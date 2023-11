Álvaro Bautista em Sepang: Não há segundo Bayliss?

A entrada como wildcard do Campeão do Mundo de Superbike Álvaro Bautista (Ducati) está a causar agitação em Sepang. As estrelas do MotoGP confiam no seu bom desempenho, mas quase ninguém acredita que ele possa vencer.

A dramaturgia está pronta: Álvaro Bautista (38) apimenta a já muito saborosa sopa de MotoGP em Sepang com uma participação especial. A Ducati está a dar ao seu herói das Superbike um wildcard para o GP da Malásia como recompensa pelo seu segundo título consecutivo no Campeonato do Mundo numa moto da fábrica de motos de Bolonha fundada em 1926.

O 59 vezes vencedor de corridas do Campeonato do Mundo de Superbike está, portanto, a trocar a sua Panigale V4R por uma Desmosedici GP23. Para o campeão do mundo, líder do campeonato mundial e colega da marca, Pecco Bagnaia, o homem de Toledo, no coração de Espanha, deve dar prioridade a uma coisa acima de tudo: "Ele deve desfrutar. Ele vai ficar espantado. Por exemplo, com o incrível desempenho de travagem e, em geral, com o desenvolvimento que ocorreu no MotoGP desde que ele mudou para as Superbikes em 2019."

Bautista, Campeão do Mundo de 125cc em 2006, competiu no MotoGP de 2010 a 2018, pilotando Suzuki, Honda, Aprilia e, finalmente, Ducati. A sua melhor classificação no campeonato do mundo foi o quinto lugar em 2012. No entanto, o veterano da corrida não está a começar a sua aventura em Sepang completamente despreparado. Ele impressionou Jorge Martin com os seus tempos nos testes privados: "Ele é, sem dúvida, um piloto rápido. Os seus tempos por volta surpreenderam-me. Ele também é leve".

Na Malásia, com as suas longas rectas, esta é uma vantagem que não deve ser subestimada para o espanhol, que tem 1,69 metros de altura e pesa cerca de 60 quilos. Bautista não se vê como um candidato à vitória. "As motas de MotoGP de hoje são muito complexas. A configuração com aero e eletrónica é mais importante do que o piloto. Acima de tudo, quero divertir-me." Pecco Bagnaia, que, tal como Jorge Martin, está a fazer figas por ele, tem uma opinião semelhante. "Ele vai ficar muito, muito feliz com um resultado entre os dez primeiros."

Portanto, não parece necessariamente uma repetição da muito citada vitória de Troy Bayliss no GP de 2006, quando ele venceu em Valência como substituto do lesionado Sete Gibernau em uma surpresa completa e, juntamente com Loris Capirossi, garantiu a primeira vitória dupla de MotoGP para a Ducati.