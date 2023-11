Alex Márquez (1º): Contrato com a Gresini, não com a Ducati

Depois de recuperar de uma lesão nas costelas, Alex Márquez abanou alegremente o topo da tabela de tempos de MotoGP no primeiro dia do GP da Malásia. Ele estava no ritmo, explicou o homem da Gresini, que não teve que tomar nenhuma consideração especial.

Alex Márquez causou uma boa impressão desde o início em Sepang, na sexta-feira, e até roubou o tempo mais rápido do dia ao ás da Pramac Jorge Martin no final. O tempo de 1:57,823 minutos do piloto da Gresini Ducati ficou apenas um pouco acima do recorde de volta de todos os tempos e do tempo da pole de Martin do ano passado, 1:57,790 minutos.

Embora o jovem Márquez só tenha terminado no pódio uma vez na Malásia (ele comemorou seu título de Moto2 em segundo lugar em 2019), ele enfatizou o seguinte sobre o Circuito Internacional de Sepang de 5,543 quilômetros: "Eu realmente gosto da pista, eu adoro, eu também ganhei um título aqui. Fui muitas vezes muito rápido aqui".

No entanto, o seu forte desempenho não é específico da pista: "Também fui muito rápido na Tailândia recentemente, mas ainda não estava a 100% depois da minha lesão. Também fomos rápidos na Austrália, mas eu ainda estava a sofrer muito com as minhas costelas", disse Alex, que sofreu quatro costelas partidas na qualificação para o primeiro GP da Índia, a 23 de setembro.

"É um trabalho que temos vindo a fazer há muitas corridas", explicou o espanhol de 27 anos. "Em Misano mudámos um pouco a afinação, por isso sinto-me muito melhor. Quando chegamos a uma pista como esta, sentimo-nos bem desde a primeira volta e a afinação funciona, é muito mais fácil. Só temos de nos concentrar na nossa pilotagem e tentar encontrar o limite e as referências em vez de mudar coisas na moto que têm um grande impacto nas nossas sensações. Só ajustámos dois cliques, nada de especial. Isso torna tudo muito mais fácil".

Os tempos por volta parecem ter sido relativamente fáceis para Alex Márquez. "Sim, eu estava muito determinado a fazer o trabalho desde o primeiro momento de hoje. O Marc estava atrás de mim na primeira corrida e o Marini na segunda, mas eu disse a mim próprio: 'Não importa, tenho a velocidade para o fazer'. Se tiveres confiança na tua cabeça, então é só fazeres".

O bicampeão mundial (2014 em Moto3 e 2019 em Moto2) sente-se no fluxo. "Não é que tudo seja fácil, mas de uma forma natural. Isso é muito positivo."

Se Alex Márquez conseguir confirmar o seu desempenho nos próximos dois dias, é bem possível que venha a defrontar os candidatos ao título Pecco Bagnaia e Jorge Martin nas corridas. Houve alguma discussão com a direção da Ducati sobre como se deveria comportar em relação aos seus colegas de marca nesse caso? "Não, eu tenho um contrato com a Gresini e não com a Ducati", respondeu o espanhol. "Mas eles não me disseram nada de qualquer maneira."

Resultado da qualificação de MotoGP, Sepang (10.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min

2º Martin, Ducati, +0,174 seg.

3º Miller, KTM, +0,409

4º Binder, KTM, + 0,484

5º Viñales, Aprilia, + 0,489

6º Marini, Ducati, + 0,511

7º Quartararo, Yamaha, + 0,576

8º Bagnaia, Ducati, + 0,597

9º Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10º Zarco, Ducati, + 0,664

11º Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12º Bastianini, Ducati, + 0,782

13º Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15º Marc Márquez, Honda, + 0,965

16º Mir, Honda, + 1,079

17º Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18º Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19º Oliveira, Aprilia, + 1,327

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21º Nakagami, Honda, + 1,932

22º Baustista, Ducati, + 2,547

23º Lecuona, Honda, + 2,628

Resultado MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1º Martin, Ducati, 1:59.513 min

2º Alex Márquez, Ducati, + 0,049 seg

3º Zarco, Ducati, + 0,401

4º Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5º Quartararo, Yamaha, + 0,621

6º Marini, Ducati, + 0,729

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10º Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11º Miller, KTM, + 1,006

12º Oliveira, Aprilia, + 1,081

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14º Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15º Bagnaia, Ducati, +1.375

16º Bastianini, Ducati, +1,389

17º Marc Márquez, Honda, + 1,597

18º Binder, KTM, + 1,665

19º Mir, Honda, + 2'01.348

20º Viñales, Aprilia, + 1,839

21º Nakagami, Honda, + 2.024

22º Bautista, Ducati, + 3,003

23º Lecuona, Honda, + 3,780