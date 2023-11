Alvaro Bautista: "A máquina é mais importante do que a habilidade"

Alvaro Bautista tornou-se campeão de Superbike pela primeira vez em 2022 e defendeu com sucesso o seu título este ano. A Ducati está a recompensar o piloto de 39 anos com um wildcard para o MotoGP este fim de semana no Circuito Internacional de Sepang, na Malásia, mesmo ao lado do Aeroporto de Kuala Lumpur.

Muitos especialistas têm grandes esperanças para o peso leve no calor do Sudeste Asiático, mas Bautista está a travar. "Estou apenas a tentar divertir-me", sublinha. "Num teste podemos construir uma base passo a passo, num fim de semana de corrida é importante ter uma boa sensação com a moto o mais rapidamente possível. É por isso que não tenho expectativas em relação aos resultados."

Dez meses mais novo, Dani Pedrosa colocou a fasquia alta: O piloto de testes da KTM tinha chegado ao 6º e 7º lugares nas corridas de Jerez, e em Misano até brilhou com dois quartos lugares.

"Isso aumenta a pressão sobre mim", sorriu Bautista na quinta-feira, numa pequena ronda de jornalistas em Sepang. "Toda a gente diz que se o Dani o conseguir fazer... Mas estamos em situações diferentes. O Dani já fez muitos quilómetros com a KTM e foi rápido em Misano. Só lhe falta o treino de corrida, caso contrário poderia ser ainda melhor. Para mim é o contrário: tenho os treinos e o ritmo de corrida necessário, mas falta-me experiência com esta mota. Foi bom ver o Dani a lutar por estas posições. Não foi bom para mim porque talvez se espere o mesmo de mim agora."

E depois há Troy Bayliss, que venceu o GP de Valência com um wildcard como Campeão do Mundo de Superbike em 2006.



"Naquela época não havia pneus simples, então não acho que seria possível repetir esse desempenho", disse Bautista. "Hoje, a densidade de potência também é maior. Mesmo que estejamos próximos nos tempos por volta, podemos estar mais atrás na classificação. 20 pilotos estão a menos de um segundo. Se estiveres 7/10 de segundo atrás do primeiro piloto, isso é bom em termos de tempo, mas possivelmente muito mau em termos de posição. É por isso que ignoro a posição e olho apenas para o meu desempenho."

Bautista teve dois testes de MotoGP em Misano como preparação, um em julho e outro no final de agosto. Foi-lhe permitido substituir o lesionado piloto de testes Michele Pirro pela terceira vez. "Mas isso não foi um teste para mim, foi sobre novas peças para 2024", explicou o espanhol. "Devido à aerodinâmica e a todas as ajudas à condução, as motos são completamente diferentes hoje do que eram na minha última corrida em 2018. A minha sensação é que o piloto tem menos controlo sobre a moto hoje, é mais sobre a configuração, a eletrónica e a aerodinâmica. Hoje, o piloto depende mais da sua mota do que das suas capacidades. Isto pode não ser bom para os pilotos, mas compreendo que as fábricas queiram ter as melhores motas possíveis e desenvolvam muito. Não estou satisfeito com todas as ajudas à condução, prefiro fazer a diferença com o acelerador ou com a minha posição corporal".

O fator pneu não deve ser negligenciado: Bautista está a correr com pneus Pirelli no Campeonato do Mundo de Superbike desde 2019, enquanto os pneus Michelin são usados no MotoGP. O 59 vezes vencedor de corridas SBK diz que o limite pode ser sentido melhor com os pneus Pirelli, enquanto os pneus Michelin oferecem maior estabilidade.

Também vemos uma caraterística especial na box de Bautista em Sepang: ele vai trabalhar com dois chefes de equipa. "Marco Palmerini é o chefe de equipa da equipa de testes, mas o meu chefe de equipa Giulio Nava também está aqui," explicou o ás da Ducati. "Palmerini conhece muito bem a moto e Nava conhece-me a mim. Juntamos estes conhecimentos e esperamos tirar o máximo partido deles."