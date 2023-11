Fabio Quartararo : "Un top 5 serait un bon résultat".

La séance d'essais chronométrés MotoGP sur le circuit de Sepang a offert à la star Yamaha Fabio Quartararo le septième meilleur temps, il a perdu 0,576 sec sur le meilleur temps d'Alex Márquez et s'est ensuite énervé parce que c'est justement son coéquipier Franco Morbidelli qui lui a détruit un tour rapide après un petit coup de frein. "El Diablo" a fait un signe de la main à l'Italien pour lui faire comprendre qu'à l'avenir, il ne devrait plus flâner sur la ligne idéale.

"Je ne savais pas à ce moment-là si cela aurait pu être mon meilleur tour. Quand tu pousses, tu ne peux pas dire à l'avance si tu vas faire un nouveau meilleur temps. Mais c'était certainement un très bon tour", a constaté le champion du monde 2021. "Je pense que j'avais encore une petite marge d'amélioration, mais ce n'était pas beaucoup. Je ne peux donc pas estimer si cela aurait été mon meilleur tour".

Le duo Yamaha s'est déjà bien tiré d'affaire le matin. Où les pilotes Yamaha peuvent-ils exploiter les points forts de la M1 ici ? "Je ne sais pas", sourit Fabio, de bonne humeur et visiblement détendu. "Parce que parfois, nous arrivons sur un circuit. Là où nous ne nous attendions jamais à être compétitifs. C'était par exemple le cas chez nous en Inde. Aujourd'hui, j'ai été rapide ici, Franco aussi. Mais il est difficile d'expliquer à quoi cela est dû. Nous n'arrivons tout simplement pas toujours à trouver ce feeling dont nous avons besoin pour aller vite. Quand tu prends un pneu usagé, tu ne sens pas grand-chose. Mais si tu montes un pneu arrière neuf, tu peux très bien sentir le pneu. C'est un aspect plutôt positif, car il peut nous aider à obtenir de bonnes places sur la grille de départ".

"Mais sur certaines pistes où notre rythme est très fort et constant, nous ne pouvons pas nous améliorer suffisamment avec des pneus frais. Mais ici, le pneu arrière se dégrade beaucoup, donc la différence de temps au tour est assez énorme", a ajouté Fabio.

Quelles sont les attentes du Français pour les deux courses ici ? "Je veux me battre pour le podium, car notre rythme est vraiment bon. Mais il y a beaucoup de pilotes. Ils sont très proches les uns des autres. Mais je pense que nous sommes dans le top 5 ou le top 6 en termes de vitesse de course. J'espère et j'attends maintenant que nous réussissions une grande qualification 2. Je veux être sur les deux premières lignes de la grille. Au sprint, tout dépendra des premiers tours, du rythme et des pneus. Si nous pouvons nous classer parmi les cinq premiers demain au sprint. Ce serait un très bon résultat pour nous".

Résultat des essais chronométrés MotoGP, Sepang (10.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 1:57,823 min.

2. Martin, Ducati, + 0,174 sec

3. Miller, KTM, + 0,409

4. Binder, KTM, + 0,484

5. Viñales, Aprilia, + 0,489

6. Marini, Ducati, + 0,511

7. Quartararo, Yamaha, + 0,576

8. Bagnaia, Ducati, + 0,597

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10. Zarco, Ducati, + 0,664

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12. Bastianini, Ducati, + 0,782

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15. Marc Márquez, Honda, + 0,965

16. Mir, Honda, + 1,079

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18. Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19. Oliveira, Aprilia, + 1,327

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21. Nakagami, Honda, + 1,932

22. Baustista, Ducati, + 2,547

23. Lecuona, Honda, + 2,628

Résultat MotoGP FP1, Sepang (10.11.) :

1. Martin, Ducati, 1:59,513 min

2. Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,401

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6. Marini, Ducati, + 0,729

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11. Miller, KTM, + 1,006

12. Oliveira, Aprilia, + 1,081

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14. Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15. Bagnaia, Ducati, + 1,375

16. Bastianini, Ducati, + 1,389

17. Marc Márquez, Honda, + 1,597

18. Binder, KTM, + 1,665

19. Mir, Honda, + 2:01,348

20. Viñales, Aprilia, + 1,839

21. Nakagami, Honda, + 2,024

22. Bautista, Ducati, + 3,003

23. Lecuona, Honda, + 3,780

Moto2 temps combinés après FP2, Sepang (10.11.) :

1. Ogura, Kalex, 2:06,093 min

2. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090 sec

3. Canet, Kalex, + 0,100

4. Dixon, Kalex, + 0,150

5. Acosta, Kalex, + 0,196

6. Ramirez, Kalex, + 0,506

7. Garcia, Kalex, + 0,604

8. Foggia, Kalex, + 0,655

9. Roberts, Kalex, + 0,667

10. Arenas, Kalex, + 0,692

11. Alcoba, Kalex, + 0,711

12. Lopez, Boscoscuro, + 0,729

13. Vietti, Kalex, + 0,856

14e Guevara, Kalex, + 0,889



En outre :

19. Arbolino, Kalex, + 1,203

24e Tulovic, Kalex, + 1,634

Moto3 temps combinés après FP2, Sepang (10.11.) :

1. Masia, Honda, 2:12,065 min

2. Öncü, KTM, + 0,435 sec

3. Furusato, Honda, + 0,453

4. Alonso, GASGAS, + 0,490

5. Bertelle, Honda, + 0,505

6. Holgado, KTM, + 0,509

7. Fenati, Honda, + 0,515

8. Adrián Fernández, Honda, + 0,582

9. Sasaki, Husqvarna, + 0,597

10. Muñoz, KTM, + 0,738

11. Ortolá, KTM, + 0,875

12. Moreira, KTM, + 0,890

13. Rueda, KTM, + 0,977

14e Kelso, CFMOTO, + 0,979



En outre :

22. Veijer, Husqvarna, + 1,723