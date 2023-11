Repsol-Honda: Aldeguer e Oliveira non arriveranno

C'è poca concorrenza alla Repsol-Honda per il secondo posto accanto a Joan Mir. Fermin Aldeguer e Miguel Oliveira sono stati esclusi come candidati.

Repsol-Honda è l'unico team che ha ancora un posto vacante. Tuttavia, sebbene il team giapponese sia stato in grado di prevedere fin dallo scorso inverno che Marc Márquez avrebbe lasciato perché non aveva scoperto una moto vincente per il 2023 durante i test invernali, i dirigenti della HRC non hanno ancora preso una decisione. Dopotutto, la scelta non è comunque molto promettente dopo Marc Márquez (alla Gresini Ducati) e Alex Rins (al team Yamaha factory).

La storia di Fermin Aldeguer è stata solo una tempesta in un bicchier d'acqua, un'invenzione del giornalista televisivo spagnolo Ricard Jové, che in passato è stato team manager nel team Blusens 125 con Maverick Viñales e suo manager e scopritore.

Ma Repsol-Honda non può utilizzare un esordiente che ha 18 anni e che in questa stagione ha vinto solo due gare del Campionato del Mondo Moto2. Gli unici esordienti arrivati in Repsol direttamente dalla classe di mezzo sono stati Pedrosa, Marc e Alex Márquez, che avevano già vinto un totale di cinque titoli mondiali prima di passare alla MotoGP. Pedrosa tre, i fratelli Márquez due ciascuno.

Con Fabio Di Giannantonio, Repsol-Honda ha almeno un candidato che ha ottenuto un terzo e un quarto posto in MotoGP nel terzo finale della stagione 2023.

Ma Di Giannantonio non ha incontrato finora il favore dei dirigenti HRC. Anche i team della Moto2, come Yamaha VR46 Master Camp e Fantic Racing, pare abbiano avuto l'impressione che "Diggia" fosse un po' fuori dal mondo dopo due anni di MotoGP.

Il pilota della Mooney VR46 Luca Marini ha ammesso a Sepang di aver avuto colloqui con Alberto Puig, ma di avere un contratto valido con la squadra del fratello Valentino Rossi per il 2024, ma sarebbe tentato di riportare in alto una squadra gloriosa come la Repsol Honda.

Valentino Rossi e la Honda sono legati da una profonda inimicizia da quando l'italiano è passato alla Yamaha alla fine del 2003 dopo aver vinto tre titoli iridati e vi ha conquistato altri quattro titoli della MotoGP - tra il 2004 e il 2009.

Sky Italia ha riferito che in HRC si osservano "poche e confuse idee".

Miguel Oliveira ha segnalato il suo interesse per la Repsol-Honda nelle gare d'oltreoceano. Ma il padre manager Paulo ha insistito per un contratto di tre anni, mentre la HRC ha offerto solo un anno perché la maggior parte dei contratti dei piloti professionisti scade alla fine del 2024. Inoltre, gli sponsor privati di Oliveira si sovrappongono a quelli della Honda; Paulo Oliveira ha quindi chiesto una compensazione finanziaria per la perdita di questi sponsor.

"Dopo alcuni contatti, abbiamo notato una mancanza di strategia e di leadership alla Honda. Per questo abbiamo deciso di rimanere con la RNF-Aprilia", ha spiegato inequivocabilmente Miguel Oliveira prima del GP di Sepang. "Questo è sempre stato il mio impegno e lo rispetterò".

Fabio Di Giannantonio rimane quindi un candidato. A meno che la Honda non riesca sorprendentemente a convincere qualche attuale pilota della MotoGP a rompere il suo contratto o a rilevarlo all'ultimo momento.

Ma tra 18 giorni, questo pilota dovrebbe già sedere su una Honda RC213V al test di Valencia. Finora, solo Joan Mir (Repsol), Taka Nakagami e Johann Zarco (LCR) sono stati confermati come piloti Honda.