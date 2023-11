Sepang FP1 : Meilleur temps pour Martin - 17ème Marc Márquez

La première séance d'essais libres du MotoGP sur le circuit de Sepang a été marquée par une grande tension, car il s'agit ici pour le challenger Jorge Martin de réduire encore l'écart de 18 points qui le sépare du leader du championnat Pecco Bagnaia. La présentation du champion du monde Superbike et pilote wildcard Álvaro Bautista était également attendue avec intérêt. Son équipe s'attend à un résultat dans le top 10.

Après dix minutes, Alex Márquez (Gresini Ducati) était en tête avec 2:00,680 min devant Aleix Espargaró, + 0,053 sec. 3. Quartararo. 4. Martin, + 0,380. 5. Pol Espargaró. 6. M. Márquez. 7. A. Fernández. 8. Zarco 9. Bastianini. 10 Morbidelli, + 0,683 sec. - Autre : 22e Bautista, + 2,643 sec.

Alex Márquez a ensuite amélioré son temps en 2:00,530 min. Aleix Espargaró (Aprilia) était maintenant à 0,203 sec. Jorge Martin est remonté à la troisième place - à 0,312 sec. 4. Quartararo. 5e Pol Espargaró. 30 minutes restaient à courir lors de la séance de 45 minutes.

Le spot d'usine Red Bull-KTM Brad Binder se maintenait à la 12ème place, Jack Miller à la 9ème, l'Australien testant un nouveau système d'échappement Akropovic.

A 18 minutes de la fin, Enea Bastianini s'est hissé à la quatrième place, à 0,372 seconde de la première, tandis que le leader du championnat Bagnaia n'était que 15e (0,788 seconde). Bezzecchi n'était lui aussi qu'en 14e position. Aleix Espargaró a ensuite chuté dans un virage à deux vitesses, son Aprilia a pris feu.

15 minutes avant le drapeau à damier : 1. Alex Márquez avec 200,530 min. 2. Aleix Espargaró. 3. Martin. 4. Zarco. 5. Bastianini. 6. Morbidelli. 7. Quatararo. 8. Bagnaia. 9. Pol Espargaró. 10. M. Márquez, + 0,580 sec. - Autre : 22. Bautista, + 1,986.

Après 35 des 45 minutes de course, le pilote officiel Yamaha Franco Morbidelli s'est d'abord hissé à la deuxième place, puis il a amélioré son temps en 2:00,055 min, ce qui lui a permis de prendre la première place. Peu après, Quartararo a réalisé un temps de 2:00,487 min, ce qui a permis à Yamaha de doubler la tête sur la feuille des temps ! 3. A. Fernández, KTM, + 0,412 sc.

Mais les temps ont continué à s'effondrer et Marini a réalisé le deuxième meilleur temps devant Augusto Fernández. 4. Quartararo. 5. Miller. 6. A. Márquez. 7. Oliveira. 8. Aleix Espargaró. 9. Martin. 10. Di Giannantonio. Il restait sept minutes de course. La plupart des pilotes utilisaient le pneu avant soft et le pneu arrière dur. Sur une partie de la piste, du virage 7 au virage 12, l'asphalte a été refait.

Mais dans les dernières minutes, Jorge Martin est passé à 1:59,513 min, ce qui était le nouveau meilleur temps. Il a utilisé des pneus médiums à l'arrière et à l'avant. Alex Márquez est passé à 1:59,562 min, soit 0,049 sec de moins que Zarco, 3e. 4. Morbidelli. Plus de pilotes que d'habitude ont pris des pneus frais à la fin, car il faut s'attendre à de la pluie lors des essais chronométrés.

Pecc Bagnaia faisait partie des pilotes qui n'ont pas fait monter de pneus neufs à la fin.

Résultat FP1 MotoGP, Sepang, 10.11.

1. Martin, Ducati, 1:59,513 min

2. A. Márquez, Ducati, + 0,049 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,401

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6. Marini, Ducati, + 0,729

7. Aleix Espargaró, Aprilia, 0,731

8. Bezzecchi

9e Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10e A. Fernández, KTM,

11. Miller, KTM

12. Oliveira, Aprilia

13. R. Fernández, Aprilia

14. Di Giannantonio, Ducati,

15. Bagnaia, Ducati, +1,375

Le leader du championnat du monde Jaume Masiá (Leopard Honda) a dominé la première séance d'entraînement Moto3 de Sepang devant le pilote turc de Red Bull KTM-Ajo Deniz Öncü. Résultats FP1 : 1. Masiá, Honda, 2:12,065 min. 2. Öncü, KTM, + 0,435. 3. Fenati, Honda, + 0,515. 4. Moreira, KTM, + 0,890. 5. Muñoz, KTM, + 0,893. 6. Rueda, KTM, + 0,977. 7. Kelso, CFMOTO, + 0,979. 8. Sasaki, Husqvarna, + 1,309. 9. Alonso, GAGAS, + 1,319. 10. Artigas, CFMOTO, + 1,355. 11. Holgado, KTM, + 1,415. 12. Ortolá, KTM, + 1,503.

Fermin Aldeguer s'est également imposé lors de la première séance d'entraînement Moto2 du GP de Malaisie à Sepang. Le Britannique Jake Dixon, de l'équipe GASGAS d'Aspar Martinez, n'a perdu que 09,060 sec pour la deuxième place. L'équipe allemande Husky n'a terminé qu'aux 25e et 28e places. Résultats Moto2-FP1 : 1. Aldeguer, Boscoscuro, 2:06,183 min. 2. Dixon, GASGAS, + 0,060 sec. 3. Acosta, Kalex, + 0,455. 4. Ogura, Kalex, + 0,466. 5. Foggia, Kalex, + 0,665. 6. Roberts, Kalex, + 0,577. 7. Ramirez, Kalex, + 0,867. 8. Chantra, Kalex, + 0,964. 9. Gonzalez, Kalex, 1,055. 10. Canet, Kalex, + 1,210. 11. Vietti, Kalex, + 1,230. 12. Sam Lowes, Kalex, + 1,249. - Autres : 25. Tulovic, Husqvarna, + 2,812. 28. D. Binder, Kalex, 3,113.