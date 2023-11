Alex Márquez (1°): Contratto con Gresini, non con Ducati

Dopo essersi ripreso da un infortunio alla costola, Alex Márquez ha scosso allegramente la vetta della classifica dei tempi della MotoGP nella prima giornata del GP della Malesia. Era nel flusso, ha spiegato l'uomo di Gresini, che non ha dovuto tenere in particolare considerazione nulla.

Alex Márquez ha fatto una buona impressione fin dall'inizio a Sepang venerdì e ha persino strappato il miglior tempo della giornata all'asso della Pramac Jorge Martin sul finale. L'1:57.823 del pilota Gresini Ducati ha superato di poco il record sul giro di tutti i tempi e il tempo della pole di Martin dell'anno scorso, 1:57.790.

Sebbene il più giovane Márquez sia salito sul podio solo una volta in Malesia (ha festeggiato il titolo della Moto2 al secondo posto nel 2019), ha sottolineato quanto segue riguardo ai 5,543 chilometri del Sepang International Circuit: "Mi piace molto la pista, la adoro, ho anche vinto un titolo qui. Qui sono stato spesso molto veloce".

Tuttavia, le sue ottime prestazioni non sono specifiche della pista: "Sono stato molto veloce anche in Thailandia di recente, ma non ero ancora tornato al 100% dopo l'infortunio. Siamo stati veloci anche in Australia, ma lì soffrivo ancora molto per le costole", ha detto Alex, che ha subito quattro costole rotte nelle qualifiche del primo GP d'India il 23 settembre.

"È un lavoro che facciamo da molte gare", ha spiegato il 27enne spagnolo. "A Misano abbiamo cambiato un po' l'assetto, quindi mi sento molto meglio. Quando si arriva su una pista come questa, ci si sente bene fin dal primo giro e l'assetto funziona, è molto più facile. Devi solo concentrarti sulla tua guida e cercare di trovare il limite e i riferimenti, invece di cambiare cose sulla moto che hanno un grande impatto sul tuo feeling. Abbiamo regolato solo due scatti, niente di importante. Questo rende tutto molto più facile".

I tempi sul giro sono sembrati relativamente facili per Alex Márquez. "Sì, oggi ero molto determinato a fare il mio lavoro fin dal primo momento. Marc era dietro di me nel primo run e Marini nel secondo, ma mi sono detto: 'Non importa, ho la velocità per farlo'. Se sei fiducioso nella tua testa, allora lo fai e basta".

Il due volte campione del mondo (2014 in Moto3 e 2019 in Moto2) si sente a suo agio. "Non è che tutto sia facile, ma in modo naturale. Questo è molto positivo".

Se Alex Márquez riuscirà a confermare le sue prestazioni nei prossimi due giorni, è molto probabile che nelle gare si scontrerà con i contendenti al titolo Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Ci sono state discussioni con la dirigenza Ducati su come dovrebbe comportarsi con i suoi colleghi di marca in un caso del genere? "No, ho un contratto con Gresini e non con Ducati", ha risposto lo spagnolo. "Ma comunque non mi hanno detto nulla".

Risultati qualifiche MotoGP, Sepang (10.11.):

1° Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min.

2° Martin, Ducati, +0,174 sec

3° Miller, KTM, + 0,409

4° Binder, KTM, + 0,484

5° Viñales, Aprilia, + 0,489

6° Marini, Ducati, + 0,511

7° Quartararo, Yamaha, + 0,576

8° Bagnaia, Ducati, + 0,597

9° Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10° Zarco, Ducati, + 0,664

11° Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12° Bastianini, Ducati, + 0,782

13° Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15° Marc Márquez, Honda, + 0,965

16° Mir, Honda, + 1,079

17° Pol Espargaró, KTM, + 1.151

18° Raúl Fernandez, Aprilia, + 1.201

19° Oliveira, Aprilia, + 1.327

20° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.903

21° Nakagami, Honda, + 1.932

22° Baustista, Ducati, + 2.547

23° Lecuona, Honda, + 2.628

Risultati MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1° Martin, Ducati, 1:59.513 min.

2° Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec.

3° Zarco, Ducati, + 0,401

4° Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6° Marini, Ducati, + 0,729

7° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11° Miller, KTM, + 1,006

12° Oliveira, Aprilia, + 1,081

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.267

14° Di Giannantonio, Ducati, + 1.356

15° Bagnaia, Ducati, +1.375

16° Bastianini, Ducati, +1.389

17° Marc Márquez, Honda, + 1.597

18° Binder, KTM, + 1.665

19° Mir, Honda, + 2'01.348

20° Viñales, Aprilia, + 1.839

21° Nakagami, Honda, + 2.024

22° Bautista, Ducati, + 3.003

23° Lecuona, Honda, + 3.780