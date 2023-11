Ordine di stallo in Ducati? "Deve vincere il migliore"

Jorge Martin ha già ottenuto sette vittorie in volata e quattro in GP nel 2023. Ecco perché il direttore di gara Gigi Dall'Igna si limita a dire quanto segue sulle voci di ordine di scuderia a favore di Bagnaia: "È un'assurdità assoluta".

Poiché oggigiorno sui social media chiunque può fare affermazioni e opinioni che spesso non hanno nulla a che vedere con la verità, nei giorni scorsi si è diffusa la voce che i responsabili di Ducati Corse non avrebbero in alcun modo permesso che il leader del campionato mondiale e campione del mondo Pecco Bagnaia, in sella alla Ducati Lenovo, venisse detronizzato da Jorge Martin, in sella alla Ducati ufficiale dei team clienti Pramac. In alcuni ambienti si vociferava che un corrispondente ordine di scuderia sarebbe stato imposto a tempo debito.

SPEEDWEEK.com ha colto l'occasione per chiedere a Gigi Dall'Igna, Direttore Generale di Ducati Corse, a Sepang, lo stato attuale delle cose.

Gigi, dall'introduzione della MotoGP a quattro tempi nel 2002, nessun pilota di un team cliente ha mai vinto il campionato del mondo. Ducati Corse permetterà che Bagnaia venga battuto da un pilota di un team satellite? O interverranno davvero con un ordine di scuderia?

È una vera e propria assurdità. Queste voci non hanno assolutamente senso. Perché anche Martin è sotto contratto con la Ducati. Per questo vogliamo dargli il miglior materiale e supportarlo nel miglior modo possibile, come abbiamo fatto finora.

Ma quando Pecco Bagnaia ha vinto a Mandalika, dopo quattro Gran Premi senza vittorie, l'esultanza nei box Lenovo non ha conosciuto limiti. I successi di Jorge Martin sono stati accolti con un'esultanza più contenuta.

Sì, ovviamente siamo molto contenti dei successi del team factory; in fin dei conti vogliamo offrire qualcosa ai nostri sponsor. Ma deve vincere il migliore!

Queste sono le uniche parole che voglio dire sull'argomento.

La situazione sarebbe diversa se l'avversario del campionato fosse di un'altra marca. Perché a Sepang, nel 2017, avete mostrato al leader Jorge Lorenzo il segnale dei box "Mapping 8". Era il codice segreto per: "Lascia vincere Dovi". Questo ha rimandato la decisione sul titolo contro Marc Márquez (Honda) almeno fino alla finale di Valencia.

Esattamente. Assolutamente sì. Se stessimo lottando contro un pilota di un altro costruttore, potremmo certamente pensare a una strategia del genere.

Ma ora la storia è completamente diversa rispetto al 2017.

Risultato gara MotoGP, Buriram (29/10):

1° Martin, Ducati, 26 giri in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5.362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, +14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17,640

17° Augusto Fernández, KTM, +21.307

18° Pol Espargaró, KTM, +21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione stagionale alla pressione degli pneumatici)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, +10.356

13° Bastianini, Ducati, +12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Augusto Fernández 76. 16. Augusto Márquez 76. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campionato mondiale a squadre:

1. Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.