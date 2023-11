Alex Márquez (1er) : Contrat avec Gresini, pas Ducati

Alex Márquez a fait bonne impression dès le début de la journée de vendredi à Sepang, arrachant même le meilleur temps du jour à Jorge Martin, l'as de la Pramac, à la fin de la course. Le pilote Gresini-Ducati a réalisé un temps de 1:57,823, soit à peine plus que le record de tous les temps et le temps de pole de Martin de l'an dernier, 1:57,790.

Bien que Márquez, le cadet, ne soit monté qu'une seule fois sur le podium en Malaisie (il a fêté son titre en Moto2 en 2019 en terminant deuxième), il a souligné à propos des 5,543 km du circuit international de Sepang : "J'aime beaucoup ce circuit, je l'adore, j'ai d'ailleurs remporté un titre ici. J'ai souvent été très rapide ici".

Mais cette forte performance n'est pas spécifique au circuit : "J'étais déjà très rapide la dernière fois en Thaïlande, mais je n'étais pas encore revenu à 100 pour cent après ma blessure. Nous étions également rapides en Australie, mais j'y souffrais encore beaucoup des côtes", a indiqué Alex, qui s'était fracturé quatre côtes lors des qualifications du premier GP d'Inde le 23 septembre.

"C'est un travail que nous faisons depuis de nombreuses courses", a expliqué l'Espagnol de 27 ans. "A Misano, nous avons un peu modifié le set-up, ce qui me permet de me sentir beaucoup mieux. Quand tu arrives sur un circuit comme celui-ci, que tu te sens bien dès le premier tour et que le set-up fonctionne, cela rend les choses beaucoup plus faciles. Tu dois alors simplement te concentrer sur ton pilotage et essayer de trouver la limite et les références, plutôt que de changer des choses sur la moto qui ont un grand impact sur tes sensations. Nous n'avons réglé que deux clics, rien d'important. Cela rend les choses beaucoup plus faciles".

Alex Márquez a semblé avoir les temps au tour relativement faciles à réaliser. "Oui, j'étais très déterminé à faire le travail aujourd'hui dès le premier instant. Dans le premier run, Marc était derrière moi, dans le deuxième run, Marini, mais je me suis dit : 'Peu importe, j'ai la vitesse pour y arriver'. Quand tu es convaincu dans ta tête, tu le fais, tout simplement".

Le double champion du monde (en Moto3 en 2014 et en Moto2 en 2019) se sent dans le flow. "Ce n'est pas comme si tout était facile, mais d'une manière naturelle. C'est très positif".

Si Alex Márquez confirme sa performance lors des deux prochains jours, il est tout à fait possible qu'il rencontre les prétendants au titre Pecco Bagnaia et Jorge Martin lors des courses. Y a-t-il eu des discussions avec les dirigeants de Ducati sur la manière dont il devrait se comporter vis-à-vis de ses collègues de marque dans un tel cas ? "Non, j'ai un contrat avec Gresini et non avec Ducati", a répondu l'Espagnol. "De toute façon, ils ne m'ont rien dit".

Résultat des essais chronométrés MotoGP, Sepang (10.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 1:57,823 min.

2. Martin, Ducati, + 0,174 sec

3. Miller, KTM, + 0,409

4. Binder, KTM, + 0,484

5. Viñales, Aprilia, + 0,489

6. Marini, Ducati, + 0,511

7. Quartararo, Yamaha, + 0,576

8. Bagnaia, Ducati, + 0,597

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10. Zarco, Ducati, + 0,664

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12. Bastianini, Ducati, + 0,782

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15. Marc Márquez, Honda, + 0,965

16. Mir, Honda, + 1,079

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18. Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19. Oliveira, Aprilia, + 1,327

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21. Nakagami, Honda, + 1,932

22. Baustista, Ducati, + 2,547

23. Lecuona, Honda, + 2,628

Résultat MotoGP FP1, Sepang (10.11.) :

1. Martin, Ducati, 1:59,513 min

2. Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,401

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6. Marini, Ducati, + 0,729

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11. Miller, KTM, + 1,006

12. Oliveira, Aprilia, + 1,081

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14. Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15. Bagnaia, Ducati, + 1,375

16. Bastianini, Ducati, + 1,389

17. Marc Márquez, Honda, + 1,597

18. Binder, KTM, + 1,665

19. Mir, Honda, + 2:01,348

20. Viñales, Aprilia, + 1,839

21. Nakagami, Honda, + 2,024

22. Bautista, Ducati, + 3,003

23. Lecuona, Honda, + 3,780