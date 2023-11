Jorge Martin : "Il suffit d'être plus rapide que Bagnaia".

Grâce à un week-end parfait en Thaïlande, Jorge Martin a réduit son retard au classement du championnat du monde à 13 points par rapport au tenant du titre Pecco Bagnaia. La lutte pour le titre se poursuivra en Malaisie, puis au Qatar et à Valence.

Lors de la deuxième séance d'essais de vendredi après-midi, seule déterminante pour l'accès aux qualifications 1 et 2 de samedi, Martin a terminé deuxième, à 0,174 seconde de son collègue de marque Ducati, Alex Marquez du team Gresini. Le pilote d'usine Bagnaia s'est classé 8e, à près de 6/10e de seconde. La pluie n'étant pas exclue par les prévisions météo, les pilotes étaient particulièrement sous pression. "C'est un stress supplémentaire parce que tu dois toujours être dans le top 10", a raconté l'as Pramac Martin à Sepang dans un petit groupe de journalistes. "Sinon, tu es tout d'un coup en grande difficulté quand la pluie arrive. S'il devait pleuvoir en course, le risque serait grand pour tout le monde. Nous devons contrôler ce risque - j'ai gagné la dernière course sous la pluie et j'ai la confiance correspondante. Mais je dois garder les pieds sur terre et trouver comment être plus rapide que Pecco, c'est tout".

"Je me sens compétitif, c'est un circuit que j'apprécie beaucoup", a souligné le pilote de 25 ans. "L'après-midi, je me suis senti particulièrement fort, 1'57'' est un temps impressionnant pour un vendredi. Ils ont éliminé certaines des ondulations de la piste, mais il y en a maintenant de nouvelles - celle du virage 7 est particulièrement grosse. Mais dans l'ensemble, ils ont fait du bon travail, le grip est presque le même qu'avant. J'ai fait des erreurs dans ma chasse au temps et je pense que j'en ai encore sous le pied pour samedi. Mais les autres vont aussi s'améliorer. L'an dernier, j'ai réalisé 1:57,7 min - si tout se passe bien, je veux améliorer ce temps".

Résultats des essais chronométrés MotoGP, Sepang (10.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 1:57,823 min.

2. Martin, Ducati, + 0,174 sec

3. Miller, KTM, + 0,409

4. Binder, KTM, + 0,484

5. Viñales, Aprilia, + 0,489

6. Marini, Ducati, + 0,511

7. Quartararo, Yamaha, + 0,576

8. Bagnaia, Ducati, + 0,597

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10. Zarco, Ducati, + 0,664

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12. Bastianini, Ducati, + 0,782

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15. Marc Márquez, Honda, + 0,965

16. Mir, Honda, + 1,079

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18. Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19. Oliveira, Aprilia, + 1,327

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21. Nakagami, Honda, + 1,932

22. Baustista, Ducati, + 2,547

23. Lecuona, Honda, + 2,628

Résultat MotoGP FP1, Sepang (10.11.) :

1. Martin, Ducati, 1:59,513 min

2. Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,401

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6. Marini, Ducati, + 0,729

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11. Miller, KTM, + 1,006

12. Oliveira, Aprilia, + 1,081

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14. Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15. Bagnaia, Ducati, + 1,375

16. Bastianini, Ducati, + 1,389

17. Marc Márquez, Honda, + 1,597

18. Binder, KTM, + 1,665

19. Mir, Honda, + 2:01,348

20. Viñales, Aprilia, + 1,839

21. Nakagami, Honda, + 2,024

22. Bautista, Ducati, + 3,003

23. Lecuona, Honda, + 3,780