Fabio Quartararo: "Concessioni? Accettiamo tutto..."

Fabio Quartararo era di buon umore dopo il settimo posto di venerdì a Sepang. Un'allegria che ha trasmesso anche quando ha parlato per la prima volta delle sue idee per nuove "concessioni" ai giapponesi.

Come il collaudatore Honda Stefan Bradl, anche Fabio Quartararo spera in nuove concessioni per la stagione 2024, in modo che la Yamaha possa collaborare con la Honda per colmare più rapidamente il divario tecnico con i costruttori europei. Ma finora non ci sono state concessioni vincolanti.

La Dorna e gli stabilimenti europei stanno valutando la possibilità di concedere ai giapponesi meno performanti un ulteriore aggiornamento aerodinamico (cioè tre invece di due per stagione e per pilota), eventualmente un'ulteriore pista di prova (quattro invece di tre), un maggior numero di pneumatici di prova (finora ne sono consentiti solo 200) ed eventualmente più giorni di test per i piloti regolari. Si sta discutendo anche della partecipazione di Honda e Yamaha ai tre giorni di shakedown test che si terranno a Sepang all'inizio di febbraio, ai quali normalmente possono partecipare solo i piloti esordienti e i collaudatori.

Fabio, cosa ti aspetti dalle nuove concessioni per i costruttori giapponesi?

Cosa mi piacerebbe vedere? Che lo sviluppo dei motori non venga congelato dopo il primo Gran Premio. È già successo in passato, no?

Non so esattamente cosa sarà possibile fare. Dobbiamo scoprire quali sono le reali esigenze della Yamaha.

Sarebbe auspicabile un maggior numero di giorni di test. Non so se ci permetteranno di fare sei giorni in Malesia, per esempio.

Sarebbe anche opportuno poter utilizzare più motori per stagione. Sarebbe sicuramente utile.

Intende più motori o diversi aggiornamenti alle specifiche omologate?

Sì, diverse specifiche.

Si parla anche di tre aggiornamenti aerodinamici invece di due?

Tutto. Vogliamo tutto. (Ride di cuore).

Tutto quello che possiamo ottenere, lo prendiamo... È sempre meglio avere di più che non avere abbastanza.

Risultati qualifiche MotoGP, Sepang (10.11.):

1° Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min.

2° Martin, Ducati, +0,174 sec

3° Miller, KTM, + 0,409

4° Binder, KTM, + 0,484

5° Viñales, Aprilia, + 0,489

6° Marini, Ducati, + 0,511

7° Quartararo, Yamaha, + 0,576

8° Bagnaia, Ducati, + 0,597

9° Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10° Zarco, Ducati, + 0,664

11° Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12° Bastianini, Ducati, + 0,782

13° Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15° Marc Márquez, Honda, + 0,965

16° Mir, Honda, + 1,079

17° Pol Espargaró, KTM, + 1.151

18° Raúl Fernandez, Aprilia, + 1.201

19° Oliveira, Aprilia, + 1.327

20° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.903

21° Nakagami, Honda, + 1.932

22° Baustista, Ducati, + 2.547

23° Lecuona, Honda, + 2.628

Risultati MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1° Martin, Ducati, 1:59.513 min.

2° Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec.

3° Zarco, Ducati, + 0,401

4° Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6° Marini, Ducati, + 0,729

7° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11° Miller, KTM, + 1,006

12° Oliveira, Aprilia, + 1,081

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.267

14° Di Giannantonio, Ducati, + 1.356

15° Bagnaia, Ducati, +1.375

16° Bastianini, Ducati, +1.389

17° Marc Márquez, Honda, + 1.597

18° Binder, KTM, + 1.665

19° Mir, Honda, + 2'01.348

20° Viñales, Aprilia, + 1.839

21° Nakagami, Honda, + 2.024

22° Bautista, Ducati, + 3.003

23° Lecuona, Honda, + 3.780

Tempi combinati Moto2 dopo FP2, Sepang (10.11.):

1° Ogura, Kalex, 2:06.093 min.

2° Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090 sec.

3° Canet, Kalex, + 0,100

4° Dixon, Kalex, + 0,150

5° Acosta, Kalex, + 0,196

6° Ramirez, Kalex, + 0,506

7° Garcia, Kalex, + 0,604

8° Foggia, Kalex, + 0,655

9° Roberts, Kalex, + 0,667

10° Arenas, Kalex, + 0,692

11° Alcoba, Kalex, + 0,711

12° Lopez, Boscoscuro, + 0,729

13° Vietti, Kalex, + 0,856

14° Guevara, Kalex, + 0,889



Altro:

19° Arbolino, Kalex, + 1,203

24° Tulovic, Kalex, + 1.634

Tempi combinati Moto3 dopo FP2, Sepang (10.11.):

1° Masia, Honda, 2:12.065 min.

2° Öncü, KTM, + 0,435 sec.

3° Furusato, Honda, + 0,453

4° Alonso, GASGAS, + 0,490

5° Bertelle, Honda, + 0,505

6° Holgado, KTM, + 0,509

7° Fenati, Honda, + 0,515

8° Adrián Fernández, Honda, + 0,582

9° Sasaki, Husqvarna, + 0,597

10° Muñoz, KTM, + 0,738

11° Ortolá, KTM, + 0,875

12° Moreira, KTM, + 0,890

13° Rueda, KTM, + 0,977

14° Kelso, CFMOTO, + 0,979



Inoltre:

22° Veijer, Husqvarna, + 1.723