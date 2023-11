Sepang, sexta-feira: Alex Márquez à frente de Martin, Bagnaia em 8º.

Os tempos caíram rapidamente logo no início dos 60 minutos da sessão da tarde. O piloto da Gresini Ducati, Alex Márquez, precisou de apenas três voltas com um pneu traseiro médio novo (o mais macio dos dois compostos disponíveis neste fim de semana) para marcar o primeiro tempo de 1:58 do fim de semana. O piloto da Repsol Honda, Marc Márquez, que viveu um momento assustador com o irmão logo atrás de si, a curta distância, na fase inicial, ficou em segundo lugar, a 0,298 segundos.

Quando Jorge Martin saiu para a pista após 20 minutos com um pneu traseiro médio novo, assumiu imediatamente a liderança da tabela de tempos com 1:58.523 min. Em comparação, o melhor tempo da estrela da Pramac no FP1 foi ainda 1:59.513 min. No entanto, o seu tempo da pole do ano passado (também o recorde de volta de todos os tempos no Circuito Internacional de Sepang de 5,543 km) foi de 1:57.790 min.

As coisas não correram tão bem para Aleix Espargaró, o piloto da Aprilia escorregou na Curva 1 após apenas dez minutos e depois teve um segundo acidente lento na Curva 9 a meio da sessão de treinos de uma hora. Pouco depois do início do último quarto de hora, teve de aceitar outra queda rápida na Curva 5. Com o seu acidente no FP1, quando o seu RS-GP também se incendiou, foi já o quarto acidente do seu dia! Pelo menos, escapou ileso.

Os tempos continuaram a cair nos últimos 15 minutos: Fabio Quartararo, uma esperança da Yamaha, liderou brevemente a tabela de tempos, depois o piloto de fábrica da Red Bull KTM, Brad Binder, antes de Alex Márquez regressar ao topo com 1:58.227 min.

O líder do campeonato do mundo, Pecco Bagnaia, subiu ao quarto lugar a nove minutos do final, mas as decisivas perseguições ao tempo voltaram a agitar a classificação - a começar por Maverick Viñales, que subiu aos cinco primeiros, antes de serem mostradas bandeiras amarelas a três minutos do final devido a uma queda do piloto da RNF-Aprilia, Raúl Fernández, na curva 9.

A fase amarela terminou a tempo dos ataques finais - e Martin fez o primeiro tempo de 1:57 do dia, mas foi mais uma vez ultrapassado por Alex Márquez na GP22 com as cores da Gresini com 1:57.823 min! Ele foi seguido por Jack Miller e Brad Binder, ambos pilotos de fábrica da Red Bull KTM, em terceiro e quarto lugares.

Bagnaia garantiu o seu bilhete para a Q2 em oitavo lugar. O seu companheiro de VR46, Franco Morbidelli (11º), fez uma defesa espetacular na curva 9 no final. No entanto, "Franky" ficou no caminho do seu companheiro de equipa da Yamaha, Quartararo, que ficou visivelmente irritado, mas ainda conseguiu ficar entre os 10 primeiros, em sétimo lugar.

O piloto de fábrica da Ducati, Enea Bastianini (12º), que terminou em segundo no GP da Malásia do ano passado, e Marc Márquez (15º), juntamente com os seus três companheiros de equipa da Honda, estiveram entre os que se qualificaram para a Q1.

Resultados da qualificação de MotoGP, Sepang (10.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min

2º Martin, Ducati, + 0,174 seg

3º Miller, KTM, + 0,409

4º Binder, KTM, + 0,484

5º Viñales, Aprilia, + 0,489

6º Marini, Ducati, + 0,511

7º Quartararo, Yamaha, + 0,576

8º Bagnaia, Ducati, + 0,597

9º Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10º Zarco, Ducati, + 0,664

11º Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12º Bastianini, Ducati, + 0,782

13º Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15º Marc Márquez, Honda, + 0,965

16º Mir, Honda, + 1,079

17º Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18º Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19º Oliveira, Aprilia, + 1,327

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21º Nakagami, Honda, + 1,932

22º Baustista, Ducati, + 2,547

23º Lecuona, Honda, + 2,628

Resultado MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1º Martin, Ducati, 1:59.513 min

2º Alex Márquez, Ducati, + 0,049 seg

3º Zarco, Ducati, + 0,401

4º Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5º Quartararo, Yamaha, + 0,621

6º Marini, Ducati, + 0,729

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10º Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11º Miller, KTM, + 1,006

12º Oliveira, Aprilia, + 1,081

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14º Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15º Bagnaia, Ducati, +1.375

16º Bastianini, Ducati, +1,389

17º Marc Márquez, Honda, + 1,597

18º Binder, KTM, + 1,665

19º Mir, Honda, + 2'01.348

20º Viñales, Aprilia, + 1,839

21º Nakagami, Honda, + 2.024

22º Bautista, Ducati, + 3,003

23º Lecuona, Honda, + 3,780

Tempos combinados de Moto2 após FP2, Sepang (10.11.):

1º Ogura, Kalex, 2:06.093 min

2º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090 seg

3º Canet, Kalex, + 0,100

4º Dixon, Kalex, + 0,150

5º Acosta, Kalex, + 0,196

6º Ramirez, Kalex, + 0,506

7º Garcia, Kalex, + 0,604

8º Foggia, Kalex, + 0,655

9º Roberts, Kalex, + 0,667

10º Arenas, Kalex, + 0.692

11º Alcoba, Kalex, + 0,711

12º Lopez, Boscoscuro, + 0,729

13º Vietti, Kalex, + 0,856

14º Guevara, Kalex, + 0,889



Também:

19º Arbolino, Kalex, + 1.203

24º Tulovic, Kalex, + 1,634

Tempos combinados de Moto3 após FP2, Sepang (10.11.):

1º Masia, Honda, 2:12.065 min

2º Öncü, KTM, + 0,435 seg

3º Furusato, Honda, + 0,453

4º Alonso, GASGAS, + 0,490

5º Bertelle, Honda, + 0,505

6º Holgado, KTM, + 0,509

7º Fenati, Honda, + 0,515

8º Adrián Fernández, Honda, + 0,582

9º Sasaki, Husqvarna, + 0,597

10º Muñoz, KTM, + 0,738

11º Ortolá, KTM, + 0,875

12º Moreira, KTM, + 0,890

13º Rueda, KTM, + 0,977

14º Kelso, CFMOTO, + 0,979



Também:

22º Veijer, Husqvarna, + 1.723