Fabio Quartararo : "Des concessions ? On prend tout..."

Tout comme Stefan Bradl, pilote d'essai chez Honda, Fabio Quartararo espère vivement obtenir de nouvelles "concessions" pour la saison 2024, afin que Yamaha puisse, en collaboration avec Honda, combler plus rapidement son retard technique sur les constructeurs européens. Mais jusqu'à présent, aucune concession contraignante n'a été faite.

La Dorna et les usines européennes réfléchissent à l'octroi d'une mise à jour aéro supplémentaire (donc trois au lieu de deux par saison et par pilote) aux Japonais qui se sont fait écraser, éventuellement d'une piste d'essai supplémentaire (quatre au lieu de trois), de plus de pneus d'essai (jusqu'à présent, seuls 200 sont autorisés) et éventuellement de plus de jours d'essai pour les pilotes titulaires. Il est également question d'une participation de Honda et de Yamaha au shakedown test de trois jours à Sepang début février, auquel seuls les rookies et les pilotes d'essai sont normalement autorisés à participer.

Fabio, quelles sont tes attentes concernant les nouvelles concessions pour les constructeurs japonais ?

Ce que je souhaite ? Que le développement des moteurs ne soit pas gelé chez nous après le premier Grand Prix. Cela s'est déjà produit dans le passé, non ?

Je ne sais pas exactement ce qui sera faisable. Nous devons explorer ce dont Yamaha a vraiment besoin.

Plus de jours de tests seraient souhaitables. Je ne sais pas s'ils nous laisseront rouler six jours en Malaisie, par exemple.

Il serait également bon que nous puissions utiliser plus de moteurs par saison. Cela serait certainement utile.

Tu veux dire plus de moteurs ou des mises à jour différentes des "specifications" homologuées ?

Oui, des "specifications" différentes.

On parle aussi de trois surclassements aéro au lieu de deux ?

Tout ce que vous voulez. Nous voulons tout. (Il rit de bon cœur).

Tout ce que nous pouvons obtenir, nous le prendrons... Il est toujours mieux d'avoir plus que pas assez.

Résultat des essais chronométrés MotoGP, Sepang (10.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 1:57,823 min

2. Martin, Ducati, + 0,174 sec

3. Miller, KTM, + 0,409

4. Binder, KTM, + 0,484

5. Viñales, Aprilia, + 0,489

6. Marini, Ducati, + 0,511

7. Quartararo, Yamaha, + 0,576

8. Bagnaia, Ducati, + 0,597

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10. Zarco, Ducati, + 0,664

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12. Bastianini, Ducati, + 0,782

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15. Marc Márquez, Honda, + 0,965

16. Mir, Honda, + 1,079

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18. Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19. Oliveira, Aprilia, + 1,327

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21. Nakagami, Honda, + 1,932

22. Baustista, Ducati, + 2,547

23. Lecuona, Honda, + 2,628

Résultat MotoGP FP1, Sepang (10.11.) :

1. Martin, Ducati, 1:59,513 min

2. Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,401

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6. Marini, Ducati, + 0,729

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11. Miller, KTM, + 1,006

12. Oliveira, Aprilia, + 1,081

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14. Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15. Bagnaia, Ducati, + 1,375

16. Bastianini, Ducati, + 1,389

17. Marc Márquez, Honda, + 1,597

18. Binder, KTM, + 1,665

19. Mir, Honda, + 2:01,348

20. Viñales, Aprilia, + 1,839

21. Nakagami, Honda, + 2,024

22. Bautista, Ducati, + 3,003

23. Lecuona, Honda, + 3,780

Moto2 temps combinés après FP2, Sepang (10.11.) :

1. Ogura, Kalex, 2:06,093 min

2. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090 sec

3. Canet, Kalex, + 0,100

4. Dixon, Kalex, + 0,150

5. Acosta, Kalex, + 0,196

6. Ramirez, Kalex, + 0,506

7. Garcia, Kalex, + 0,604

8. Foggia, Kalex, + 0,655

9. Roberts, Kalex, + 0,667

10. Arenas, Kalex, + 0,692

11. Alcoba, Kalex, + 0,711

12. Lopez, Boscoscuro, + 0,729

13. Vietti, Kalex, + 0,856

14e Guevara, Kalex, + 0,889



En outre :

19. Arbolino, Kalex, + 1,203

24e Tulovic, Kalex, + 1,634

Moto3 temps combinés après FP2, Sepang (10.11.) :

1. Masia, Honda, 2:12,065 min

2. Öncü, KTM, + 0,435 sec

3. Furusato, Honda, + 0,453

4. Alonso, GASGAS, + 0,490

5. Bertelle, Honda, + 0,505

6. Holgado, KTM, + 0,509

7. Fenati, Honda, + 0,515

8. Adrián Fernández, Honda, + 0,582

9. Sasaki, Husqvarna, + 0,597

10. Muñoz, KTM, + 0,738

11. Ortolá, KTM, + 0,875

12. Moreira, KTM, + 0,890

13. Rueda, KTM, + 0,977

14e Kelso, CFMOTO, + 0,979



En outre :

22. Veijer, Husqvarna, + 1,723