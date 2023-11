Alex Márquez (1º): Contrato con Gresini, no con Ducati

Alex Márquez causó una buena impresión desde el principio en Sepang el viernes e incluso arrebató el mejor tiempo del día al as del Pramac Jorge Martín en la meta. El 1:57.823 min del piloto del Gresini Ducati se ha situado justo por encima del récord de vuelta de todos los tiempos y del tiempo de la pole de Martín del año pasado, un 1:57.790 min.

Aunque el menor de los Márquez solo ha subido al podio una vez en Malasia (celebró su título de Moto2 en segunda posición en 2019), destacó lo siguiente sobre el Circuito Internacional de Sepang, de 5,543 kilómetros: "Me gusta mucho la pista, me encanta, también he ganado un título aquí. A menudo he sido muy rápido aquí".

Sin embargo, su buen rendimiento no es específico de la pista: "También fui muy rápido en Tailandia hace poco, pero aún no estaba al 100% después de mi lesión. También fuimos rápidos en Australia, pero allí seguía sufriendo mucho con mis costillas", dijo Alex, que sufrió cuatro costillas rotas en la calificación del primer GP de la India, el 23 de septiembre.

"Es un trabajo que llevamos haciendo muchas carreras", explicó el español de 27 años. "En Misano cambiamos un poco la puesta a punto, así que me siento mucho mejor. Cuando llegas a una pista como ésta, te sientes bien desde la primera vuelta y la puesta a punto funciona, lo hace mucho más fácil. Sólo tienes que concentrarte en tu pilotaje e intentar encontrar el límite y las referencias en lugar de cambiar cosas en la moto que tienen un gran impacto en tus sensaciones. Sólo hemos ajustado dos clicks, nada importante. Eso lo hace mucho más fácil".

Los tiempos parecían resultarle relativamente fáciles a Alex Márquez. "Sí, hoy estaba muy decidido a hacer el trabajo desde el primer momento. Marc estaba detrás de mí en la primera tanda y Marini en la segunda, pero me dije: 'No importa, tengo la velocidad para hacerlo'. Si tienes confianza en tu cabeza, entonces simplemente lo haces".

El bicampeón del mundo (2014 en Moto3 y 2019 en Moto2) se siente en la corriente. "No es que todo sea fácil, pero de forma natural. Eso es muy positivo".

Si Alex Márquez consigue confirmar su rendimiento en los dos próximos días, es muy posible que en las carreras se encuentre con los aspirantes al título Pecco Bagnaia y Jorge Martín. ¿Ha habido alguna conversación con la dirección de Ducati sobre cómo debería comportarse con sus compañeros de marca en tal caso? "No, tengo contrato con Gresini y no con Ducati", responde el español. "Pero de todas formas no me han dicho nada".

Resultado MotoGP clasificación, Sepang (10.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min

2º Martin, Ducati, +0.174 seg.

3º Miller, KTM, +0.409

4º Binder, KTM, + 0.484

5º Viñales, Aprilia, +0.489

6º Marini, Ducati, + 0,511

7º Quartararo, Yamaha, + 0.576

8º Bagnaia, Ducati, + 0.597

9º Bezzecchi, Ducati, + 0.627

10º Zarco, Ducati, + 0.664

11º Morbidelli, Yamaha, + 0.748

12º Bastianini, Ducati, + 0.782

13º Augusto Fernández, KTM, + 0.855

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0.886

15º Marc Márquez, Honda, + 0.965

16º Mir, Honda, + 1.079

17º Pol Espargaró, KTM, + 1.151

18º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.201

19º Oliveira, Aprilia, + 1.327

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.903

21º Nakagami, Honda, + 1.932

22º Baustista, Ducati, + 2.547

23º Lecuona, Honda, + 2.628

Resultado MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1º Martin, Ducati, 1:59.513 min

2º Alex Márquez, Ducati, + 0.049 seg.

3º Zarco, Ducati, + 0.401

4º Morbidelli, Yamaha, + 0.542

5º Quartararo, Yamaha, + 0.621

6º Marini, Ducati, + 0.729

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.731

8º Bezzecchi, Ducati, + 0.738

9º Pol Espargaró, KTM, + 0.785

10º Augusto Fernández, KTM, + 0.954

11. Miller, KTM, + 1.006

12º Oliveira, Aprilia, + 1.081

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.267

14º Di Giannantonio, Ducati, + 1.356

15º Bagnaia, Ducati, +1.375

16º Bastianini, Ducati, +1.389

17º Marc Márquez, Honda, + 1.597

18º Binder, KTM, + 1.665

19º Mir, Honda, + 2'01.348

20º Viñales, Aprilia, + 1.839

21º Nakagami, Honda, + 2.024

22º Bautista, Ducati, + 3.003

23º Lecuona, Honda, + 3.780