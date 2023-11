Repsol-Honda : Aldeguer et Oliveira ne viendront pas

La bousculade chez Repsol-Honda pour la deuxième place aux côtés de Joan Mir reste limitée. Fermin Aldeguer et Miguel Oliveira sont éliminés.

Repsol-Honda est la seule équipe d'usine à avoir encore une place à offrir. Mais bien que les Japonais aient imaginé depuis l'hiver dernier que Marc Márquez allait partir, parce qu'il n'avait pas encore découvert de moto gagnante pour 2023 lors des essais hivernaux, les managers du HRC n'ont pas pris de décision jusqu'à présent. Car la sélection n'est de toute façon pas très prometteuse, après Marc Márquez (parti chez Gresini Ducati) et Alex Rins (parti chez Yamaha).

L'histoire de Fermin Aldeguer n'était qu'une tempête dans un verre d'eau, une invention du journaliste de télévision espagnol Ricard Jové, ancien team manager de l'équipe Blusens 125 avec Maverick Viñales, dont il était le manager et le découvreur.

Mais Repsol-Honda n'a pas besoin d'un rookie de 18 ans qui n'a gagné que deux courses de championnat du monde Moto2 dans la saison actuelle. Les seuls rookies qui sont venus directement de la catégorie des poids moyens chez Repsol étaient Pedrosa, Marc et Alex Márquez, qui avaient déjà remporté cinq titres de champion du monde au total avant de passer au MotoGP. Pedrosa en a remporté trois, les frères Márquez deux chacun.

Avec Fabio Di Giannantonio, Repsol-Honda a tout de même un candidat qui a obtenu une troisième et une quatrième place en MotoGP au cours du dernier tiers de la saison 2023.

Mais jusqu'à présent, Di Giannantonio n'a pas suscité beaucoup d'enthousiasme auprès des managers du HRC. Même les équipes de Moto2 comme Yamaha VR46 Master Camp et Fantic Racing ont apparemment eu l'impression que "Diggia" s'était un peu éloigné après deux années de MotoGP.

Le pilote Mooney VR46 Luca Marini a admis à Sepang qu'il avait eu des discussions avec Alberto Puig, mais qu'il avait un contrat valable avec l'équipe de son frère Valentino Rossi pour 2024. Mais cela l'intéresserait de ramener une équipe aussi glorieuse que Repsol-Honda au sommet.

Valentino Rossi et Honda sont liés par une profonde inimitié depuis que l'Italien est passé chez Yamaha fin 2003 après avoir remporté trois titres et quatre autres titres MotoGP entre 2004 et 2009.

Sky Italia a déclaré que le HRC avait "peu d'idées et des idées confuses".

Miguel Oliveira a fait part de son intérêt pour Repsol-Honda lors des courses outre-mer. Mais son manager de père, Paulo, a insisté pour obtenir un contrat de trois ans, alors que le HRC n'a proposé qu'un accord d'un an, car la plupart des contrats de pilotes d'usine expirent fin 2024. De plus, les sponsors privés d'Oliveira font double emploi avec ceux de Honda ; Paulo Oliveira a donc exigé des compensations financières pour la perte de ces bailleurs de fonds.

"Après quelques contacts, nous avons remarqué chez Honda un manque de leadership de la stratégie et de la direction. C'est pourquoi nous avons décidé de rester chez RNF-Aprilia", explique maintenant Miguel Oliveira sans équivoque avant le GP de Sepang. "Cela a toujours été mon engagement et je le respecterai".

Fabio Di Giannantonio reste donc probablement un candidat. A moins qu'au dernier moment, Honda ne parvienne, à la surprise générale, à convaincre un quelconque pilote MotoGP actuel de rompre son contrat ou de le racheter.

Mais dans 18 jours, ce pilote devrait déjà être au guidon d'une Honda RC213V lors des tests de Valence. Pour l'instant, seuls Joan Mir (Repsol), Taka Nakagami et Johann Zarco (chez LCR) ont été retenus comme pilotes Honda.