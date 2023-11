Jack Miller (KTM): Un po' più di velocità in curva, per favore

Arrivato in Malesia, a tre gare dalla fine della stagione, Jack Miller stava già facendo un bilancio della sua prima stagione come pilota ufficiale Red Bull KTM.

Jack Miller aveva già festeggiato il suo primo podio con il Red Bull KTM Factory Racing Team alla quarta gara dell'anno in Spagna, ma non è riuscito a sfruttare questo successo a Jerez nel corso della stagione e si trova in una modesta decima posizione nella classifica del campionato mondiale con 144 punti.

Tuttavia, il fatto di essere finito fuori dai punti sia nella gara sprint che in quella principale in Thailandia non smorza minimamente il suo entusiasmo per la moto austriaca. "È difficile dare un giudizio dettagliato, perché la moto fa tutto bene. Non si può puntare il dito e dire: la maneggevolezza è pessima in questa o quella zona. La RC16 è una moderna MotoGP del 2023 e come tale è piuttosto fantastica", ha spiegato l'australiano. "Ora, verso la fine della stagione, abbiamo capito meglio come mettere a punto l'elettronica. Questo è sicuramente un vantaggio".

Naturalmente i piloti vogliono sempre migliorare, ha aggiunto Miller. "Il comportamento in frenata può sempre migliorare e si può sempre chiedere una maggiore accelerazione e velocità massima. Siamo costantemente alla ricerca di miglioramenti nell'ordine dei microsecondi. Tuttavia, trovarli è più facile a dirsi che a farsi", ha detto con molta cautela.

Solo a questo punto il quattro volte vincitore della MotoGP si è impegnato su una carenza minore. "Per quanto mi riguarda, vorrei capire come guadagnare un po' più di velocità in curva. È questa l'area su cui lavorerei".

Con il nuovo telaio in carbonio, KTM ha trovato una notevole quantità di grip aggiuntivo, ha spiegato Miller. "Abbiamo lavorato con successo in questa direzione e le prossime fasi di sviluppo ci aiuteranno ancora di più. Stiamo ancora cercando di comprendere appieno l'assetto dell'avantreno e di trovare una maggiore velocità in curva, ma non siamo lontani. Abbiamo un ottimo pacchetto, dobbiamo solo essere più costanti".

Le montagne russe dei suoi risultati non hanno lasciato Miller indifferente. "Abbiamo avuto alcuni risultati buoni e altri meno buoni, e questo era prevedibile nel mio anno di familiarizzazione", ha detto "Thriller Miller". "Mi piace lavorare con i ragazzi della mia squadra, è un'opportunità fantastica in un ambiente meraviglioso. Ora si tratta di imparare da quest'anno e continuare a migliorare".

Al GP della Malesia, per la prima volta quest'anno, avrà a disposizione dati preziosi perché i team della MotoGP hanno effettuato dei test sul Circuito Internazionale di Sepang prima dell'inizio della stagione. "Il telaio è ovviamente diverso ora rispetto ad allora, ma questo non fa una differenza di 3 secondi al giro", ha continuato Miller. "La differenza non è bianca o nera, è più che altro un riadattamento. La nostra moto era già competitiva all'inizio dell'anno e se una moto fa quello che ci si aspetta che faccia, non ha molta importanza se sotto c'è acciaio, alluminio o fibra di carbonio!".

Risultati gara MotoGP, Buriram (29/10):

1° Martin, Ducati, 26 giri in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5.362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, +14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17,640

17° Augusto Fernández, KTM, +21.307

18° Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione stagionale alla pressione degli pneumatici)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, +10.356

13° Bastianini, Ducati, +12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Augusto Fernández 76. 16. Augusto Márquez 76. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campionato mondiale a squadre:

1. Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.