Ordem de paragem na Ducati? "O melhor deve ganhar"

Como hoje em dia qualquer pessoa pode fazer quaisquer afirmações e opiniões nas redes sociais, que muitas vezes não têm nada a ver com a verdade, nos últimos dias espalharam-se rumores de que os responsáveis da Ducati Corse não permitiriam, em circunstância alguma, que o líder do campeonato mundial e campeão do mundo Pecco Bagnaia, com a Lenovo Ducati, fosse destronado por Jorge Martin, com a Ducati de fábrica das equipas clientes Pramac. Alguns rumores referiam que uma ordem estável correspondente seria imposta em tempo útil.

A SPEEDWEEK.com aproveitou a oportunidade para perguntar a Gigi Dall'Igna, Diretor Geral da Ducati Corse, em Sepang, sobre a situação atual.

Gigi, desde a introdução da era dos quatro tempos do MotoGP em 2002, nunca nenhum piloto de uma equipa cliente ganhou o campeonato do mundo. Será que a Ducati Corse vai permitir que Bagnaia seja derrotado por um piloto de uma equipa satélite? Ou será que vão mesmo intervir com uma ordem estável?

Isso é um completo disparate, um disparate. Estes rumores não fazem qualquer sentido. Porque Martin também tem um contrato com a Ducati. É por isso que queremos dar-lhe o melhor material e apoiá-lo da melhor forma possível - como temos feito até agora.

Mas quando Pecco Bagnaia venceu em Mandalika, depois de quatro Grandes Prémios sem vitórias, o júbilo nas boxes da Lenovo não teve limites. Os êxitos de Jorge Martin são recebidos com um júbilo mais contido.

Sim, claro que estamos muito contentes com os sucessos da equipa de fábrica; no final do dia queremos oferecer algo aos nossos patrocinadores. Mas o melhor tem de ganhar!

Estas são as únicas palavras que quero dizer sobre este assunto.

Seria uma situação diferente se o adversário no campeonato fosse de uma marca diferente. Porque em Sepang, em 2017, mostraste ao líder Jorge Lorenzo o sinal das boxes "Mapping 8". Esse era o código secreto para: "Deixa o Dovi ganhar". Isso adiou a decisão do título contra Marc Márquez (Honda) pelo menos até a final em Valência.

Exatamente. Sem dúvida, sim. Se estivéssemos a lutar contra um piloto de outro fabricante, poderíamos certamente pensar numa estratégia dessas.

Mas agora a história é completamente diferente de 2017.

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 rdn em 39:40.045 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, +14,537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17,640

17º Augusto Fernández, KTM, +21,307

18º Pol Espargaró, KTM, +21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, 14 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, menos 20 voltas



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= penalização de 3 segundos (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 rdn em 19:41.593 min

2º Binder, KTM, + 0,933 seg

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9,339

12º Mir, Honda, +10,356

13º Bastianini, Ducati, +12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17º Oliveira, Aprilia, + 17,753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.