Fabio Quartararo: "Estar entre los 5 primeros sería un buen resultado"

La sesión clasificatoria de MotoGP en el Circuito de Sepang dio a la estrella de Yamaha Fabio Quartararo el séptimo mejor tiempo, perdió 0,576 segundos respecto al mejor crono de Alex Márquez y luego se enfadó porque su compañero de equipo Franco Morbidelli, de entre toda la gente, le había destrozado una vuelta rápida tras un pequeño error de frenada. "El Diablo" le indicó al italiano que en el futuro no debía perder el tiempo en la línea de carrera.

"En ese momento, no sabía si esa podría haber sido mi mejor vuelta. Cuando vas a tope, no puedes decir de antemano si será un nuevo mejor tiempo. Pero sin duda fue una vuelta excelente", dijo el Campeón del Mundo de 2021. "Creo que todavía tenía un poco de margen de mejora, pero no era mucho. Por eso no puedo juzgar si hubiera sido mi mejor vuelta".

El dúo de Yamaha lo ha hecho bien por la mañana. ¿Dónde pueden aprovechar los pilotos de Yamaha los puntos fuertes de la M1 aquí? "No lo sé", sonrió Fabio, de buen humor y visiblemente relajado. "Porque a veces llegamos a un circuito. Donde nunca esperamos ser competitivos. Ese fue nuestro caso en la India, por ejemplo. Hoy he sido rápido aquí, Franco también. Pero es difícil explicar por qué. Simplemente no siempre podemos encontrar la sensación que necesitamos para ir rápido. Si llevas un neumático usado, no sientes mucho. Pero cuando montas un neumático trasero nuevo, puedes sentir el neumático muy bien. Es un aspecto bastante positivo porque puede ayudarnos a conseguir buenas posiciones en parrilla".

"Pero en algunos circuitos, donde nuestro ritmo es muy fuerte y consistente, no podemos mejorar lo suficiente con neumáticos frescos. Pero aquí el neumático trasero se degrada mucho, así que la diferencia en los tiempos por vuelta es bastante grande", añadió Fabio.

¿Qué expectativas tiene ahora el francés para las dos carreras de aquí? "Quiero luchar por el podio, porque nuestro ritmo es muy bueno. Pero hay muchos pilotos. Muy juntos. Pero creo que estamos entre los cinco o seis primeros en cuanto a ritmo de carrera. Ahora espero y deseo que tengamos una gran clasificación 2. Quiero estar entre los dos primeros. Quiero estar en las dos primeras filas de la parrilla. En el sprint, todo depende de las primeras vueltas, del ritmo y de los neumáticos. Si mañana podemos acabar entre los cinco primeros en el sprint. Sería un resultado muy bueno para nosotros".

Resultado MotoGP clasificación, Sepang (10.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min

2º Martin, Ducati, +0.174 seg.

3º Miller, KTM, +0.409

4º Binder, KTM, + 0.484

5º Viñales, Aprilia, +0.489

6º Marini, Ducati, + 0,511

7º Quartararo, Yamaha, + 0.576

8º Bagnaia, Ducati, + 0.597

9º Bezzecchi, Ducati, + 0.627

10º Zarco, Ducati, + 0.664

11º Morbidelli, Yamaha, + 0.748

12º Bastianini, Ducati, + 0.782

13º Augusto Fernández, KTM, + 0.855

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0.886

15º Marc Márquez, Honda, + 0.965

16º Mir, Honda, + 1.079

17º Pol Espargaró, KTM, + 1.151

18º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.201

19º Oliveira, Aprilia, + 1.327

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.903

21º Nakagami, Honda, + 1.932

22º Baustista, Ducati, + 2.547

23º Lecuona, Honda, + 2.628

Resultado MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1º Martin, Ducati, 1:59.513 min

2º Alex Márquez, Ducati, + 0.049 seg.

3º Zarco, Ducati, + 0.401

4º Morbidelli, Yamaha, + 0.542

5º Quartararo, Yamaha, + 0.621

6º Marini, Ducati, + 0.729

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.731

8º Bezzecchi, Ducati, + 0.738

9º Pol Espargaró, KTM, + 0.785

10º Augusto Fernández, KTM, + 0.954

11. Miller, KTM, + 1.006

12º Oliveira, Aprilia, + 1.081

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.267

14º Di Giannantonio, Ducati, + 1.356

15º Bagnaia, Ducati, +1.375

16º Bastianini, Ducati, +1.389

17º Marc Márquez, Honda, + 1.597

18º Binder, KTM, + 1.665

19º Mir, Honda, + 2'01.348

20º Viñales, Aprilia, + 1.839

21º Nakagami, Honda, + 2.024

22º Bautista, Ducati, + 3.003

23º Lecuona, Honda, + 3.780

Tiempos combinados Moto2 tras FP2, Sepang (10.11.):

1º Ogura, Kalex, 2:06.093 min

2º Aldeguer, Boscoscuro, + 0.090 seg.

3º Canet, Kalex, + 0.100

4º Dixon, Kalex, + 0,150

5º Acosta, Kalex, + 0,196

6º Ramírez, Kalex, + 0,506

7º García, Kalex, + 0,604

8º Foggia, Kalex, + 0,655

9º Roberts, Kalex, + 0,667

10º Arenas, Kalex, + 0,692

11º Alcoba, Kalex, + 0.711

12º López, Boscoscuro, + 0.729

13º Vietti, Kalex, + 0.856

14º Guevara, Kalex, + 0.889



También

19º Arbolino, Kalex, + 1.203

24º Tulovic, Kalex, + 1.634

Tiempos combinados Moto3 tras FP2, Sepang (10.11.):

1º Masia, Honda, 2:12.065 min

2º Öncü, KTM, + 0.435 seg.

3º Furusato, Honda, + 0.453

4º Alonso, GASGAS, + 0,490

5º Bertelle, Honda, + 0,505

6º Holgado, KTM, + 0,509

7º Fenati, Honda, + 0.515

8º Adrián Fernández, Honda, + 0,582

9º Sasaki, Husqvarna, + 0.597

10º Muñoz, KTM, + 0.738

11º Ortolá, KTM, + 0,875

12º Moreira, KTM, + 0,890

13º Rueda, KTM, + 0,977

14º Kelso, CFMOTO, + 0.979



También

22º Veijer, Husqvarna, + 1.723