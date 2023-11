Álvaro Bautista à Sepang : pas de deuxième Bayliss ?

La dramaturgie est en place : Álvaro Bautista (38 ans) assaisonne la soupe déjà très savoureuse du MotoGP avec une apparition en tant qu'invité à Sepang. Ducati offre à son héros du Superbike une wild card pour le GP de Malaisie, en récompense de son deuxième titre mondial consécutif sur une moto de l'usine de motos de Bologne fondée en 1926.

L'homme aux 59 victoires en championnat du monde de Superbike troque donc sa Panigale V4R contre une Desmosedici GP23. Pour Pecco Bagnaia, champion du monde, leader du championnat du monde et collègue de la marque, l'homme de Tolède, au cœur de l'Espagne, doit avant tout se concentrer sur une chose : "Il doit y prendre du plaisir. Il sera étonné. Par exemple sur l'incroyable puissance de freinage et, de manière générale, sur l'évolution qui s'est produite en MotoGP depuis qu'il est passé aux Superbikes en 2019".

Bautista, champion du monde 125cc en 2006, a participé au MotoGP de 2010 à 2018, successivement sur Suzuki, Honda, Aprilia et finalement sur Ducati. Son meilleur classement au championnat du monde remonte à 2012, où il avait terminé cinquième. Ce vétéran de la course n'entame toutefois pas son aventure à Sepang sans préparation. Ses temps lors des essais privés ont impressionné Jorge Martin : "C'est sans aucun doute un pilote rapide. Ses temps au tour m'ont surpris. De plus, il est léger".

En Malaisie, avec ses longues lignes droites, c'est un avantage non négligeable pour l'Espagnol qui mesure 1,69 m et pèse environ 60 kilos. Bautista ne se voit pas comme un candidat à la victoire. "Les motos MotoGP actuelles sont tellement complexes. Le set-up avec l'aéro et l'électronique est plus décisif que le pilote. Je veux avant tout prendre du plaisir". Pecco Bagnaia, qui croise les doigts pour lui comme Jorge Martin, est du même avis. "Avec une place dans le top 10, il sera très, très heureux".

Cela ne ressemble donc pas forcément à une répétition de la fameuse victoire en GP de Troy Bayliss en 2006, qui s'était alors imposé à Valence à la surprise générale en remplacement de Sete Gibernau, blessé, et avait ainsi permis à Ducati de remporter son tout premier doublé en MotoGP avec Loris Capirossi.