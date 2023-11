Sepang, venerdì: Alex Márquez davanti a Martin, Bagnaia 8°.

I tempi sono scesi rapidamente all'inizio della sessione pomeridiana di 60 minuti. Al pilota della Gresini Ducati Alex Márquez sono bastati tre giri con una gomma posteriore media fresca (la più morbida delle due mescole disponibili questo fine settimana) per ottenere il primo tempo di 1:58 del weekend. Il pilota Repsol Honda Marc Márquez, che ha vissuto un momento di paura per il fratello proprio dietro di lui nelle prime fasi, si è piazzato al secondo posto con un ritardo di 0,298 secondi.

Quando Jorge Martin è sceso in pista dopo 20 minuti con un pneumatico posteriore medio fresco, ha immediatamente conquistato la prima posizione della classifica dei tempi con un 1:58.523 min. In confronto, il miglior tempo del pilota Pramac nelle FP1 era ancora di 1:59.513. Tuttavia, il suo tempo della pole dello scorso anno (che rappresenta anche il record sul giro di tutti i tempi sul Circuito Internazionale di Sepang, lungo 5,543 km) era di 1:57.790.

Le cose sono andate meno bene per Aleix Espargaró, il pilota dell'Aprilia è scivolato alla curva 1 dopo soli dieci minuti e poi ha avuto una seconda caduta lenta alla curva 9 a metà della sessione di prove di un'ora. Poco dopo l'inizio dell'ultimo quarto d'ora, ha dovuto accettare un'altra caduta veloce alla curva 5. Con l'incidente delle FP1, quando la sua RS-GP ha preso fuoco, era già il quarto incidente della giornata! Almeno ne è uscito illeso.

I tempi hanno continuato a scendere negli ultimi 15 minuti: la speranza Yamaha Fabio Quartararo ha guidato brevemente la classifica dei tempi, poi il pilota della Red Bull KTM Brad Binder, prima che Alex Márquez tornasse in testa con un 1:58.227 min.

Il leader della classifica mondiale Pecco Bagnaia è salito al quarto posto a nove minuti dalla fine, ma i tempi decisivi hanno scosso ancora una volta la classifica - a partire da Maverick Viñales, che è salito nella top five, prima che venissero esposte le bandiere gialle a tre minuti dalla fine a causa di una caduta del pilota della RNF-Aprilia Raúl Fernández alla curva 9.

La fase gialla è terminata in tempo per gli attacchi finali e Martin ha fatto segnare il primo tempo di 1:57 della giornata, ma è stato nuovamente superato da Alex Márquez sulla GP22 con i colori Gresini con un 1:57.823! Lo seguono Jack Miller e Brad Binder, entrambi piloti ufficiali Red Bull KTM, in terza e quarta posizione.

Bagnaia si è assicurato il biglietto per la Q2 in ottava posizione. Il suo compagno di VR46 Franco Morbidelli (11°) ha fatto un salvataggio spettacolare alla curva 9 del traguardo. Tuttavia, "Franky" ha ostacolato il suo compagno di squadra Yamaha Quartararo, che era visibilmente infastidito ma è riuscito comunque a rimanere nella top 10 al settimo posto.

Il pilota ufficiale Ducati Enea Bastianini (12°), che si è classificato secondo nel GP della Malesia dello scorso anno, e Marc Márquez (15°) con i suoi tre compagni di squadra Honda sono stati tra quelli che si sono qualificati per la Q1.

Risultati qualifiche MotoGP, Sepang (10.11.):

1° Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min.

2° Martin, Ducati, + 0,174 sec.

3° Miller, KTM, + 0,409

4° Binder, KTM, + 0,484

5° Viñales, Aprilia, + 0,489

6° Marini, Ducati, + 0,511

7° Quartararo, Yamaha, + 0,576

8° Bagnaia, Ducati, + 0,597

9° Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10° Zarco, Ducati, + 0,664

11° Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12° Bastianini, Ducati, + 0,782

13° Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15° Marc Márquez, Honda, + 0,965

16° Mir, Honda, + 1,079

17° Pol Espargaró, KTM, + 1.151

18° Raúl Fernandez, Aprilia, + 1.201

19° Oliveira, Aprilia, + 1.327

20° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.903

21° Nakagami, Honda, + 1.932

22° Baustista, Ducati, + 2.547

23° Lecuona, Honda, + 2.628

Risultati MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1° Martin, Ducati, 1:59.513 min.

2° Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec.

3° Zarco, Ducati, + 0,401

4° Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6° Marini, Ducati, + 0,729

7° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11° Miller, KTM, + 1,006

12° Oliveira, Aprilia, + 1,081

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.267

14° Di Giannantonio, Ducati, + 1.356

15° Bagnaia, Ducati, +1.375

16° Bastianini, Ducati, +1.389

17° Marc Márquez, Honda, + 1.597

18° Binder, KTM, + 1.665

19° Mir, Honda, + 2'01.348

20° Viñales, Aprilia, + 1.839

21° Nakagami, Honda, + 2.024

22° Bautista, Ducati, + 3.003

23° Lecuona, Honda, + 3.780

Tempi combinati Moto2 dopo FP2, Sepang (10.11.):

1° Ogura, Kalex, 2:06.093 min.

2° Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090 sec.

3° Canet, Kalex, + 0,100

4° Dixon, Kalex, + 0,150

5° Acosta, Kalex, + 0,196

6° Ramirez, Kalex, + 0,506

7° Garcia, Kalex, + 0,604

8° Foggia, Kalex, + 0,655

9° Roberts, Kalex, + 0,667

10° Arenas, Kalex, + 0,692

11° Alcoba, Kalex, + 0,711

12° Lopez, Boscoscuro, + 0,729

13° Vietti, Kalex, + 0,856

14° Guevara, Kalex, + 0,889



Inoltre:

19° Arbolino, Kalex, + 1,203

24° Tulovic, Kalex, + 1.634

Tempi combinati Moto3 dopo FP2, Sepang (10.11.):

1° Masia, Honda, 2:12.065 min.

2° Öncü, KTM, + 0,435 sec.

3° Furusato, Honda, + 0,453

4° Alonso, GASGAS, + 0,490

5° Bertelle, Honda, + 0,505

6° Holgado, KTM, + 0,509

7° Fenati, Honda, + 0,515

8° Adrián Fernández, Honda, + 0,582

9° Sasaki, Husqvarna, + 0,597

10° Muñoz, KTM, + 0,738

11° Ortolá, KTM, + 0,875

12° Moreira, KTM, + 0,890

13° Rueda, KTM, + 0,977

14° Kelso, CFMOTO, + 0,979



Inoltre:

22° Veijer, Husqvarna, + 1.723