Jack Miller (KTM): Um pouco mais de velocidade em curva, por favor

Jack Miller já tinha celebrado o seu primeiro pódio com a sua Red Bull KTM Factory Racing Team na quarta corrida do ano em Espanha, mas não foi capaz de construir este sucesso em Jerez ao longo da temporada e está num modesto décimo lugar na classificação do campeonato do mundo com 144 pontos.

No entanto, o facto de ter terminado fora dos pontos tanto no sprint como na corrida principal na Tailândia não diminui em nada o seu entusiasmo pela máquina de fábrica da Áustria. "É difícil fazer um julgamento detalhado, porque a moto faz tudo bem. Não se pode apontar o dedo e dizer: o comportamento é terrível nesta ou naquela área. A RC16 é uma moto moderna de MotoGP de 2023 e, como tal, é fantástica", explicou o australiano. "Agora, no final da época, sabemos um pouco melhor como afinar a eletrónica. Isso é definitivamente um bónus."

Claro que os pilotos querem sempre melhorias, acrescentou Miller. "O comportamento de travagem pode sempre melhorar, e podemos sempre pedir mais aceleração e velocidade máxima. Estamos constantemente à procura de melhorias na ordem dos micro-segundos. No entanto, encontrá-las é mais fácil de dizer do que fazer", disse ele com muita cautela.

Só então o quatro vezes vencedor do MotoGP se comprometeu com uma pequena falha. "No que me diz respeito, gostaria de perceber como podemos ganhar um pouco mais de velocidade em curva. Essa é a área em que eu trabalharia."

Com o novo chassis de carbono, a KTM encontrou uma quantidade considerável de aderência adicional, explicou Miller. "Trabalhámos com sucesso nesta direção e as próximas fases de desenvolvimento vão ajudar-nos ainda mais. Ainda estamos no processo de compreender totalmente a configuração da frente e encontrar mais velocidade em curva dessa forma, mas não estamos a milhas de distância. Temos um ótimo pacote, só precisamos de ser mais consistentes."

A montanha-russa dos seus próprios resultados deixou Miller bastante indiferente. "Tivemos alguns bons resultados e alguns resultados menos bons, o que era de esperar no meu ano de familiarização", encolheu os ombros "Thriller Miller". "Estou a gostar de trabalhar com os rapazes da minha equipa, é uma oportunidade fantástica num ambiente maravilhoso. Agora é uma questão de aprender com este ano e continuar a melhorar."

No GP da Malásia, ele terá dados valiosos à sua disposição pela primeira vez este ano, porque as equipas de MotoGP testaram no Circuito Internacional de Sepang antes do início da temporada. "O chassis é obviamente diferente agora do que era na altura, mas isso não faz uma diferença de 3 segundos por volta," continuou Miller. "A diferença não é preta ou branca, é mais como um reajuste. A nossa moto já era competitiva no início do ano e se uma moto faz o que se espera que ela faça, não importa se tem aço, alumínio ou fibra de carbono por baixo!"

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 rdn em 39:40.045 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, +14,537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17,640

17º Augusto Fernández, KTM, +21,307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, menos 14 voltas

- Oliveira, Aprilia, menos 20 voltas



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= penalização de 3 segundos (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 rdn em 19:41.593 min

2º Binder, KTM, + 0,933 seg

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9,339

12º Mir, Honda, +10,356

13º Bastianini, Ducati, +12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17º Oliveira, Aprilia, + 17,753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.