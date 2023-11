Álvaro Bautista a Sepang: niente secondo Bayliss?

L'iscrizione come wildcard del campione del mondo Superbike Álvaro Bautista (Ducati) sta facendo scalpore a Sepang. Le star della MotoGP confidano in una sua buona prestazione, ma quasi nessuno crede che possa vincere.

La drammaturgia è pronta: Álvaro Bautista (38) condisce la già gustosa zuppa della MotoGP a Sepang con un'apparizione come ospite. La Ducati concede al suo eroe della Superbike una wildcard per il GP della Malesia come premio per il suo secondo titolo mondiale consecutivo in sella a una moto della casa bolognese fondata nel 1926.

Il 59 volte vincitore del campionato mondiale Superbike cambierà quindi la sua Panigale V4R con una Desmosedici GP23. Per il campione del mondo, leader del campionato mondiale e collega del marchio Pecco Bagnaia, l'uomo di Toledo, nel cuore della Spagna, deve dare priorità a una cosa su tutte: "Deve divertirsi. Rimarrà stupito. Ad esempio, per le incredibili prestazioni in frenata e in generale per lo sviluppo che ha avuto la MotoGP da quando è passato alle Superbike nel 2019".

Bautista, Campione del Mondo 125cc nel 2006, ha gareggiato in MotoGP dal 2010 al 2018, in sella a Suzuki, Honda, Aprilia e infine Ducati. Il suo miglior piazzamento nel campionato mondiale è stato il quinto posto nel 2012. Tuttavia, il veterano delle corse non inizia la sua avventura a Sepang completamente impreparato. Ha impressionato Jorge Martin con i suoi tempi nei test privati: "È senza dubbio un pilota veloce. I suoi tempi sul giro mi hanno sorpreso. È anche leggero".

In Malesia, con i suoi lunghi rettilinei, questo è un vantaggio da non sottovalutare per lo spagnolo, che è alto 1,69 metri e pesa circa 60 kg. Bautista non si vede come un contendente per la vittoria. "Le moto MotoGP di oggi sono così complesse. La messa a punto dell'aerodinamica e dell'elettronica è più importante del pilota. Soprattutto, voglio divertirmi". Pecco Bagnaia, che, come Jorge Martin, tiene le dita incrociate per lui, ha una visione simile. "Sarà molto, molto contento di un piazzamento tra i primi dieci".

Non è detto che si ripeta la tanto citata vittoria di Troy Bayliss nel GP del 2006, quando a Valencia, in sostituzione dell'infortunato Sete Gibernau, vinse a sorpresa e, insieme a Loris Capirossi, assicurò alla Ducati la prima doppietta della storia della MotoGP.