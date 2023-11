Fabio Quartararo: "Top 5 seria um bom resultado"

Fabio Quartararo voltou a estar de bom humor depois de alguns resultados respeitáveis nas corridas no estrangeiro. É por isso que a sua raiva pelo incidente com o companheiro de equipa Franco Morbidelli se evaporou rapidamente.

A sessão de qualificação de MotoGP no Circuito de Sepang deu a Fabio Quartararo, estrela da Yamaha, o sétimo melhor tempo, perdeu 0,576 segundos em relação ao melhor tempo de Alex Márquez e ficou irritado porque o seu companheiro de equipa, Franco Morbidelli, destruiu uma volta rápida para ele depois de um pequeno erro de travagem. "El Diablo" fez sinal ao italiano de que não deveria continuar a perder tempo na linha de corrida no futuro.

"Naquela altura, não sabia se aquela poderia ter sido a minha melhor volta. Quando se está a pressionar, não se pode dizer antecipadamente se será um novo melhor tempo. Mas foi certamente uma excelente volta", disse o Campeão do Mundo de 2021. "Acho que ainda tinha um pouco de espaço para melhorar, mas não era muito. É por isso que não posso julgar se teria sido a minha melhor volta."

A dupla da Yamaha esteve bem durante a manhã. Onde é que os pilotos da Yamaha podem aproveitar os pontos fortes da M1 aqui? "Não sei", sorriu Fabio, de bom humor e visivelmente relaxado. "Porque às vezes chegamos a uma pista de corrida. Onde nunca esperámos ser competitivos. Foi o que aconteceu connosco na Índia, por exemplo. Eu estava rápido aqui hoje, Franco também. Mas é difícil explicar porquê. Nem sempre conseguimos encontrar a sensação de que precisamos para sermos rápidos. Se usarmos um pneu usado, não sentimos muito. Mas quando se coloca um pneu traseiro novo, sente-se muito bem o pneu. É um aspeto bastante positivo porque pode ajudar-nos a conseguir boas posições na grelha."

"Mas em algumas pistas, onde o nosso ritmo é muito forte e consistente, não conseguimos melhorar o suficiente com pneus novos. Mas aqui o pneu traseiro está a degradar-se muito, por isso a diferença nos tempos por volta é bastante grande", acrescentou Fabio.

Que expectativas tem agora o francês para as duas corridas aqui? "Quero lutar pelo pódio, porque o nosso ritmo é muito bom. Mas há muitos pilotos. Muito próximos uns dos outros. Mas penso que estamos entre os cinco ou seis primeiros em termos de ritmo de corrida. Espero e conto agora que tenhamos uma excelente qualificação 2. Quero estar nas duas primeiras filas da grelha. No sprint, o que interessa são as primeiras voltas, o ritmo e os pneus. Se conseguirmos terminar entre os cinco primeiros no sprint de amanhã. Seria um resultado muito bom para nós."

Resultados da qualificação de MotoGP, Sepang (10.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min

2º Martin, Ducati, +0,174 seg

3º Miller, KTM, +0,409

4º Binder, KTM, + 0,484

5º Viñales, Aprilia, + 0,489

6º Marini, Ducati, + 0,511

7º Quartararo, Yamaha, + 0,576

8º Bagnaia, Ducati, + 0,597

9º Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10º Zarco, Ducati, + 0,664

11º Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12º Bastianini, Ducati, + 0,782

13º Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15º Marc Márquez, Honda, + 0,965

16º Mir, Honda, + 1,079

17º Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18º Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19º Oliveira, Aprilia, + 1,327

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21º Nakagami, Honda, + 1,932

22º Baustista, Ducati, + 2,547

23º Lecuona, Honda, + 2,628

Resultado MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1º Martin, Ducati, 1:59.513 min

2º Alex Márquez, Ducati, + 0,049 seg

3º Zarco, Ducati, + 0,401

4º Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5º Quartararo, Yamaha, + 0,621

6º Marini, Ducati, + 0,729

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10º Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11º Miller, KTM, + 1,006

12º Oliveira, Aprilia, + 1,081

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14º Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15º Bagnaia, Ducati, +1.375

16º Bastianini, Ducati, +1,389

17º Marc Márquez, Honda, + 1,597

18º Binder, KTM, + 1,665

19º Mir, Honda, + 2'01.348

20º Viñales, Aprilia, + 1,839

21º Nakagami, Honda, + 2.024

22º Bautista, Ducati, + 3,003

23º Lecuona, Honda, + 3,780

Tempos combinados de Moto2 após FP2, Sepang (10.11.):

1º Ogura, Kalex, 2:06.093 min

2º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090 seg

3º Canet, Kalex, + 0,100

4º Dixon, Kalex, + 0,150

5º Acosta, Kalex, + 0,196

6º Ramirez, Kalex, + 0,506

7º Garcia, Kalex, + 0,604

8º Foggia, Kalex, + 0,655

9º Roberts, Kalex, + 0,667

10º Arenas, Kalex, + 0.692

11º Alcoba, Kalex, + 0,711

12º Lopez, Boscoscuro, + 0,729

13º Vietti, Kalex, + 0,856

14º Guevara, Kalex, + 0,889



Também:

19º Arbolino, Kalex, + 1.203

24º Tulovic, Kalex, + 1,634

Tempos combinados de Moto3 após FP2, Sepang (10.11.):

1º Masia, Honda, 2:12.065 min

2º Öncü, KTM, + 0,435 seg

3º Furusato, Honda, + 0,453

4º Alonso, GASGAS, + 0,490

5º Bertelle, Honda, + 0,505

6º Holgado, KTM, + 0,509

7º Fenati, Honda, + 0,515

8º Adrián Fernández, Honda, + 0,582

9º Sasaki, Husqvarna, + 0,597

10º Muñoz, KTM, + 0,738

11º Ortolá, KTM, + 0,875

12º Moreira, KTM, + 0,890

13º Rueda, KTM, + 0,977

14º Kelso, CFMOTO, + 0,979



Também:

22º Veijer, Husqvarna, + 1.723