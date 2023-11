Fabio Quartararo: "La top 5 sarebbe un buon risultato".

La sessione di qualifiche della MotoGP sul circuito di Sepang ha regalato alla stella della Yamaha Fabio Quartararo il settimo tempo, ha perso 0,576 secondi dal miglior tempo di Alex Márquez e si è poi infastidito perché il suo compagno di squadra Franco Morbidelli, tra tutti, ha distrutto un giro veloce per lui dopo un piccolo errore in frenata. "El Diablo" ha fatto capire all'italiano che in futuro non avrebbe più dovuto ciondolare sulla linea di gara.

"In quel momento non sapevo se quello sarebbe stato il mio giro migliore. Quando si spinge, non si può dire in anticipo se sarà un nuovo miglior tempo. Ma è stato sicuramente un giro eccellente", ha dichiarato il campione del mondo 2021. "Credo di avere ancora un piccolo margine di miglioramento, ma non era molto. Per questo non posso giudicare se sarebbe stato il mio miglior giro".

Il duo Yamaha si è comportato bene al mattino. Dove i piloti Yamaha possono sfruttare i punti di forza della M1? "Non lo so", ha sorriso Fabio, di buon umore e visibilmente rilassato. "Perché a volte arriviamo in una pista. Dove non ci saremmo mai aspettati di essere competitivi. È stato il caso di noi in India, per esempio. Oggi sono stato veloce qui, e anche Franco. Ma è difficile spiegare perché. Non riusciamo sempre a trovare il feeling necessario per andare forte. Se prendi uno pneumatico usato, non senti molto. Ma quando si monta un pneumatico posteriore nuovo, lo si sente molto bene. Questo è un aspetto positivo, perché può aiutarci a ottenere buone posizioni in griglia".

"Ma su alcune piste, dove il nostro passo è molto forte e costante, non riusciamo a migliorare abbastanza con le gomme fresche. Ma qui il pneumatico posteriore si degrada molto, quindi la differenza nei tempi sul giro è enorme", ha aggiunto Fabio.

Quali sono le aspettative del francese per le due gare? "Voglio lottare per il podio, perché il nostro passo è davvero buono. Ma ci sono molti piloti. Sono molto vicini. Ma penso che siamo tra i primi cinque o sei in termini di ritmo di gara. Spero e mi aspetto che ora avremo una grande qualifica 2. Voglio essere tra i primi due. Voglio essere nelle prime due file della griglia. In volata, tutto dipende dai primi giri, dal ritmo e dalle gomme. Se domani riusciremo a finire tra i primi cinque in volata. Sarebbe un ottimo risultato per noi".

Risultati qualifiche MotoGP, Sepang (10.11.):

1° Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min.

2° Martin, Ducati, +0,174 sec

3° Miller, KTM, + 0,409

4° Binder, KTM, + 0,484

5° Viñales, Aprilia, + 0,489

6° Marini, Ducati, + 0,511

7° Quartararo, Yamaha, + 0,576

8° Bagnaia, Ducati, + 0,597

9° Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10° Zarco, Ducati, + 0,664

11° Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12° Bastianini, Ducati, + 0,782

13° Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15° Marc Márquez, Honda, + 0,965

16° Mir, Honda, + 1,079

17° Pol Espargaró, KTM, + 1.151

18° Raúl Fernandez, Aprilia, + 1.201

19° Oliveira, Aprilia, + 1.327

20° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.903

21° Nakagami, Honda, + 1.932

22° Baustista, Ducati, + 2.547

23° Lecuona, Honda, + 2.628

Risultati MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1° Martin, Ducati, 1:59.513 min.

2° Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec.

3° Zarco, Ducati, + 0,401

4° Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6° Marini, Ducati, + 0,729

7° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11° Miller, KTM, + 1,006

12° Oliveira, Aprilia, + 1,081

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.267

14° Di Giannantonio, Ducati, + 1.356

15° Bagnaia, Ducati, +1.375

16° Bastianini, Ducati, +1.389

17° Marc Márquez, Honda, + 1.597

18° Binder, KTM, + 1.665

19° Mir, Honda, + 2'01.348

20° Viñales, Aprilia, + 1.839

21° Nakagami, Honda, + 2.024

22° Bautista, Ducati, + 3.003

23° Lecuona, Honda, + 3.780

Tempi combinati Moto2 dopo FP2, Sepang (10.11.):

1° Ogura, Kalex, 2:06.093 min.

2° Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090 sec.

3° Canet, Kalex, + 0,100

4° Dixon, Kalex, + 0,150

5° Acosta, Kalex, + 0,196

6° Ramirez, Kalex, + 0,506

7° Garcia, Kalex, + 0,604

8° Foggia, Kalex, + 0,655

9° Roberts, Kalex, + 0,667

10° Arenas, Kalex, + 0,692

11° Alcoba, Kalex, + 0,711

12° Lopez, Boscoscuro, + 0,729

13° Vietti, Kalex, + 0,856

14° Guevara, Kalex, + 0,889



Inoltre:

19° Arbolino, Kalex, + 1,203

24° Tulovic, Kalex, + 1.634

Tempi combinati Moto3 dopo FP2, Sepang (10.11.):

1° Masia, Honda, 2:12.065 min.

2° Öncü, KTM, + 0,435 sec.

3° Furusato, Honda, + 0,453

4° Alonso, GASGAS, + 0,490

5° Bertelle, Honda, + 0,505

6° Holgado, KTM, + 0,509

7° Fenati, Honda, + 0,515

8° Adrián Fernández, Honda, + 0,582

9° Sasaki, Husqvarna, + 0,597

10° Muñoz, KTM, + 0,738

11° Ortolá, KTM, + 0,875

12° Moreira, KTM, + 0,890

13° Rueda, KTM, + 0,977

14° Kelso, CFMOTO, + 0,979



Inoltre:

22° Veijer, Husqvarna, + 1.723