Fabio Quartararo: "Concessões? Nós aceitamos qualquer coisa..."

Fabio Quartararo estava de bom humor depois do sétimo lugar na sexta-feira em Sepang. Também irradiou essa alegria quando falou pela primeira vez sobre as suas ideias para novas "concessões" para os japoneses.

Tal como o piloto de testes da Honda, Stefan Bradl, Fabio Quartararo tem grandes esperanças em novas concessões para a época de 2024, de modo a que a Yamaha possa trabalhar com a Honda para reduzir mais rapidamente o fosso técnico em relação aos construtores europeus. Mas até agora não houve concessões vinculativas.

A Dorna e as fábricas europeias estão a considerar a possibilidade de conceder aos japoneses com fraco desempenho uma atualização aerodinâmica adicional (ou seja, três em vez de duas por época e por piloto), possivelmente uma pista de testes adicional (quatro em vez de três), mais pneus de teste (até agora só são permitidos 200) e possivelmente mais dias de testes para os pilotos regulares. Também está a ser discutida a participação da Honda e da Yamaha no teste de três dias em Sepang, no início de fevereiro, no qual normalmente só os estreantes e os pilotos de testes podem participar.

Fabio, o que é que espera das novas concessões para os fabricantes japoneses?

O que é que eu gostaria de ver? Que o desenvolvimento dos motores não seja congelado após o primeiro Grande Prémio. Isso já aconteceu no passado, não foi?

Não sei exatamente o que será possível fazer. Temos de descobrir o que a Yamaha realmente precisa.

Mais dias de testes seriam desejáveis. Não sei se nos vão deixar fazer seis dias na Malásia, por exemplo.

Também seria bom se pudéssemos utilizar mais motores por época. Isso seria certamente útil.

Refere-se a mais motores ou a diferentes actualizações das especificações homologadas?

Sim, especificações diferentes.

Também se fala de três melhorias aerodinâmicas em vez de duas?

Tudo. Queremos tudo. (Ele ri-se imenso).

Tudo o que pudermos obter, vamos aceitar... É sempre melhor ter mais do que não ter o suficiente.

Resultado da qualificação de MotoGP, Sepang (10.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min

2º Martin, Ducati, +0,174 seg

3º Miller, KTM, +0,409

4º Binder, KTM, + 0,484

5º Viñales, Aprilia, + 0,489

6º Marini, Ducati, + 0,511

7º Quartararo, Yamaha, + 0,576

8º Bagnaia, Ducati, + 0,597

9º Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10º Zarco, Ducati, + 0,664

11º Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12º Bastianini, Ducati, + 0,782

13º Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15º Marc Márquez, Honda, + 0,965

16º Mir, Honda, + 1,079

17º Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18º Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19º Oliveira, Aprilia, + 1,327

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21º Nakagami, Honda, + 1,932

22º Baustista, Ducati, + 2,547

23º Lecuona, Honda, + 2,628

Resultado MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1º Martin, Ducati, 1:59.513 min

2º Alex Márquez, Ducati, + 0,049 seg

3º Zarco, Ducati, + 0,401

4º Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5º Quartararo, Yamaha, + 0,621

6º Marini, Ducati, + 0,729

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10º Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11º Miller, KTM, + 1,006

12º Oliveira, Aprilia, + 1,081

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14º Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15º Bagnaia, Ducati, +1.375

16º Bastianini, Ducati, +1,389

17º Marc Márquez, Honda, + 1,597

18º Binder, KTM, + 1,665

19º Mir, Honda, + 2'01.348

20º Viñales, Aprilia, + 1,839

21º Nakagami, Honda, + 2.024

22º Bautista, Ducati, + 3,003

23º Lecuona, Honda, + 3,780

Tempos combinados de Moto2 após FP2, Sepang (10.11.):

1º Ogura, Kalex, 2:06.093 min

2º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090 seg

3º Canet, Kalex, + 0,100

4º Dixon, Kalex, + 0,150

5º Acosta, Kalex, + 0,196

6º Ramirez, Kalex, + 0,506

7º Garcia, Kalex, + 0,604

8º Foggia, Kalex, + 0,655

9º Roberts, Kalex, + 0,667

10º Arenas, Kalex, + 0.692

11º Alcoba, Kalex, + 0,711

12º Lopez, Boscoscuro, + 0,729

13º Vietti, Kalex, + 0,856

14º Guevara, Kalex, + 0,889



Mais:

19º Arbolino, Kalex, + 1.203

24º Tulovic, Kalex, + 1,634

Tempos combinados de Moto3 após FP2, Sepang (10.11.):

1º Masia, Honda, 2:12.065 min

2º Öncü, KTM, + 0,435 seg

3º Furusato, Honda, + 0,453

4º Alonso, GASGAS, + 0,490

5º Bertelle, Honda, + 0,505

6º Holgado, KTM, + 0,509

7º Fenati, Honda, + 0,515

8º Adrián Fernández, Honda, + 0,582

9º Sasaki, Husqvarna, + 0,597

10º Muñoz, KTM, + 0,738

11º Ortolá, KTM, + 0,875

12º Moreira, KTM, + 0,890

13º Rueda, KTM, + 0,977

14º Kelso, CFMOTO, + 0,979



Também:

22º Veijer, Husqvarna, + 1,723