queste conoscenze e speriamo di ottenere il massimo".