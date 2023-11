Jack Miller (KTM) : Un peu plus de vitesse en virage, s'il vous plaît

Jack Miller avait déjà fêté son premier podium avec son équipe Red Bull KTM Factory Racing lors de la quatrième course de l'année en Espagne, mais il n'a pas pu rééditer ce succès à Jerez au cours de la saison et occupe une modeste dixième place au classement du championnat du monde avec 144 points.

Le fait qu'il ait terminé en dehors des points lors de la dernière course en Thaïlande, tant au sprint que dans la course principale, n'entame en rien son enthousiasme pour la moto d'usine autrichienne. "Il est difficile de porter un jugement détaillé, car la moto fait en fait tout bien. Tu ne peux pas pointer du doigt et dire : dans tel ou tel domaine, le comportement est horrible. La RC16 est une moto MotoGP moderne de l'année 2023, et en tant que telle, elle est plutôt fantastique", a expliqué l'Australien. "Maintenant, vers la fin de la saison, nous comprenons un peu mieux comment régler l'électronique. C'est définitivement un bonus".

Bien sûr, les pilotes souhaitent toujours des améliorations, a ajouté Miller. "Le freinage peut toujours être amélioré, et tu peux toujours demander plus d'accélération et de vitesse de pointe. Nous sommes constamment à la recherche de telles améliorations de l'ordre de la microseconde. Mais il est plus facile de les trouver que de les dire", a-t-il déclaré avec beaucoup de prudence.

Ce n'est qu'ensuite que le quadruple vainqueur du MotoGP s'est fixé sur un plus petit défaut. "En ce qui me concerne, j'aimerais comprendre comment nous pouvons gagner un peu plus de vitesse en virage. C'est le domaine sur lequel je voudrais travailler".

Avec le nouveau châssis en carbone, KTM a trouvé une quantité considérable de grip supplémentaire, a expliqué Miller. "Nous avons travaillé avec succès dans cette direction et les prochaines étapes de développement nous aideront encore plus. Nous sommes encore en train de comprendre complètement le réglage de la partie avant et de trouver ainsi plus de vitesse en virage, mais nous ne sommes pas à des kilomètres. Nous avons un excellent package, nous devons juste être plus constants".

Les montagnes russes de ses propres résultats ont laissé Miller plutôt indifférent. "Nous avons eu quelques bons résultats et d'autres moins bons, et c'était à prévoir pendant mon année d'adaptation", a déclaré "Thriller Miller" en haussant les épaules. "J'apprécie de travailler avec les gars de mon équipe, c'est une opportunité fantastique dans un environnement merveilleux. Il s'agit maintenant de tirer les leçons de cette année et de continuer à nous améliorer".

Lors du GP de Malaisie, il disposerait pour la première fois cette année de précieuses données, car les équipes de MotoGP ont effectué des essais sur le circuit international de Sepang avant le début de la saison. "Il est évident que le châssis est maintenant différent de ce qu'il était à l'époque, mais cela ne fait pas une différence de trois secondes par tour", poursuit Miller. "La différence n'est pas noire ou blanche, c'est plutôt comme un réajustement. Notre moto était déjà compétitive au début de l'année, et quand une moto fait ce que vous attendez d'elle, le fait d'avoir de l'acier, de l'aluminium ou de la fibre de carbone sous le pied n'a pas beaucoup d'importance !"

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.