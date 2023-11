Jorge Martín: "Sólo tiene que ser más rápido que Bagnaia"

Con un fin de semana perfecto en Tailandia, Jorge Martín redujo su desventaja en la clasificación del campeonato a 13 puntos sobre el defensor del título, Pecco Bagnaia. La lucha por el título entra en la próxima ronda en Malasia, seguida de las carreras de Qatar y Valencia.

En la segunda sesión libre del viernes por la tarde, la única que decide quién se clasifica para las clasificatorias 1 y 2 del sábado, Martín terminó segundo, a 0,174 segundos de su compañero de marca en Ducati, Alex Márquez, del equipo Gresini. El piloto oficial Bagnaia terminó casi 6 décimas de segundo por detrás, en 8ª posición, y los pilotos se vieron sometidos a una presión especial porque las previsiones meteorológicas no descartaban lluvia. "Eso te somete a un estrés adicional, porque siempre tienes que estar entre los 10 primeros", declaró Martin, el as del Pramac en Sepang, ante un reducido grupo de periodistas. "Si no, de repente estás en un gran problema cuando llega la lluvia. Si llueve en carrera, el riesgo es grande para todos. Tenemos que controlar este riesgo; yo gané la última carrera bajo la lluvia y tengo confianza para hacerlo. Pero tengo que mantener los pies en el suelo y averiguar cómo puedo ser más rápido que Pecco, eso es todo".

"Me siento competitivo, me gusta mucho este circuito", subrayó el piloto de 25 años. "Me he sentido especialmente fuerte por la tarde, 1:57 min es un tiempo impresionante para el viernes. Han quitado algunos de los baches de la pista, pero ahora hay otros nuevos; el de la curva 7 es especialmente grande. Pero en general han hecho un buen trabajo, el agarre es casi el mismo que antes. He cometido errores durante mi persecución cronometrada, así que supongo que aún me queda algo en la manga para el sábado. Pero los demás también mejorarán. El año pasado rodé en 1:57.7 minutos; si todo va bien, quiero mejorar ese tiempo".

Resultado MotoGP clasificación, Sepang (10.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min

2º Martin, Ducati, +0.174 seg.

3º Miller, KTM, +0.409

4º Binder, KTM, + 0.484

5º Viñales, Aprilia, +0.489

6º Marini, Ducati, + 0,511

7º Quartararo, Yamaha, + 0.576

8º Bagnaia, Ducati, + 0.597

9º Bezzecchi, Ducati, + 0.627

10º Zarco, Ducati, + 0.664

11º Morbidelli, Yamaha, + 0.748

12º Bastianini, Ducati, + 0.782

13º Augusto Fernández, KTM, + 0.855

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0.886

15º Marc Márquez, Honda, + 0.965

16º Mir, Honda, + 1.079

17º Pol Espargaró, KTM, + 1.151

18º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.201

19º Oliveira, Aprilia, + 1.327

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.903

21º Nakagami, Honda, + 1.932

22º Baustista, Ducati, + 2.547

23º Lecuona, Honda, + 2.628

Resultado MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1º Martin, Ducati, 1:59.513 min

2º Alex Márquez, Ducati, + 0.049 seg.

3º Zarco, Ducati, + 0.401

4º Morbidelli, Yamaha, + 0.542

5º Quartararo, Yamaha, + 0.621

6º Marini, Ducati, + 0.729

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.731

8º Bezzecchi, Ducati, + 0.738

9º Pol Espargaró, KTM, + 0.785

10º Augusto Fernández, KTM, + 0.954

11. Miller, KTM, + 1.006

12º Oliveira, Aprilia, + 1.081

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.267

14º Di Giannantonio, Ducati, + 1.356

15º Bagnaia, Ducati, +1.375

16º Bastianini, Ducati, +1.389

17º Marc Márquez, Honda, + 1.597

18º Binder, KTM, + 1.665

19º Mir, Honda, + 2'01.348

20º Viñales, Aprilia, + 1.839

21º Nakagami, Honda, + 2.024

22º Bautista, Ducati, + 3.003

23º Lecuona, Honda, + 3.780