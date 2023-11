Sepang FP1: Melhor tempo para Martin - 17º Marc Márquez

A primeira sessão de treinos livres de MotoGP no Circuito de Sepang foi caracterizada por muita emoção, uma vez que o objetivo do desafiante Jorge Martin é reduzir ainda mais a diferença de 18 pontos para o líder do campeonato do mundo, Pecco Bagnaia. O desempenho do Campeão do Mundo de Superbike e piloto wildcard Álvaro Bautista também era aguardado com grande expetativa. A sua equipa está a contar com um resultado entre os dez primeiros.

Após dez minutos, Alex Márquez (Gresini Ducati com 2:00.680 min) estava na liderança à frente de Aleix Espargaró, + 0.053 seg. 3º Quartararo. 4º Martin, +0.380. 5º Pol Espargaró. 6º M. Márquez. 7º A. Fernández. 8º Zarco 9º Bastianini. 10 Morbidelli, + 0,683 s - Também: 22º Bautista, + 2,643 s.

Depois Alex Márquez melhorou para 2:00.530 min. Aleix Espargaró (Aprilia) ficou agora a 0,203 seg. Jorge Martin subiu para o 3º lugar - 0,312 seg atrás. 4º Quartararo. 5º Pol Espargaró. Faltam 30 minutos para o final da sessão de 45 minutos.

O piloto de fábrica da Red Bull-KTM, Brad Binder, estava em 12º lugar, Jack Miller em 9º, com o australiano a testar um novo sistema de escape da Akropovic.

A 18 minutos do final, Enea Bastianini subiu ao 4º lugar, a 0,372 segundos do 1º lugar, enquanto o líder do Campeonato do Mundo, Bagnaia, era apenas o 15º (0,788 segundos). Bezzecchi também foi apenas 14º. Depois, Aleix Espargaró despistou-se numa curva de segunda velocidade e a sua Aprilia incendiou-se.

15 minutos antes da bandeira axadrezada: 1. Alex Márquez com 200.530 min. 2. Aleix Espargaró. 3. Martin. 4º Zarco. 5º Bastianini. 6º Morbidelli. 7º Quatararo. 8º Bagnaia. 9º Pol Espargaró. 10º M. Márquez, + 0,580 seg. - também: 22º Bautista, + 1,986.

Após 35 dos 45 minutos, o piloto de fábrica da Yamaha, Franco Morbidelli, subiu para o segundo lugar e depois melhorou para 2m00,055s - assumindo o primeiro lugar. Pouco depois, Quartararo registou um tempo de 2m00,487s, dando à Yamaha uma dupla vantagem na tabela de tempos! 3º A. Fernández, KTM, + 0,412 sc.

Mas depois os tempos continuaram a cair e Marini fez o segundo melhor tempo à frente de Augusto Fernández. 4º Quartararo. 5º Miller. 6º A. Márquez. 7º Oliveira. 8º Aleix Espargaró. 9º Martin. 10º Di Giannantonio. Faltam sete minutos para o final. A maioria dos pilotos usa o pneu dianteiro macio e o pneu traseiro duro. Parte da pista, da Curva 7 à Curva 12, foi repavimentada.

Mas nos minutos finais, Jorge Martin melhorou para 1:59.513 minutos, que foi o novo tempo mais rápido. Ele usou pneus médios na frente e atrás. Alex Márquez melhorou para 1:59.562 min, 0.049 seg. atrás do 3º classificado Zarco. 4º Morbidelli. Mais pilotos do que o habitual usaram pneus novos no final, uma vez que se espera chuva na qualificação.

Pecc Bagnaia foi um dos pilotos que não colocou pneus novos no final.

Resultado FP1 MotoGP, Sepang, 10.11.

1º Martin, Ducati, 1'59.513 min

2º A. Márquez, Ducati, + 0,049 seg

3º Zarco, Ducati, + 0,401

4º Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5º Quartararo, Yamaha, + 0,621

6º Marini, Ducati, + 0,729

7º Aleix Espargaró, Aprilia, 0,731

8º Bezzecchi

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10º A. Fernández, KTM,

11º Miller, KTM

12º Oliveira, Aprilia

13º R. Fernández, Aprilia

14º Di Giannantonio, Ducati,

15º Bagnaia, Ducati, +1.375

O líder do Campeonato do Mundo Jaume Masiá (Leopard Honda) dominou a primeira sessão de treinos de Moto3 em Sepang à frente do turco Deniz Öncü, da Red Bull KTM Ajo. Resultado FP1: 1. Masiá, Honda, 2:12.065 min. 2. Öncü, KTM, + 0.435. 3. Fenati, Honda, + 0.515. 4. Moreira, KTM, + 0.890. 5. Muñoz, KTM, + 0.893. 6. Rueda, KTM, + 0.977. 7. Kelso, CFMOTO, + 0,979 8. Sasaki, Husqvarna, + 1,309 9. Alonso, GAGAS, + 1,319 10. Artigas, CFMOTO, + 1,355 11. Holgado, KTM, + 1,415 12. Ortolá, KTM, + 1,503

Fermin Aldeguer também ficou em primeiro lugar na primeira sessão de treinos de Moto2 no GP da Malásia em Sepang. O piloto britânico Jake Dixon, da equipa GASGAS da Aspar Martinez, perdeu apenas 09,060 segundos no segundo lugar. A equipa alemã Husky terminou apenas em 25º e 28º. Resultado FP1 de Moto2: 1. Aldeguer, Boscoscuro, 2;06.183 min. 2. Dixon, GASGAS, + 0.060 seg. 3. Acosta, Kalex, + 0.455. 4. Ogura, Kalex, + 0.466. 5. Foggia, Kalex, + 0.665. 6. Roberts, Kalex, + 0.577. 7. Ramirez, Kalex, + 0.867. 8. Chantra, Kalex, + 0.964. 9. Gonzalez, Kalex, 1.055. 10. Canet, Kalex, + 1.210. 11. Vietti, Kalex, + 1.230. 12. Sam Lowes, Kalex, + 1.249. - Também: 25. Tulovic, Husqvarna, + 2.812. 28. D. Binder, Kalex, 3.113.