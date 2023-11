Jorge Martin: "Só tem de ser mais rápido do que o Bagnaia"

Já é certo que um piloto da Ducati se vai tornar Campeão do Mundo de MotoGP em 2023. O vice-campeão do mundo Jorge Martin, que também terminou em segundo na sessão de treinos de sexta-feira em Sepang, analisa de perto o que o líder do campeonato mundial Pecco Bagnaia está a fazer.

Com um fim de semana perfeito na Tailândia, Jorge Martin reduziu a sua desvantagem na classificação do campeonato para 13 pontos em relação ao atual campeão Pecco Bagnaia. A luta pelo título entra na próxima ronda na Malásia, seguida das corridas no Qatar e em Valência.

Na segunda sessão de treinos livres na tarde de sexta-feira, que decide por si só quem se qualifica para as Qualificações 1 e 2 no sábado, Martin terminou em segundo lugar - 0,174 segundos atrás do colega de marca da Ducati, Alex Marquez, da equipa Gresini. O piloto de fábrica Bagnaia terminou quase 6/10 segundos atrás, em 8º lugar, e os pilotos estavam sob especial pressão porque a previsão meteorológica não excluía a possibilidade de chuva. "Isso coloca um stress adicional porque temos de estar sempre entre os 10 primeiros", disse o ás da Pramac, Martin, em Sepang, perante um pequeno grupo de jornalistas. "Caso contrário, ficamos subitamente em grandes apuros quando a chuva chega. Se chover durante a corrida, o risco é grande para toda a gente. Temos de controlar este risco - ganhei a última corrida à chuva e tenho confiança para o fazer. Mas tenho de manter os pés no chão e descobrir como posso ser mais rápido do que o Pecco, só isso."

"Sinto-me competitivo, gosto muito desta pista", sublinhou o jovem de 25 anos. "Senti-me particularmente forte à tarde, 1:57 min é um tempo impressionante para sexta-feira. Removeram alguns dos ressaltos da pista, mas agora há outros novos - o da curva 7 é particularmente grande. Mas no geral fizeram um bom trabalho, a aderência é quase a mesma que antes. Cometi erros durante a minha perseguição ao tempo, por isso presumo que ainda tenho algo na manga para sábado. Mas os outros também vão melhorar. No ano passado rodei em 1:57.7 minutos - se tudo correr bem, quero melhorar esse tempo."

Resultados da qualificação de MotoGP, Sepang (10.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min

2º Martin, Ducati, +0,174 seg

3º Miller, KTM, +0,409

4º Binder, KTM, + 0,484

5º Viñales, Aprilia, + 0,489

6º Marini, Ducati, + 0,511

7º Quartararo, Yamaha, + 0,576

8º Bagnaia, Ducati, + 0,597

9º Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10º Zarco, Ducati, + 0,664

11º Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12º Bastianini, Ducati, + 0,782

13º Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15º Marc Márquez, Honda, + 0,965

16º Mir, Honda, + 1,079

17º Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18º Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19º Oliveira, Aprilia, + 1,327

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21º Nakagami, Honda, + 1,932

22º Baustista, Ducati, + 2,547

23º Lecuona, Honda, + 2,628

Resultado MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1º Martin, Ducati, 1:59.513 min

2º Alex Márquez, Ducati, + 0,049 seg

3º Zarco, Ducati, + 0,401

4º Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5º Quartararo, Yamaha, + 0,621

6º Marini, Ducati, + 0,729

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10º Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11º Miller, KTM, + 1,006

12º Oliveira, Aprilia, + 1,081

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14º Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15º Bagnaia, Ducati, +1.375

16º Bastianini, Ducati, +1,389

17º Marc Márquez, Honda, + 1,597

18º Binder, KTM, + 1,665

19º Mir, Honda, + 2'01.348

20º Viñales, Aprilia, + 1,839

21º Nakagami, Honda, + 2.024

22º Bautista, Ducati, + 3,003

23º Lecuona, Honda, + 3,780