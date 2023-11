Jorge Martin: "Bisogna solo essere più veloci di Bagnaia"

Con un weekend perfetto in Thailandia, Jorge Martin ha ridotto il suo deficit nella classifica del campionato a 13 punti sul campione in carica Pecco Bagnaia. La lotta per il titolo entra nel vivo con il prossimo appuntamento in Malesia, seguito dalle gare in Qatar e a Valencia.

Nella seconda sessione di prove di venerdì pomeriggio, che decide da sola chi si qualificherà per le qualifiche 1 e 2 di sabato, Martin ha chiuso al secondo posto, a 0,174 secondi dal collega del marchio Ducati Alex Marquez del team Gresini. Il pilota factory Bagnaia ha concluso con quasi 6/10 di secondo di ritardo, all'ottavo posto, e i piloti erano particolarmente sotto pressione perché le previsioni meteo non escludevano la pioggia. "Questo ti mette ulteriore stress perché devi sempre essere nella top 10", ha detto l'asso della Pramac Martin a Sepang in un piccolo gruppo di giornalisti. "Altrimenti ti trovi improvvisamente in grosse difficoltà quando arriva la pioggia. Se piove in gara, il rischio è grande per tutti. Dobbiamo controllare questo rischio - ho vinto l'ultima gara sotto la pioggia e ho la fiducia necessaria per farlo. Ma devo tenere i piedi per terra e scoprire come posso essere più veloce di Pecco, tutto qui".

"Mi sento competitivo, mi piace molto questa pista", ha sottolineato il 25enne. "Mi sono sentito particolarmente forte nel pomeriggio, 1:57 min è un tempo impressionante per il venerdì. Hanno rimosso alcuni dossi sulla pista, ma ora ce ne sono di nuovi: quello alla curva 7 è particolarmente grande. Ma nel complesso hanno fatto un buon lavoro, l'aderenza è quasi la stessa di prima. Ho commesso degli errori durante la mia caccia al tempo, quindi presumo di avere ancora qualche asso nella manica per sabato. Ma anche gli altri miglioreranno. L'anno scorso ho girato in 1:57.7 minuti: se tutto è a posto, voglio migliorare quel tempo".

Risultati qualifiche MotoGP, Sepang (10.11.):

1° Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min.

2° Martin, Ducati, +0,174 sec

3° Miller, KTM, + 0,409

4° Binder, KTM, + 0,484

5° Viñales, Aprilia, + 0,489

6° Marini, Ducati, + 0,511

7° Quartararo, Yamaha, + 0,576

8° Bagnaia, Ducati, + 0,597

9° Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10° Zarco, Ducati, + 0,664

11° Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12° Bastianini, Ducati, + 0,782

13° Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15° Marc Márquez, Honda, + 0,965

16° Mir, Honda, + 1,079

17° Pol Espargaró, KTM, + 1.151

18° Raúl Fernandez, Aprilia, + 1.201

19° Oliveira, Aprilia, + 1.327

20° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.903

21° Nakagami, Honda, + 1.932

22° Baustista, Ducati, + 2.547

23° Lecuona, Honda, + 2.628

Risultati MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1° Martin, Ducati, 1:59.513 min.

2° Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec.

3° Zarco, Ducati, + 0,401

4° Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6° Marini, Ducati, + 0,729

7° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11° Miller, KTM, + 1,006

12° Oliveira, Aprilia, + 1,081

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.267

14° Di Giannantonio, Ducati, + 1.356

15° Bagnaia, Ducati, +1.375

16° Bastianini, Ducati, +1.389

17° Marc Márquez, Honda, + 1.597

18° Binder, KTM, + 1.665

19° Mir, Honda, + 2'01.348

20° Viñales, Aprilia, + 1.839

21° Nakagami, Honda, + 2.024

22° Bautista, Ducati, + 3.003

23° Lecuona, Honda, + 3.780