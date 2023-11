Sepang, vendredi : Alex Márquez devant Martin, Bagnaia 8e

Le pilote Gresini Ducati Alex Márquez a ravi le meilleur temps du GP de Malaisie à Jorge Martin, candidat au titre mondial. Jack Miller et Brad Binder, le duo Red Bull-KTM, suivent. Marc Márquez n'est que 15e.

Les temps ont rapidement chuté dès le début de la séance de 60 minutes de l'après-midi. Le pilote Gresini-Ducati Alex Márquez, équipé d'un pneu arrière medium frais (le plus tendre des deux composés disponibles ce week-end), n'a eu besoin que de trois tours pour réaliser le premier temps de 1:58 du week-end. Le pilote Repsol Honda Marc Márquez, qui a assisté de près à la frayeur de son frère en début de course, a pris la deuxième place intermédiaire, à 0,298 seconde.

Après 20 minutes de course, Jorge Martin a pris la tête de la feuille de temps avec un pneu arrière medium frais et un chrono de 1:58,523. En comparaison, le meilleur temps de la FP1 de la star de Pramac était de 1:59,513 min. Sa pole de l'année dernière (également le record de tous les temps sur le circuit international de Sepang long de 5,543 km) était toutefois de 1:57,790 min.

Les choses se sont moins bien passées pour Aleix Espargaró, le pilote Aprilia ayant glissé au virage 1 après seulement dix minutes de course, avant d'enchaîner avec une deuxième chute lente au virage 9 à la mi-temps de la séance de pratique d'une heure. Peu après le début du dernier quart d'heure, il a encore été victime d'une sortie de piste rapide au virage 5. Avec sa chute en FP1, alors que sa RS-GP avait également pris feu, il s'agissait déjà du quatrième crash de sa journée ! Au moins, il s'en est sorti indemne.

Les temps n'ont cessé de chuter au cours des 15 dernières minutes : Fabio Quartararo, l'espoir Yamaha, a brièvement pris la tête de la feuille des temps, puis Brad Binder, le pilote officiel Red Bull-KTM, avant qu'Alex Márquez ne revienne en tête avec un chrono de 1:58,227 min.

Le leader du championnat du monde Pecco Bagnaia s'est hissé à la quatrième place intermédiaire à neuf minutes de la fin, mais les chasses au temps décisives ont encore chamboulé le classement, à commencer par Maverick Viñales, qui s'est hissé dans le top 5, avant que des drapeaux jaunes n'apparaissent à trois minutes de la fin en raison d'une chute du pilote RNF-Aprilia Raúl Fernández au virage 9.

La phase jaune s'est terminée à temps pour les attaques finales et Martin a réalisé le premier temps de la journée en 1:57, mais il a été devancé par Alex Márquez sur la GP22 aux couleurs de Gresini avec un temps de 1:57.823 ! Jack Miller et Brad Binder, les deux pilotes officiels Red Bull-KTM, se sont classés respectivement troisième et quatrième.

Bagnaia a décroché son ticket pour la Q2 en huitième position. Son copain de VR46 Franco Morbidelli (11e) a réussi une belle remontée dans le virage 9. Mais "Franky" s'est ensuite trouvé sur le chemin de son coéquipier Yamaha Quartararo, qui était visiblement en colère, mais qui s'est tout de même maintenu dans le top 10 en terminant septième.

Le pilote officiel Ducati Enea Bastianini (12e), qui avait terminé deuxième du GP de Malaisie l'an dernier, et Marc Márquez (15e), avec ses trois collègues de la marque Honda, devront passer par la Q1.

Résultat des essais chronométrés MotoGP, Sepang (10.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 1:57,823 min.

2. Martin, Ducati, + 0,174 sec

3. Miller, KTM, + 0,409

4. Binder, KTM, + 0,484

5. Viñales, Aprilia, + 0,489

6. Marini, Ducati, + 0,511

7. Quartararo, Yamaha, + 0,576

8. Bagnaia, Ducati, + 0,597

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10. Zarco, Ducati, + 0,664

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12. Bastianini, Ducati, + 0,782

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15. Marc Márquez, Honda, + 0,965

16. Mir, Honda, + 1,079

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18. Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19. Oliveira, Aprilia, + 1,327

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21. Nakagami, Honda, + 1,932

22. Baustista, Ducati, + 2,547

23. Lecuona, Honda, + 2,628

Résultat MotoGP FP1, Sepang (10.11.) :

1. Martin, Ducati, 1:59,513 min

2. Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,401

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6. Marini, Ducati, + 0,729

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11. Miller, KTM, + 1,006

12. Oliveira, Aprilia, + 1,081

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14. Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15. Bagnaia, Ducati, + 1,375

16. Bastianini, Ducati, + 1,389

17. Marc Márquez, Honda, + 1,597

18. Binder, KTM, + 1,665

19. Mir, Honda, + 2:01,348

20. Viñales, Aprilia, + 1,839

21. Nakagami, Honda, + 2,024

22. Bautista, Ducati, + 3,003

23. Lecuona, Honda, + 3,780

Moto2 temps combinés après FP2, Sepang (10.11.) :

1. Ogura, Kalex, 2:06,093 min

2. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090 sec

3. Canet, Kalex, + 0,100

4. Dixon, Kalex, + 0,150

5. Acosta, Kalex, + 0,196

6. Ramirez, Kalex, + 0,506

7. Garcia, Kalex, + 0,604

8. Foggia, Kalex, + 0,655

9. Roberts, Kalex, + 0,667

10. Arenas, Kalex, + 0,692

11. Alcoba, Kalex, + 0,711

12. Lopez, Boscoscuro, + 0,729

13. Vietti, Kalex, + 0,856

14e Guevara, Kalex, + 0,889



En outre :

19. Arbolino, Kalex, + 1,203

24e Tulovic, Kalex, + 1,634

Moto3 temps combinés après FP2, Sepang (10.11.) :

1. Masia, Honda, 2:12,065 min

2. Öncü, KTM, + 0,435 sec

3. Furusato, Honda, + 0,453

4. Alonso, GASGAS, + 0,490

5. Bertelle, Honda, + 0,505

6. Holgado, KTM, + 0,509

7. Fenati, Honda, + 0,515

8. Adrián Fernández, Honda, + 0,582

9. Sasaki, Husqvarna, + 0,597

10. Muñoz, KTM, + 0,738

11. Ortolá, KTM, + 0,875

12. Moreira, KTM, + 0,890

13. Rueda, KTM, + 0,977

14e Kelso, CFMOTO, + 0,979



En outre :

22. Veijer, Husqvarna, + 1,723