Repsol-Honda: Aldeguer e Oliveira não vêm

por Günther Wiesinger - Automatic translation from German

A Repsol-Honda é a única equipa de trabalho que ainda tem uma vaga. No entanto, apesar de a equipa japonesa ter sido capaz de prever, desde o inverno passado, que Marc Márquez iria sair por não ter descoberto uma moto vencedora para 2023 durante os testes de inverno, os responsáveis da HRC ainda não tomaram uma decisão. Afinal de contas, a escolha não é muito promissora depois de Marc Márquez (para a Gresini Ducati) e Alex Rins (para a equipa de fábrica da Yamaha).

A história com Fermin Aldeguer foi apenas uma tempestade numa chávena de chá, uma invenção do jornalista da TV espanhola Ricard Jové, que já foi chefe de equipa na equipa Blusens 125 com Maverick Viñales e o seu empresário e descobridor.

Mas a Repsol-Honda não pode usar um estreante que tem 18 anos e só ganhou duas corridas do Campeonato do Mundo de Moto2 esta época. Os únicos estreantes que chegaram à Repsol diretamente da classe média foram Pedrosa, Marc e Alex Márquez, que já tinham conquistado um total de cinco títulos de campeão do mundo antes de subirem para o MotoGP. Pedrosa três, os irmãos Márquez dois cada.

Com Fabio Di Giannantonio, a Repsol-Honda tem pelo menos um candidato que conseguiu um terceiro e um quarto lugar no MotoGP no último terço da época de 2023.

Mas Di Giannantonio não encontrou muito favor dos gerentes da HRC até agora. As equipas de Moto2, como a Yamaha VR46 Master Camp e a Fantic Racing, também ficaram aparentemente com a impressão de que "Diggia" estava um pouco fora de sintonia após dois anos de MotoGP.

O piloto da Mooney VR46, Luca Marini, admitiu em Sepang que tinha mantido conversações com Alberto Puig, mas que tinha um contrato válido com a equipa do seu irmão Valentino Rossi para 2024. Mas ele estaria tentado a trazer uma equipa tão gloriosa como a Repsol Honda de volta ao topo.

Valentino Rossi e a Honda têm estado ligados por uma profunda inimizade desde que o italiano desertou para a Yamaha no final de 2003, depois de ganhar três títulos, e ganhou mais quatro títulos de MotoGP - entre 2004 e 2009.

A Sky Italia noticiou que "poucas e confusas ideias" estavam a ser observadas na HRC.

Miguel Oliveira tem manifestado o seu interesse pela Repsol-Honda nas corridas no estrangeiro. Mas o seu empresário, o pai Paulo, insistiu num contrato de três anos e a HRC apenas ofereceu um acordo de um ano, porque a maioria dos contratos de trabalho dos pilotos termina no final de 2024. Além disso, os patrocinadores privados de Oliveira coincidem com os da Honda; Paulo Oliveira exigiu, por isso, uma compensação financeira pela perda desses patrocinadores.

"Após alguns contactos, constatámos uma falta de estratégia e de liderança na Honda. Foi por isso que decidimos ficar com a RNF-Aprilia", explicou Miguel Oliveira de forma inequívoca antes do GP de Sepang. "Esse foi sempre o meu compromisso e vou honrá-lo".

Fabio Di Giannantonio, portanto, continua a ser um candidato. A menos que a Honda surpreendentemente consiga persuadir algum piloto atual de MotoGP a quebrar seu contrato ou comprá-lo no último momento.

Mas dentro de 18 dias, este piloto já deverá estar sentado numa Honda RC213V no teste de Valência. Até agora, apenas Joan Mir (Repsol), Taka Nakagami e Johann Zarco (com a LCR) foram confirmados como pilotos Honda.