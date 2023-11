Repsol-Honda: Aldeguer y Oliveira no vienen

Repsol-Honda es el único equipo de trabajo que aún tiene un asiento vacante. Sin embargo, aunque el equipo japonés ha podido predecir desde el pasado invierno que Marc Márquez se marcharía al no descubrir una moto ganadora para 2023 durante los tests invernales, los responsables de HRC aún no han tomado una decisión. Después de todo, la elección no es muy prometedora después de Marc Márquez (a Gresini Ducati) y Alex Rins (al equipo oficial Yamaha).

La historia con Fermín Aldeguer no fue más que una tormenta en una taza de té, una invención del periodista de la televisión española Ricard Jové, que en su día fue jefe de equipo en el equipo Blusens 125 con Maverick Viñales y su mánager y descubridor.

Pero Repsol-Honda no puede utilizar a un novato de 18 años que sólo ha ganado dos carreras del Campeonato del Mundo de Moto2 esta temporada. Los únicos novatos que llegaron a Repsol directamente desde la categoría intermedia fueron Pedrosa, Marc y Alex Márquez, que ya habían ganado un total de cinco títulos mundiales antes de subir a MotoGP. Pedrosa tres, los hermanos Márquez dos cada uno.

Con Fabio Di Giannantonio, Repsol-Honda tiene al menos un candidato que logró un tercer y un cuarto puesto en MotoGP en el último tercio de la temporada 2023.

Pero Di Giannantonio no ha contado hasta ahora con el favor de los directivos de HRC. Al parecer, los equipos de Moto2 como Yamaha VR46 Master Camp y Fantic Racing también tienen la impresión de que "Diggia" está un poco fuera de onda después de dos años en MotoGP.

El piloto del Mooney VR46, Luca Marini, admitió en Sepang que había mantenido conversaciones con Alberto Puig, pero que tenía un contrato en vigor con el equipo de su hermano Valentino Rossi para 2024. Sin embargo, estaría tentado de volver a llevar a lo más alto a un equipo tan glorioso como el Repsol Honda.

Valentino Rossi y Honda han estado unidos por una profunda enemistad desde que el italiano desertó a Yamaha a finales de 2003 después de ganar tres títulos y ganó allí otros cuatro títulos de MotoGP, entre 2004 y 2009.

Según Sky Italia, en HRC se observan "pocas y confusas ideas".

Miguel Oliveira ha señalado su interés por Repsol-Honda en las carreras en el extranjero. Pero su mánager, el padre Paulo, insistió en un contrato de tres años, HRC sólo ofreció un acuerdo por un año porque la mayoría de los contratos de los pilotos de fábrica expiran a finales de 2024. Además, los patrocinadores privados de Oliveira se solapan con los de Honda, por lo que Paulo Oliveira exigió una compensación económica por la pérdida de estos patrocinadores.

"Después de algunos contactos, notamos una falta de estrategia y liderazgo en Honda. Por eso decidimos quedarnos con RNF-Aprilia", explicó inequívocamente Miguel Oliveira antes del GP de Sepang. "Ese fue siempre mi compromiso y lo cumpliré".

Fabio Di Giannantonio, por tanto, sigue siendo candidato. A no ser que, sorprendentemente, Honda consiga convencer a algún piloto actual de MotoGP para que rompa su contrato o lo compre en el último momento.

Pero dentro de 18 días, este piloto ya debería estar sentado en una Honda RC213V en el test de Valencia. Hasta ahora, sólo Joan Mir (Repsol), Taka Nakagami y Johann Zarco (con LCR) han sido confirmados como pilotos Honda.